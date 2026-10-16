English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hyundai Palisade Hybrid chốt giá từ 1,499 tỷ đồng tại Việt Nam

Thứ Sáu, 22:02, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới vừa được công bố giá bán từ 1,499 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, tích hợp hệ thống truyền động mới mẻ cùng hàng loạt nâng cấp từ bên ngoài lẫn bên trong xe.

Vào ngày 16/10/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã chính thức công bố giá bán mẫu SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới. Xe được bán ra với 3 phiên bản có mức giá 1,499 - 1,699 tỷ đồng, sở hữu sức mạnh từ công nghệ lai điện cùng với một không gian nội thất đẳng cấp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược điện hóa của thương hiệu tại Việt Nam.

hyundai palisade hybrid chot gia tu 1,499 ty dong tai viet nam hinh anh 1
Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới

Hyundai Palisade Hybrid dành cho năm 2026 sở hữu diện mạo vuông vức với kích thước tổng thể đạt 5.065 x 1.980 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm, chiều dài thân xe được gia tăng thêm 70 mm và trục cơ sở cũng tăng 20 mm so với thế hệ trước. Xe được trang bị kính chắn gió dựng đứng và vòm bánh xe cơ bắp 3D cùng bánh mâm 21 inch.

Phần đầu xe sở hữu điểm nhấn ở cụm đèn LED định vị bố trí dọc kết hợp cùng dải đèn ngang trung tâm ẩn sau thấu kính. Hyundai Palisade thế hệ mới được tối ưu hóa thiết kế khí động học với cánh gió chủ động và các đường dẫn luồng khí thông minh, giúp xe đạt hệ số cản gió ở mức Cd 0,31.

Trong khoang cabin, Palisade Hybrid có điểm thu hút lớn nhất ở dải màn hình cong toàn cảnh Panoramic tích hợp hai màn hình 12,3 inch, đi kèm màn hình kính lái HUD 12 inch hiển thị các thông số hành trình. Về cấu trúc ghế ngồi, mẫu SUV này cung cấp hai tùy chọn cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi.

hyundai palisade hybrid chot gia tu 1,499 ty dong tai viet nam hinh anh 2

Theo đó, hệ thống ghế Relaxation Seats bọc da Nappa cao cấp tích hợp đệm đỡ bắp chân, sưởi ấm và thông gió. Đồng thời, trải nghiệm của người dùng cũng được nâng cao nhờ hệ thống kính cách âm hai lớp tĩnh lặng, hệ thống âm thanh vòm 14 loa Bose và 6 cổng sạc Type-C công suất lên tới 100W được bố trí rải rác ở cả 3 hàng ghế.

Về sức mạnh, Hyundai Palisade Hybrid được trang bị hệ động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid kết hợp cùng hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tổng thể lên tới 334 mã lực (PS) và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

hyundai palisade hybrid chot gia tu 1,499 ty dong tai viet nam hinh anh 3

Xe được trang bị nền tảng TMED-II thế hệ mới giúp điều phối năng lượng linh hoạt. Theo chứng nhận từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của mẫu xe này được tối ưu chỉ ở mức 6,1 lít/100 km. Khả năng vận hành linh hoạt còn được bảo chứng bởi hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC, hệ thống phanh tái sinh thông minh và đa dạng chế độ lái kiểm soát địa hình.

Trên thế hệ mới, hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense cũng được nâng cấp với hàng loạt công nghệ tân tiến như phòng tránh va chạm phía trước (FCA-2), giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, điều khiển hành trình thích ứng, camera 360 độ....

Dự kiến giao hàng chính thức trong tháng 10/2026, Hyundai Palisade Hybrid được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho hệ thống pin. Tại Việt Nam, xe được bán với 6 lựa chọn màu ngoại thất và 3 phiên bản cùng giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) như sau:

  • Phiên bản Prestige: 1.499.000.000 VNĐ.
  • Phiên bản Calligraphy (8 chỗ): 1.689.000.000 VNĐ.
  • Phiên bản Calligraphy (7 chỗ): 1.699.000.000 VNĐ.

