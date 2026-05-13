Thay đổi điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe ô tô từ 1/7

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 17/2026/TT-BXD ngày 29/4/2026 sửa đổi Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; trong đó có sửa đổi quy định về thời gian lái xe an toàn để nâng hạng GPLX.

Theo đó, Thông tư 17/2026 sửa đổi khoản 2 Điều 13 Thông tư 14/2025 (quy định về thời gian lái xe an toàn để nâng hạng GPLX).

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, người học lái xe để nâng hạng GPLX phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

- Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên CE, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên;

- Hạng B lên D2, D1 lên CE, D2 lên CE, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

(Khoản 2 Điều 13 Thông tư 14/2025 quy định người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

- Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên;

- Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.)

Thông tư 17/2026/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.