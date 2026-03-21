Doanh số xe điện toàn cầu chững lại năm 2026, tín hiệu cảnh báo cho ngành ô tô

Doanh số xe điện toàn cầu bất ngờ giảm

Theo báo cáo mới nhất, khoảng 1,1 triệu xe điện đã được bán trên toàn thế giới trong tháng 2, doanh số xe điện toàn cầu đã giảm khoảng 11% trong tháng 2/2026 và giảm 8% tính từ đầu năm đến nay.

Đây là một tín hiệu đáng chú ý, bởi trong nhiều năm qua, xe điện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và được xem là tương lai của ngành ô tô. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, thị trường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Trung Quốc và Bắc Mỹ kéo tụt thị trường

Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự suy yếu ở các thị trường chủ lực. Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 26%, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng doanh số toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bắc Mỹ cũng đang gặp khó khi nhu cầu giảm sút, một phần do các chính sách ưu đãi và trợ cấp cho xe điện bị cắt giảm. Điều này khiến người tiêu dùng chần chừ hơn khi chuyển sang xe điện.

Thực tế, nhiều báo cáo gần đây cũng cho thấy việc kết thúc các chương trình hỗ trợ đã khiến doanh số EV tại Mỹ giảm sâu và thị trường trở nên kém sôi động hơn.

Châu Âu vẫn tăng trưởng, nhưng chưa đủ bù đắp

Trái ngược với xu hướng chung, châu Âu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 21% trong doanh số xe điện. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để bù lại sự sụt giảm mạnh từ Trung Quốc và Bắc Mỹ. Điều này cho thấy thị trường EV toàn cầu đang trở nên mất cân bằng giữa các khu vực.

Ngành ô tô bắt đầu điều chỉnh chiến lược

Trước tình hình nhu cầu giảm tốc, nhiều hãng xe đã buộc phải xem xét lại chiến lược điện hóa. Không ít hãng đã trì hoãn kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện hoặc cắt giảm đầu tư để hạn chế rủi ro.

Thực tế, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã phải chịu hàng chục tỷ USD thiệt hại do đánh giá sai tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện, buộc các hãng phải chuyển hướng sang hybrid hoặc điều chỉnh lộ trình phát triển.

Tương lai xe điện: Vẫn tăng trưởng nhưng chậm lại

Dù đang chững lại, xe điện không phải đang “tụt dốc” hoàn toàn. Nhiều dự báo cho thấy thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn, nhưng với tốc độ chậm hơn và phụ thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ, giá bán và hạ tầng sạc.

Sự chững lại hiện tại được xem là giai đoạn điều chỉnh cần thiết, khi thị trường chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển ổn định hơn.