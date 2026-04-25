Những lưu ý cho người tự lái xe đi chơi dịp nghỉ lễ

1. Kiểm tra phương tiện

Trước khi khởi hành, hãy thực hiện những bước kiểm tra cơ bản để đảm bảo phương tiện có thể vận hành liên tục trong một khoảng thời gian dài. Đầu tiên, hãy kiểm tra mức dầu, nước làm mát động cơ và nước rửa kính. Đồng thời, đảm bảo rằng cần gạt nước vẫn hoạt động bình thường cũng như không có vết nứt nào trên kính chắn gió.

Ngoài ra, hãy kiểm tra áp suất lốp của cả 4 lốp chính cũng như lốp dự phòng - đây chính là một bộ phận thường xuyên bị bỏ quên. Tiếp theo, luôn đổ đầy nhiên liệu trước mỗi chuyến đi. Cuối cùng, nếu có trẻ nhỏ trên xe, hãy chắc chắn rằng ghế trẻ em đã được cố định đúng cách và tất cả hành khách trên xe (bao gồm cả trẻ em) đều đã thắt dây an toàn đầy đủ.

Ngoài ra, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống đèn (chiếu sáng và cả xi-nhan). Nếu du lịch khám phá, nên trang bị thêm tời, dây cáp, móc nối, ác-quy dự phòng, dây câu bình và nên rủ thêm 2 - 3 xe khác để di chuyển thành đoàn, dễ cứu hộ khi gặp sự cố.

2. Lên kế hoạch trước mỗi chuyến đi

Luôn dự trù thêm thời gian khi lên kế hoạch. Trong những chuyến đi đường dài, đôi khi việc thời gian bị kéo dài hơn dự kiến là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là vào dịp lễ khi hàng chục nghìn người đều lựa chọn đi du lịch cùng một thời điểm. Ví dụ như trước khi di chuyển trên cao tốc Phan Thiết, nên dừng nghỉ ở đầu Long Thành hoặc đầu Vĩnh Hảo; bởi trên cao tốc này không được bố trí trạm dừng nghỉ.

Dự trù thêm thời gian cho việc di chuyển sẽ đưa đến những hành trình thư thái hơn, đồng thời các hành khách cũng có thể thoải mái nghỉ giữa chặng mà vẫn đảm bảo tuân theo đúng lịch trình ban đầu. Cần nhớ rằng con đường ngắn nhất không dẫn đến lộ trình nhanh nhất. Mỗi hành trình đều là một chuyến phiêu lưu, vì vậy, hãy tránh những cung đường đông đúc vào giờ cao điểm.

Trước kỳ nghỉ, nên đặt trước phòng lưu trú, hoặc thậm chí đặt trước cả địa điểm ăn uống để tránh phát sinh chi phí, hoặc bị "chặt chém"; bởi nghỉ lễ dài ngày - như dịp 30/4 năm nay - là thời điểm người dân "đổ xô" đi du lịch, đặc biệt là ở những địa điểm nổi tiếng.

3. Sắp xếp hành lý khoa học

Hãy chuẩn bị đầy đủ nước, đồ ăn, dụng cụ y tế cơ bản và vật dụng vệ sinh cá nhân. Bên cạnh đó, đừng quên chuẩn bị những hoạt động giải trí cho bạn và cả gia đình như âm nhạc, trò chơi tương tác và món đồ chơi yêu thích của các thành viên nhỏ tuổi.

Đa số xe ô tô đều được trang bị những ngăn chứa đồ rộng rãi nhằm giúp bạn sắp xếp gọn gàng những vật dụng như điện thoại, ví tiền hay bình nước.

4. Tính toán quãng đường và trạm sạc

Đối với những người sử dụng ô tô điện để làm phương tiện di chuyển thì cần lưu ý thêm về các trạm sạc trên cung đường mình đi. Hiện các trạm sạc cũng đã khá nhiều và phổ biến, tuy nhiên, để có thể di chuyển đảm bảo và không bị mất quá nhiều thời gian cho việc sạc, chờ sạc thì các chủ xe nên tính toán trước quãng đường di chuyển để lựa chọn điểm dựng và sạc cho phù hợp với chiếc xe của mình vì mỗi loại có phạm vi di chuyển, thời gian sạc... khác nhau.

5. Nghỉ ngơi đúng lúc

Di chuyển đường dài chắc chắn sẽ khiến các hành khách mệt mỏi, đặc biệt là đối với người cầm lái. Vì vậy, nên chủ động đổi lái để các tay lái có thời gian nghỉ ngơi, lý tưởng nhất là sau mỗi hai tiếng. Có những người sở hữu khả năng định hướng tốt, nhưng cũng có những người chưa quen với việc đọc bản đồ. Hãy nắm rõ điểm mạnh của mỗi người để phân chia công việc một cách hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tin tưởng giao việc định vị - dẫn đường tương thích với cả hệ điều hành Apple CarPlay/ Android Auto và những ứng dụng dẫn đường.

Sử dụng nhiều app dẫn đường khác nhau cùng lúc; ưu tiên các ứng dụng có nhận diện biển báo tốc độ. Lưu ý lựa chọn tuyến đường dành cho ô tô khi tìm kiếm. Tuy nhiên tuyệt đối không nên lệ thuộc vào công nghệ, nên chủ động quan sát liên tục khi cầm lái.

Nếu đang di chuyển đến một điểm du lịch chưa bao giờ đặt chân tới, người lái nên chủ động lựa chọn những tuyến đường lớn - thay vì đường tắt - để tránh rủi ro. Khi di chuyển qua những địa hình khó: Nhiều sương mù, trời tối, đèo núi quanh co, đường hẹp... nên giữ tốc độ thấp và đều ga, không chuyển hướng hay đột ngột tăng / giảm tốc.

Luôn cố gắng xử lý "non" khi gặp tình huống: Chủ động giảm tốc và nhường đường cho xe khác. Nếu có thể, hãy đi theo và giữ khoảng cách với một xe đi phía trước, tránh theo sau xe tải lớn hoặc xe khách giường nằm.

6. Giữ tinh thần thoải mái

Cần ý thức được rằng giao thông trong kỳ nghỉ lễ sẽ luôn đông đúc hơn ngày thường vì tất cả mọi người đều cố gắng di chuyển tới những điểm đến khác nhau. Hãy giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu và nhớ rằng kỳ nghỉ cùng những chuyến đi đường dài nên là quãng thời gian để tận hưởng niềm vui và thỏa sức khám phá. Vì vậy, đảm bảo rằng bạn đã dành đủ thời gian chuẩn bị cho bản thân để bắt đầu cuộc phiêu lưu với một tâm thế thoải mái và cơ thể tràn đầy năng lượng.

Để hành trình cho cả gia đình được tiện nghi, thoải mái; chủ xe có thể tự trang bị thêm một số món phụ kiện như: Tấm che nắng, gối ôm hoặc chăn mỏng, nước và đồ ăn nhẹ, khăn ướt và túi đựng rác...