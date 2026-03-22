Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng

Bodykit hầm hố, đậm chất Liberty Walk

Liberty Walk mang đến gói nâng cấp ngoại hình hoàn toàn mới cho Civic Type R thế hệ FL5, với phong cách quen thuộc: hầm hố, phá cách và không dành cho số đông.

Gói độ bao gồm cản trước mới với lưới tản nhiệt sửa đổi, cánh chia gió (splitter), các cánh hướng gió (canards) và nắp ca-pô có khe thoát gió. Phần thân xe được bổ sung ốp sườn mở rộng, trong khi bản widebody có thêm vòm bánh xe nới rộng khoảng 10 mm kèm khe gió.

Ở phía sau, xe nổi bật với cánh gió cố định kích thước lớn hơn bản tiêu chuẩn cùng bộ khuếch tán gió (diffuser) mới, tạo nên diện mạo đậm chất xe đua.

Nhiều tùy chọn vật liệu, có thể mua lẻ từng chi tiết

Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai loại vật liệu gồm nhựa FRP hoặc sợi carbon, giúp cân bằng giữa chi phí và trọng lượng. Gói tiêu chuẩn có giá từ khoảng 8.470 USD, trong khi bản widebody bằng sợi carbon có thể lên tới 16.830 USD (khoảng 442 triệu đồng). Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua riêng từng chi tiết, ví dụ cánh gió sau có giá từ 1.430 USD (khoảng 38 triệu đồng).

Bộ mâm độ đi kèm trong hình cũng được bán riêng với giá khoảng 3.784 USD (xấp xỉ 100 triệu đồng), cho phép người chơi xe tùy biến theo nhu cầu.

Giá vẫn “dễ tiếp cận” hơn nhiều đối thủ

Dù mức giá gần 17.000 USD không hề rẻ, nhưng gói độ của Liberty Walk vẫn được xem là “dễ tiếp cận” hơn so với các bộ kit khác. Cụ thể, các gói độ từ Mugen hay Autobacs Seven có thể có giá lên tới 85.000 – 100.000 USD, thậm chí cao hơn cả giá trị chiếc xe.

Đáng chú ý, bộ bodykit này không chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản mà còn được phân phối tại Mỹ, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.