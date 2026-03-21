中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô

Thứ Bảy, 07:00, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường xe điện toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu chững lại trong năm 2026 khi doanh số xe điện giảm và tăng trưởng chậm lại ở nhiều khu vực lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Bắc Mỹ, dù châu Âu vẫn duy trì đà tăng.

Doanh số xe điện toàn cầu bất ngờ giảm

Theo báo cáo mới nhất, khoảng 1,1 triệu xe điện đã được bán trên toàn thế giới trong tháng 2, doanh số xe điện toàn cầu đã giảm khoảng 11% trong tháng 2/2026 và giảm 8% tính từ đầu năm đến nay.

Đây là một tín hiệu đáng chú ý, bởi trong nhiều năm qua, xe điện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và được xem là tương lai của ngành ô tô. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, thị trường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Trung Quốc và Bắc Mỹ kéo tụt thị trường

Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự suy yếu ở các thị trường chủ lực. Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 26%, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng doanh số toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bắc Mỹ cũng đang gặp khó khi nhu cầu giảm sút, một phần do các chính sách ưu đãi và trợ cấp cho xe điện bị cắt giảm. Điều này khiến người tiêu dùng chần chừ hơn khi chuyển sang xe điện.

Thực tế, nhiều báo cáo gần đây cũng cho thấy việc kết thúc các chương trình hỗ trợ đã khiến doanh số EV tại Mỹ giảm sâu và thị trường trở nên kém sôi động hơn.

Châu Âu vẫn tăng trưởng, nhưng chưa đủ bù đắp

Trái ngược với xu hướng chung, châu Âu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 21% trong doanh số xe điện. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để bù lại sự sụt giảm mạnh từ Trung Quốc và Bắc Mỹ. Điều này cho thấy thị trường EV toàn cầu đang trở nên mất cân bằng giữa các khu vực.

Ngành ô tô bắt đầu điều chỉnh chiến lược

Trước tình hình nhu cầu giảm tốc, nhiều hãng xe đã buộc phải xem xét lại chiến lược điện hóa. Không ít hãng đã trì hoãn kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện hoặc cắt giảm đầu tư để hạn chế rủi ro.

Thực tế, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã phải chịu hàng chục tỷ USD thiệt hại do đánh giá sai tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện, buộc các hãng phải chuyển hướng sang hybrid hoặc điều chỉnh lộ trình phát triển.

Tương lai xe điện: Vẫn tăng trưởng nhưng chậm lại

Dù đang chững lại, xe điện không phải đang “tụt dốc” hoàn toàn. Nhiều dự báo cho thấy thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn, nhưng với tốc độ chậm hơn và phụ thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ, giá bán và hạ tầng sạc.

Sự chững lại hiện tại được xem là giai đoạn điều chỉnh cần thiết, khi thị trường chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển ổn định hơn.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Honda Civic Type R ra mắt phiên bản cuối cùng mạnh mẽ hơn trước khi “khai tử"

VOV.VN - Trước khi bước sang thế hệ mới, mẫu hot hatch hiệu năng cao Honda - Civic Type R có thể được tung ra một phiên bản đặc biệt cuối cùng với nâng cấp khí động học, khung gầm và hiệu suất. Mẫu xe này nhiều khả năng ra mắt vào năm 2026 và trở thành lời chia tay cho thế hệ hiện tại.

Porsche Cayenne S Electric 2026 ra mắt với động cơ mạnh tới 657 mã lực

VOV.VN - Porsche Cayenne S Electric vừa được bổ sung vào dải sản phẩm Cayenne chạy điện 2026. Mẫu SUV hiệu suất cao này nằm giữa bản tiêu chuẩn và Turbo, sở hữu sức mạnh lên tới 657 mã lực, tăng thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc SUV điện hạng sang.

Nhiều mẫu xe Hybrid giảm giá mạnh trong tháng 3/2026, lên tới hơn 300 triệu đồng

VOV.VN - Nhiều mẫu xe Hybrid đang được hưởng chính sách giảm giá, có mẫu xe lên đến 330 triệu đồng. Trong bối cảnh giá xăng tăng như hiện nay khách hàng có thể sẽ chú ý nhiều hơn đến dòng xe Hybrid.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
Ô tô
Xe máy
Tư vấn