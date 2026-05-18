Ô tô nhập khẩu từ Indonesia giảm mạnh, Trung Quốc dẫn đầu trong tháng 4/2026

Thứ Hai, 07:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ thị trường Indonesia vào Việt Nam trong tháng 4/2026 bất ngờ giảm sút về cả số lượng lẫn kim ngạch trong khi xe nhập từ Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải Quan, thị trường Việt Nam đã đón nhận tổng cộng 16.580 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 4/2026. Tổng kim ngạch của lượng xe này đạt gần 434 triệu USD, tương đương mức giảm 33,6% về số lượng và giảm 25,1% về giá trị so với tháng trước đó.

Mặc dù số lượng xe nguyên chiếc được đưa về giảm, nhưng giá trị trung bình của mỗi chiếc ô tô nhập khẩu trong tháng vừa qua lại tăng khá mạnh, chạm mức hơn 26.165 USD/xe.

Điểm xáo trộn đáng chú ý nhất đến từ thị phần các quốc gia xuất khẩu xe vào Việt Nam. Cụ thể, số lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia đã bất ngờ sụt giảm mạnh. Trái ngược với đà giảm đó, lượng xe nhập từ Trung Quốc lại gia tăng nhanh chóng và vươn lên dẫn đầu thị trường nhập khẩu.

Theo đó, sự bứt phá của xe nhập khẩu Trung Quốc có sự đóng góp rất lớn từ việc các thương hiệu như Geely, Wuling, BYD hay mới nhất là Lotus... liên tục đẩy mạnh việc nhập khẩu các ô tô mới để phân phối tại Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ô tô nhập khẩu từ đầu năm 2026 đến nay vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt. Tính cộng dồn 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 72.290 ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài với tổng giá trị kim ngạch đạt mức hơn 1,753 tỷ USD; đánh dấu mức tăng trưởng 11,2% về số lượng và tăng 25,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số thị trường ô tô Việt bốn tháng đầu năm 2026 và cùng kỳ năm 2025

Sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của dòng xe nhập khẩu trong những tháng đầu năm đã và đang tạo ra sức ép cạnh tranh không nhỏ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 4/2026, doanh số bán hàng của ô tô nhập khẩu đã đạt gần 70.000 xe, tăng tới 32% so với cùng kỳ, bỏ xa xe lắp ráp nội địa với 56.871 xe, tăng 16%.

Sự thay đổi về thói quen tiêu dùng cũng như nguồn cung cấp hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến thú vị và cạnh tranh khốc liệt hơn nữa cho thị trường ô tô Việt Nam trong thời gian tới của năm 2026.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Tag: xe nguyên chiếc nhập khẩu ô tô cục hải quan ô tô nhập khẩu thị trường ô tô giá xe ô tô trung quốc indonesia ô tô nhập khẩu từ Indonesia giảm
Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách
VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

Top 10 xe MPV bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Việt dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ
VOV.VN - Với doanh số lên tới hơn 6.400 xe, mẫu xe điện của thương hiệu Việt - VinFast Limo Green là mẫu MPV bán chạy nhất tháng 4/2026. Doanh số này của Limo Green bỏ xa các đối thủ như: Toyota Veloz Cross (1.503 xe), Mitsubishi Xpander (1.273 xe)...

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng
VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn
VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

