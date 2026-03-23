Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (CBU) vào Việt Nam trong tháng 2/2026 cho thấy những diễn biến đầy thú vị, các doanh nghiệp trong nước đã nhập khẩu tới 16.216 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch đạt gần 359 triệu USD.

So với tháng 1/2026, con số này thể hiện sự tăng trưởng 7,8% về mặt số lượng, dù tổng giá trị kim ngạch giảm nhẹ 6,8%. Đáng chú ý, giá trị trung bình của mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng qua tăng mạnh, chạm mức gần 22.130 USD/xe.

Xét về xuất xứ, thị trường nhập khẩu ô tô Việt Nam tháng 2/2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Theo đó, Indonesia đã chính thức giành lại ngôi vương về số lượng ô tô xuất khẩu vào Việt Nam với 7.682 xe, nhưng tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này lại chỉ đạt hơn 107 triệu USD, cho thấy thực tế đây chủ yếu là các dòng xe phổ thông với giá rẻ.

Trong khi đó, Trung Quốc mới là quốc gia dẫn đầu về giá trị kim ngạch, dù số lượng xe nhập khẩu chỉ bằng khoảng một nửa so với Indonesia nhưng lại có kim ngạch tới gần 123 triệu USD, cao hơn nhiều so với các thị trường còn lại. Ngoài ra, Thái Lan đứng thứ hai về số lượng xe xuất khẩu vào thị trường Việt Nam với 4.508 xe, và giá trị đứng thứ ba với gần 98 triệu USD.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam đã đưa về tổng cộng 31.372 xe nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt gần 746 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 39,3% về giá trị so với cùng kỳ.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu về số lượng sau 2 tháng đầu năm 2026, với tổng cộng 11.823 xe được đưa về Việt Nam, nhưng giá trị kim ngạch cao nhất vẫn thuộc về Trung Quốc khi đạt trên 344 triệu USD, cao gấp hơn 2 lần so với thị trường Indonesia.

Song song với ô tô nguyên chiếc, hoạt động nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô cũng diễn ra sôi động. Chỉ tính riêng tháng 2/2026, kim ngạch mặt hàng này đạt hơn 479 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đã vượt mốc 1,15 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở mảng xe hai bánh, tổng giá trị nhập khẩu xe máy, linh kiện và phụ tùng trong tháng 2 đạt hơn 59 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch mảng này đạt trên 124 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ.