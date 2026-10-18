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Ngắm bộ đôi Porsche Macan "độc bản" được sơn tại Việt Nam

Chủ Nhật, 07:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Sở hữu lớp sơn ngoại thất độc bản được hoàn thiện trực tiếp tại Việt Nam cùng hàng loạt trang bị tùy chọn đắt giá, hai chiếc SUV Porsche Macan khiến giới yêu xe tò mò khi chênh lệch hơn 220 triệu đồng dù cùng chung nền tảng động cơ.

Mới đây, đại lý Porsche miền Bắc đã giới thiệu hai chiếc xe Porsche Macan với tùy chọn màu sơn ngoại thất "độc bản" tại Hà Nội, nhưng hai xe có chênh lệch giá trị lên tới hơn 220 triệu đồng, khiến nhiều người tranh luận về chi phí cụ thể.

Theo đó, bộ đôi này được phía đại lý thông báo nằm trong danh sách những chiếc Porsche Macan thuộc thế hệ thứ ba trong giai đoạn cuối của phiên bản xe sử dụng động cơ đốt trong. Giá bán tiêu chuẩn ở mức 3,35 tỷ đồng nhưng tăng lên lần lượt 4,25 và 4,47 tỷ đồng.

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Chiếc Porsche Macan sở hữu màu sơn Speed Yellow (vàng).

Chiếc Porsche Macan đầu tiên sở hữu màu sơn màu Speed Yellow (vàng), vốn được sơn lại từ màu trắng nguyên bản, với chi phí đổi màu hơn 194 triệu đồng, chưa gồm thuế VAT. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ tem đen in chữ Porsche chạy dọc nắp ca-pô với giá hơn 10 triệu đồng, đặc biệt là bộ mâm GT Design 21 inch có giá hơn 271 triệu đồng.

Phần đầu xe được tăng cường khả năng chiếu sáng với tùy chọn đèn Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) giá 31,5 triệu đồng, nóc xe bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh với giá 114,7 triệu đồng, cùng với đuôi ống xả màu đen giá 26,8 triệu đồng, và nhiều trang bị khác... Tổng giá trị xe sau nâng cấp là hơn 4,25 tỷ đồng, chưa tính chi phí đăng ký, lăn bánh.

Những hình ảnh chiếc Porche Macan màu Speed Yellow:

Trong khi đó, chiếc Porsche Macan thứ hai nổi bật hơn với lớp áo ngoại thất màu Auratium Green (xanh), cũng sơn lại từ màu trắng nguyên bản, với chi phí hơn 220 triệu đồng. Đây không phải màu nằm trong bảng màu tiêu chuẩn mà thuộc chương trình cá nhân hóa cao cấp Paint to Sample của Porsche. 

Cùng với đó, xe cũng được trang bị bộ mâm RS Spyder Design kích thước 21 inch với giá 212 triệu đồng. Đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu tối màu với giá gần 64 triệu đồng, cùng với đuôi ống xả thể thao màu đen giá gần 27 triệu đồng.

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Khác với chiếc xe trên, Porsche Macan màu xanh có thay đổi lớn về nội thất với phối màu đen và đỏ Bordeaux giá 123,4 triệu đồng, đặc biệt là thay đổi ở hệ thống âm thanh BOSE 82 triệu đồng và cửa sổ trời toàn cảnh 114,7 triệu đồng. Do đó, tổng giá trị chiếc xe này sau nâng cấp đạt gần 4,47 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký, lăn bánh.

Điểm chung của bộ đôi Porsche Macan "độc bản" này là đều được hoàn thiện lớp sơn ngoại thất tại Việt Nam thay vì đặt màu tương ứng từ nhà máy. Điều này đòi hỏi cơ sở vật chất và quy trình thực hiện nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn của hãng.

Những hình ảnh chiếc Porche Macan màu Auratium Green:

Về sức mạnh, Porsche Macan được trang bị động cơ 2.0L tăng áp kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp PDK cho công suất tối đa 265 mã lực tại 5.000 - 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.800 - 4.500 vòng/phút, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,4 giây.

Cùng với đó, SUV của Porsche vẫn nổi bật với nền tảng khung gầm đầm chắc, hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hệ thống treo chủ động giúp chiếc xe linh hoạt trong đường đô thị nhưng cũng mang lại cảm giác lái đầy phấn khích trên đường trường.

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Porsche Macan sử dụng động cơ đốt trong đã chính thức dừng sản xuất từ cuối tháng 7/2026. Do đó, hai chiếc xe "độc bản" thuộc vào nhóm xe ở giai đoạn cuối vòng đời phiên bản máy xăng trước khi chuyển sang sử dụng hệ thống truyền động thuần điện. Mẫu xe Porsche Macan EV thế hệ mới cũng đã được giới thiệu tại Việt Nam từ cuối băm 2024 với 4 phiên bản có giá từ 3,48 tỷ đồng.

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Porsche 911 vẫn trung thành với động cơ xăng

VOV.VN - Porsche 911 vừa chính thức khẳng định sẽ không có phiên bản thuần điện trong tương lai gần. Thay vào đó, hãng xe Đức tiếp tục đặt niềm tin vào công nghệ hybrid hiệu suất cao, đồng thời lên kế hoạch tinh gọn danh mục sản phẩm và tăng cường chia sẻ nền tảng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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