 Những hình ảnh chi tiết về Hyundai Palisade Hybrid mới:

hyundai_palisade_15.jpg

Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Tucson bật tăng mạnh

VOV.VN - Theo báo cáo kinh doanh của Tập đoàn Thành Công (TC Group - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), trong tháng 9/2026, người Việt đã mua 3.872 xe Hyundai. Trong đó, Hyundai Tucson tăng mạnh với hơn 1.000 xe bán ra thị trường, nhiều hơn tháng 8/2026 397 xe.

 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade
Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV giá dưới 1,7 tỷ đồng đang nóng hơn với sự xuất hiện của hai bản nâng cấp của Ford Everest và Hyundai Palisade. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và sẽ phù hợp cho các nhóm khách hàng nhất định tại Việt Nam.

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV giá dưới 1,7 tỷ đồng đang nóng hơn với sự xuất hiện của hai bản nâng cấp của Ford Everest và Hyundai Palisade. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và sẽ phù hợp cho các nhóm khách hàng nhất định tại Việt Nam.

Trực tiếp cầm lái bộ đôi Hyundai Palisade và Tucson Hybrid trước giờ G
Trực tiếp cầm lái bộ đôi Hyundai Palisade và Tucson Hybrid trước giờ G

VOV.VN - Trải qua những bài thử vận hành thực tế đầy thách thức, hai "tân binh" SUV Hybrid nhà Hyundai - Palisade Hybrid và Tucson Hybrid không chỉ gây ấn tượng về cảm giác lái mà còn dần hé lộ mức giá cạnh tranh cùng lịch giao xe cận kề.

Trực tiếp cầm lái bộ đôi Hyundai Palisade và Tucson Hybrid trước giờ G

Trực tiếp cầm lái bộ đôi Hyundai Palisade và Tucson Hybrid trước giờ G

VOV.VN - Trải qua những bài thử vận hành thực tế đầy thách thức, hai "tân binh" SUV Hybrid nhà Hyundai - Palisade Hybrid và Tucson Hybrid không chỉ gây ấn tượng về cảm giác lái mà còn dần hé lộ mức giá cạnh tranh cùng lịch giao xe cận kề.

Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe
Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe

VOV.VN -Thị trường ô tô Việt Nam Quý III/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có doanh số khiêm tốn: Ford Mustang Mach-E, Isuzu mu-X và Hyundai Elantra... là 3 mẫu đứng đầu danh sách Top 10 mẫu xe bán ít nhất.

Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe

Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe

VOV.VN -Thị trường ô tô Việt Nam Quý III/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có doanh số khiêm tốn: Ford Mustang Mach-E, Isuzu mu-X và Hyundai Elantra... là 3 mẫu đứng đầu danh sách Top 10 mẫu xe bán ít nhất.

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?
Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?

Hyundai Bayon thế hệ mới ra mắt, thiết kế độc đáo hiện đại
Hyundai Bayon thế hệ mới ra mắt, thiết kế độc đáo hiện đại

VOV.VN - Hyundai Bayon thế hệ mới ra mắt tại Triển lãm ô tô Paris 2026 (Pháp) với diện mạo vuông vức, đậm chất SUV, nội thất hiện đại cùng nhiều trang bị cao cấp. Đáng chú ý, mẫu xe lần đầu có phiên bản Hybrid 1.6L, dự kiến mở bán tại châu Âu từ đầu năm 2027.

Hyundai Bayon thế hệ mới ra mắt, thiết kế độc đáo hiện đại

Hyundai Bayon thế hệ mới ra mắt, thiết kế độc đáo hiện đại

VOV.VN - Hyundai Bayon thế hệ mới ra mắt tại Triển lãm ô tô Paris 2026 (Pháp) với diện mạo vuông vức, đậm chất SUV, nội thất hiện đại cùng nhiều trang bị cao cấp. Đáng chú ý, mẫu xe lần đầu có phiên bản Hybrid 1.6L, dự kiến mở bán tại châu Âu từ đầu năm 2027.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn