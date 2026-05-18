Ô tô nhập khẩu từ Indonesia giảm mạnh, Trung Quốc dẫn đầu trong tháng 4/2026

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải Quan, thị trường Việt Nam đã đón nhận tổng cộng 16.580 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 4/2026. Tổng kim ngạch của lượng xe này đạt gần 434 triệu USD, tương đương mức giảm 33,6% về số lượng và giảm 25,1% về giá trị so với tháng trước đó.

Mặc dù số lượng xe nguyên chiếc được đưa về giảm, nhưng giá trị trung bình của mỗi chiếc ô tô nhập khẩu trong tháng vừa qua lại tăng khá mạnh, chạm mức hơn 26.165 USD/xe.

Điểm xáo trộn đáng chú ý nhất đến từ thị phần các quốc gia xuất khẩu xe vào Việt Nam. Cụ thể, số lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia đã bất ngờ sụt giảm mạnh. Trái ngược với đà giảm đó, lượng xe nhập từ Trung Quốc lại gia tăng nhanh chóng và vươn lên dẫn đầu thị trường nhập khẩu.

Theo đó, sự bứt phá của xe nhập khẩu Trung Quốc có sự đóng góp rất lớn từ việc các thương hiệu như Geely, Wuling, BYD hay mới nhất là Lotus... liên tục đẩy mạnh việc nhập khẩu các ô tô mới để phân phối tại Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ô tô nhập khẩu từ đầu năm 2026 đến nay vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt. Tính cộng dồn 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 72.290 ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài với tổng giá trị kim ngạch đạt mức hơn 1,753 tỷ USD; đánh dấu mức tăng trưởng 11,2% về số lượng và tăng 25,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số thị trường ô tô Việt bốn tháng đầu năm 2026 và cùng kỳ năm 2025

Sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của dòng xe nhập khẩu trong những tháng đầu năm đã và đang tạo ra sức ép cạnh tranh không nhỏ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 4/2026, doanh số bán hàng của ô tô nhập khẩu đã đạt gần 70.000 xe, tăng tới 32% so với cùng kỳ, bỏ xa xe lắp ráp nội địa với 56.871 xe, tăng 16%.

Sự thay đổi về thói quen tiêu dùng cũng như nguồn cung cấp hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến thú vị và cạnh tranh khốc liệt hơn nữa cho thị trường ô tô Việt Nam trong thời gian tới của năm 2026.