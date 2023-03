Bộ Công an đề xuất quản lý biển số xe theo mã định danh cá nhân

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; đăng ký xe tạm thời; cấp đổi, cấp lại; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Nếu được thông qua, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 1/7, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Tại dự thảo, Bộ Công an quy định chi tiết hơn về thủ tục đăng ký, thu hồi, cách quản lý biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân; đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Công an xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) làm thủ tục cấp biển số xe cho người dân.

Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi kê khai thành công, Cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền.

Trong trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công quốc gia do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật, chủ xe sẽ kê khai và làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Quy trình thực tế khi đăng ký xe trực tuyến sẽ bắt đầu từ lúc chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công, thực hiện kê khai, ký số giấy đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến. Sau đó, chủ xe sẽ nhận được mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ email hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác. Biển số và số định danh được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm, kể từ ngày thu hồi đăng ký, biển số. Quá thời hạn trên, nhà chức trách sẽ thu hồi đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác.

So với Thông tư 58/2020/TT-BCA đang có hiệu lực, dự thảo Thông tư mới bổ sung đơn vị được quyền cấp biển số xe là công an cấp xã, phường. Đơn vị hành chính này sẽ thực hiện cấp biển xe máy. Công an quận, huyện cấp đăng ký cho ô tô./.