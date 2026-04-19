Toyota là hãng xe tin cậy nhất năm 2026 theo đánh giá của Consumer Reports

Xe Nhật và Hybrid tiếp tục dẫn đầu về độ bền

Theo báo cáo mới nhất từ Consumer Reports, bảng xếp hạng độ tin cậy năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu từ khoảng 380.000 phương tiện. Kết quả cho thấy các thương hiệu Nhật Bản tiếp tục chiếm ưu thế với Toyota đứng đầu, theo sau là Subaru, Lexus và Honda.

Điểm đáng chú ý là các mẫu xe Hybrid tiếp tục được đánh giá cao về độ tin cậy. Công nghệ này được xem là đã đủ “chín muồi”, ít phát sinh lỗi hơn so với các hệ truyền động mới hơn, giúp người dùng yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Xe điện cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định

Một trong những điểm sáng của bảng xếp hạng năm nay là sự thăng hạng của Tesla khi tăng tới 8 bậc, lọt vào Top 10. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ các mẫu xe phổ biến như Model 3 và Model Y, vốn đã được hãng tối ưu tốt hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, không phải tất cả xe điện đều đạt kết quả tích cực. Một số mẫu mới, đặc biệt là các dòng xe mang tính thử nghiệm hoặc sử dụng nền tảng hoàn toàn mới, vẫn gặp nhiều lỗi kỹ thuật. Điều này cho thấy xe điện, dù đang phát triển nhanh, vẫn chưa đạt mức độ ổn định như các dòng xe Hybrid hoặc xe xăng truyền thống.

Nhiều hãng biến động mạnh, xe mới tiềm ẩn rủi ro

Bảng xếp hạng năm 2026 cũng ghi nhận sự biến động đáng kể của nhiều thương hiệu. Mazda tụt xuống vị trí thứ 14 do các mẫu xe mới như CX-70 và CX-90, đặc biệt là phiên bản Plug-In Hybrid, phát sinh nhiều lỗi. Điều này phản ánh thực tế rằng các dòng xe hoàn toàn mới, nhất là khi tích hợp nhiều công nghệ cùng lúc, thường tiềm ẩn rủi ro cao hơn.

Ở chiều ngược lại, một số hãng Mỹ có cải thiện đáng kể, trong đó Buick trở thành thương hiệu nội địa có thứ hạng cao nhất. Trong khi đó, Rivian lại đứng cuối bảng, cho thấy những khó khăn của các hãng xe điện non trẻ trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Bảng xếp hạng của Consumer Reports một lần nữa khẳng định rằng độ tin cậy vẫn là lợi thế lớn của các hãng xe Nhật và các dòng xe Hybrid. Trong khi đó, xe điện và Plug-In Hybrid dù hấp dẫn về công nghệ nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Với người tiêu dùng ưu tiên sự ổn định, việc lựa chọn các mẫu xe đã được kiểm chứng vẫn là phương án an toàn hơn so với các sản phẩm hoàn toàn mới ra mắt.