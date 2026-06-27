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Porsche 911 vẫn trung thành với động cơ xăng

Thứ Bảy, 06:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Porsche 911 vừa chính thức khẳng định sẽ không có phiên bản thuần điện trong tương lai gần. Thay vào đó, hãng xe Đức tiếp tục đặt niềm tin vào công nghệ hybrid hiệu suất cao, đồng thời lên kế hoạch tinh gọn danh mục sản phẩm và tăng cường chia sẻ nền tảng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Porsche 911 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong

Mới đây, Giám đốc Điều hành Michael Leiters khẳng định, Porsche 911 sẽ không trở thành xe điện thuần túy. Theo ông, 911 là mẫu xe có vị thế đặc biệt trong danh mục sản phẩm của Porsche và sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên động cơ đốt trong kết hợp công nghệ hybrid hiệu suất cao.

Theo ông Leiters: “Đối với dòng 911, hệ thống truyền động hybrid hiệu suất cao được phát triển đặc biệt là một khối cấu tạo cơ bản, một loại ‘thần dược’ cho tương lai. Bởi vì sẽ không có chiếc 911 nào hoàn toàn chạy bằng điện".

Trong khi đó, thương hiệu Đức cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư vào việc phát triển các hệ thống truyền động đốt trong, Hybrid và điện.

porsche 911 van trung thanh voi dong co xang hinh anh 1
Quyết định giữ lại động cơ đốt trong cho 911 cho thấy Porsche đang lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn trước sự thay đổi của thị trường xe điện toàn cầu.

Hiện nay, thế hệ 911 mới đã bắt đầu bước vào quá trình điện hóa với hệ truyền động T-Hybrid trên phiên bản Carrera GTS. Porsche cho rằng giải pháp này giúp nâng cao hiệu suất vận hành nhưng vẫn duy trì cảm giác lái đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng xe thể thao hơn 60 năm tuổi.

Quyết định giữ lại động cơ đốt trong cho 911 cho thấy Porsche đang lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn trước sự thay đổi của thị trường xe điện toàn cầu. Thay vì điện hóa toàn bộ danh mục sản phẩm, hãng sẽ phát triển song song các công nghệ động cơ đốt trong, hybrid và xe điện.

Cayenne Electric sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mới

Mặc dù 911 không được điện hóa hoàn toàn, Porsche vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào xe điện. Mẫu Cayenne Electric sắp ra mắt được xem là một trong những sản phẩm trọng tâm của hãng trong giai đoạn tới.

CEO Porsche cho biết Cayenne Electric được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu xe quan trọng nhất của thương hiệu trong kỷ nguyên xe điện. Bên cạnh đó, Porsche cũng đang đánh giá lại chiến lược sản phẩm để tìm sự cân bằng giữa nhu cầu thực tế của khách hàng và mục tiêu điện hóa dài hạn.

Bên cạnh đó, hãng có thể hợp nhất Taycan và Panamera thành một dòng sản phẩm duy nhất với các phiên bản động cơ đốt trong, hybrid cắm điện và xe điện để giảm chi phí.

porsche 911 van trung thanh voi dong co xang hinh anh 2
Porsche Panamera

Thông qua chiến lược Strategy 2035, Porsche muốn duy trì sự linh hoạt trước những biến động của thị trường toàn cầu. Hãng không còn đặt mục tiêu điện hóa bằng mọi giá mà tập trung vào việc cung cấp các lựa chọn phù hợp với từng nhóm khách hàng, trong đó Porsche 911 tiếp tục là biểu tượng của động cơ đốt trong và công nghệ hybrid hiệu suất cao.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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