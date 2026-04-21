Nissan cắt giảm 11 mẫu xe, hé lộ loạt tên có nguy cơ bị khai tử

Nissan tái cấu trúc mạnh tay, giảm từ 56 xuống 45 mẫu xe

Theo kế hoạch dài hạn mới, Nissan sẽ tinh gọn danh mục sản phẩm từ 56 xuống còn 45 mẫu xe, đồng nghĩa với việc ít nhất 11 mẫu sẽ bị loại bỏ trong thời gian tới. Hãng xe Nhật cho biết các dòng xe bị cắt giảm sẽ là những sản phẩm “hiệu suất thấp”, qua đó giúp tập trung nguồn lực vào các phân khúc tiềm năng hơn như SUV, xe điện và công nghệ hybrid.

Động thái này nằm trong chiến lược lớn nhằm cải thiện lợi nhuận và định hình lại thương hiệu, đồng thời mở đường cho các mẫu xe mới như Xterra trở lại, Skyline thế hệ mới và việc mở rộng công nghệ e-Power tại nhiều thị trường.

Những mẫu xe có thể nằm trong “danh sách đen”

Dù Nissan chưa xác nhận cụ thể 11 mẫu xe nào sẽ bị khai tử nhưng một số ứng viên đã được giới chuyên môn và truyền thông nhắc đến. Đầu tiên là Nissan Altima - mẫu sedan cỡ trung đã gần 10 năm tuổi đời. Doanh số của xe giảm mạnh, chỉ còn hơn 93.000 xe trong năm vừa qua, cho thấy sức hút đang suy yếu rõ rệt.

Một cái tên khác là Rogue Plug-in Hybrid, thực chất là phiên bản “đổi logo” từ Mitsubishi Outlander PHEV, không tạo được sự khác biệt rõ ràng nên bị đánh giá là dư thừa trong danh mục sản phẩm. Ngoài ra, Nissan Murano cũng bị đặt dấu hỏi.

Dù doanh số tăng trưởng mạnh sau khi nâng cấp, tổng lượng bán vẫn ở mức khiêm tốn so với các mẫu SUV chủ lực khác, khiến mẫu xe này có nguy cơ bị loại bỏ nếu hãng tiếp tục siết chặt danh mục. Ở các thị trường ngoài Mỹ, Nissan cũng có thể cắt giảm các dòng xe Kei Car và xe Van để tránh trùng lặp và tối ưu chi phí sản xuất.

Chiến lược mới: Tập trung vào xe điện và sản phẩm chủ lực

Việc loại bỏ các mẫu xe kém hiệu quả sẽ giúp Nissan tập trung phát triển các dòng xe chủ lực và công nghệ mới. Trong tương lai, hãng sẽ chia danh mục thành nhiều nhóm như “Heartbeat”, “Core” và “Growth”, với các mẫu quan trọng như Z, Leaf, Patrol hay Rogue tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đồng thời, Nissan cũng đẩy mạnh chiến lược điện hóa và hợp tác công nghệ, nhằm cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang chuyển dịch nhanh sang xe điện và hybrid. Dù việc “khai tử” 11 mẫu xe có thể gây tiếc nuối cho một số người dùng, đây được xem là bước đi cần thiết để Nissan tái cấu trúc và lấy lại vị thế trong ngành công nghiệp ô tô đang thay đổi mạnh mẽ.