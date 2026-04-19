中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toyota là hãng xe tin cậy nhất năm 2026 theo đánh giá của Consumer Reports

Chủ Nhật, 06:00, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng độ tin cậy ô tô năm 2026 của Consumer Reports dựa trên hàng trăm nghìn xe đã chỉ ra xu hướng rõ rệt: Các hãng xe Nhật, đặc biệt là Toyota và Lexus, tiếp tục dẫn đầu, trong khi xe điện và Plug-In Hybrid vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện.

Xe Nhật và Hybrid tiếp tục dẫn đầu về độ bền

Theo báo cáo mới nhất từ Consumer Reports, bảng xếp hạng độ tin cậy năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu từ khoảng 380.000 phương tiện. Kết quả cho thấy các thương hiệu Nhật Bản tiếp tục chiếm ưu thế với Toyota đứng đầu, theo sau là Subaru, Lexus và Honda.

Điểm đáng chú ý là các mẫu xe Hybrid tiếp tục được đánh giá cao về độ tin cậy. Công nghệ này được xem là đã đủ “chín muồi”, ít phát sinh lỗi hơn so với các hệ truyền động mới hơn, giúp người dùng yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Xe điện cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định

Một trong những điểm sáng của bảng xếp hạng năm nay là sự thăng hạng của Tesla khi tăng tới 8 bậc, lọt vào Top 10. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ các mẫu xe phổ biến như Model 3 và Model Y, vốn đã được hãng tối ưu tốt hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, không phải tất cả xe điện đều đạt kết quả tích cực. Một số mẫu mới, đặc biệt là các dòng xe mang tính thử nghiệm hoặc sử dụng nền tảng hoàn toàn mới, vẫn gặp nhiều lỗi kỹ thuật. Điều này cho thấy xe điện, dù đang phát triển nhanh, vẫn chưa đạt mức độ ổn định như các dòng xe Hybrid hoặc xe xăng truyền thống.

Nhiều hãng biến động mạnh, xe mới tiềm ẩn rủi ro

Bảng xếp hạng năm 2026 cũng ghi nhận sự biến động đáng kể của nhiều thương hiệu. Mazda tụt xuống vị trí thứ 14 do các mẫu xe mới như CX-70 và CX-90, đặc biệt là phiên bản Plug-In Hybrid, phát sinh nhiều lỗi. Điều này phản ánh thực tế rằng các dòng xe hoàn toàn mới, nhất là khi tích hợp nhiều công nghệ cùng lúc, thường tiềm ẩn rủi ro cao hơn.

Ở chiều ngược lại, một số hãng Mỹ có cải thiện đáng kể, trong đó Buick trở thành thương hiệu nội địa có thứ hạng cao nhất. Trong khi đó, Rivian lại đứng cuối bảng, cho thấy những khó khăn của các hãng xe điện non trẻ trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Bảng xếp hạng của Consumer Reports một lần nữa khẳng định rằng độ tin cậy vẫn là lợi thế lớn của các hãng xe Nhật và các dòng xe Hybrid. Trong khi đó, xe điện và Plug-In Hybrid dù hấp dẫn về công nghệ nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Với người tiêu dùng ưu tiên sự ổn định, việc lựa chọn các mẫu xe đã được kiểm chứng vẫn là phương án an toàn hơn so với các sản phẩm hoàn toàn mới ra mắt.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hyundai chính thức ra mắt thương hiệu Ioniq tại Trung Quốc
Hyundai chính thức ra mắt thương hiệu Ioniq tại Trung Quốc

Geely và Lynk & Co gây sốc với công nghệ sạc hơn 1 MW, sạc 10–70% chỉ hơn 4 phút

Top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất 3 tháng đầu năm 2026

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn