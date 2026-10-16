Hyundai Palisade Hybrid chốt giá từ 1,499 tỷ đồng tại Việt Nam

Vào ngày 16/10/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã chính thức công bố giá bán mẫu SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới. Xe được bán ra với 3 phiên bản có mức giá 1,499 - 1,699 tỷ đồng, sở hữu sức mạnh từ công nghệ lai điện cùng với một không gian nội thất đẳng cấp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược điện hóa của thương hiệu tại Việt Nam.

Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới

Hyundai Palisade Hybrid dành cho năm 2026 sở hữu diện mạo vuông vức với kích thước tổng thể đạt 5.065 x 1.980 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm, chiều dài thân xe được gia tăng thêm 70 mm và trục cơ sở cũng tăng 20 mm so với thế hệ trước. Xe được trang bị kính chắn gió dựng đứng và vòm bánh xe cơ bắp 3D cùng bánh mâm 21 inch.

Phần đầu xe sở hữu điểm nhấn ở cụm đèn LED định vị bố trí dọc kết hợp cùng dải đèn ngang trung tâm ẩn sau thấu kính. Hyundai Palisade thế hệ mới được tối ưu hóa thiết kế khí động học với cánh gió chủ động và các đường dẫn luồng khí thông minh, giúp xe đạt hệ số cản gió ở mức Cd 0,31.

Trong khoang cabin, Palisade Hybrid có điểm thu hút lớn nhất ở dải màn hình cong toàn cảnh Panoramic tích hợp hai màn hình 12,3 inch, đi kèm màn hình kính lái HUD 12 inch hiển thị các thông số hành trình. Về cấu trúc ghế ngồi, mẫu SUV này cung cấp hai tùy chọn cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi.

Theo đó, hệ thống ghế Relaxation Seats bọc da Nappa cao cấp tích hợp đệm đỡ bắp chân, sưởi ấm và thông gió. Đồng thời, trải nghiệm của người dùng cũng được nâng cao nhờ hệ thống kính cách âm hai lớp tĩnh lặng, hệ thống âm thanh vòm 14 loa Bose và 6 cổng sạc Type-C công suất lên tới 100W được bố trí rải rác ở cả 3 hàng ghế.

Về sức mạnh, Hyundai Palisade Hybrid được trang bị hệ động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid kết hợp cùng hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tổng thể lên tới 334 mã lực (PS) và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

Xe được trang bị nền tảng TMED-II thế hệ mới giúp điều phối năng lượng linh hoạt. Theo chứng nhận từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của mẫu xe này được tối ưu chỉ ở mức 6,1 lít/100 km. Khả năng vận hành linh hoạt còn được bảo chứng bởi hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC, hệ thống phanh tái sinh thông minh và đa dạng chế độ lái kiểm soát địa hình.

Trên thế hệ mới, hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense cũng được nâng cấp với hàng loạt công nghệ tân tiến như phòng tránh va chạm phía trước (FCA-2), giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, điều khiển hành trình thích ứng, camera 360 độ....

Dự kiến giao hàng chính thức trong tháng 10/2026, Hyundai Palisade Hybrid được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho hệ thống pin. Tại Việt Nam, xe được bán với 6 lựa chọn màu ngoại thất và 3 phiên bản cùng giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) như sau:

Phiên bản Prestige: 1.499.000.000 VNĐ.

Phiên bản Calligraphy (8 chỗ): 1.689.000.000 VNĐ.

Phiên bản Calligraphy (7 chỗ): 1.699.000.000 VNĐ.

Những hình ảnh chi tiết về Hyundai Palisade Hybrid mới: