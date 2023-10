Cảm nhận đầy đủ Toyota Innova Cross - Hoàn toàn mới

Innova Cross đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 12/10 vừa qua. Điều này cũng thể hiện rõ định hướng của Toyota – mang tới một mẫu xe gầm cao, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng trẻ tuổi mong muốn sở hữu một mẫu MPV đa dụng, không gian rộng rãi nhưng vẫn có những đường nét mạnh mẽ, khỏe khoắn của một chiếc SUV.

Vượt trên những định kiến trước đây về một mẫu MPV đơn điệu, chủ yếu để phục vụ nhu cầu gia đình hay chạy dịch vụ, giờ đây với những thay đổi mang tính toàn diện, Toyota Innova Cross sẽ là lựa chọn dành cho đa dạng người dùng; đồng thời cũng cho thấy việc nhà sản xuất Nhật Bản đã biết lắng nghe để bổ sung những thay đổi theo hướng tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong đó, nổi bật nhất chính là 4 yếu tố: Nền tảng khung gầm TNGA mới, gói an toàn Toyota Safety Sense, công nghệ Hybrid và động cơ cùng hộp số mới.

Nền tảng khung gầm TNGA

Cụ thể, Toyota Innova Cross đã từ bỏ khung gầm rời Ladder Frame được sử dụng chung với Fortuner và Hilux thế hệ thứ 5; thay vào đó là nền tảng thiết kế TNGA (Toyota New Global Architecture) - khung gầm liền, dẫn động cầu trước, giúp chiếc xe trở nên êm ái và giảm thiểu các chuyển động vặn xoắn, tăng sự chính xác và linh hoạt, tối ưu hóa chuyển động thực tế mang đến cảm giác lái tốt hơn và thoải mái hơn.

TNGA là một chương trình đổi mới cấu trúc, thay đổi cấu ​​trúc cơ bản của phương tiện. Thông qua TNGA, Toyota đang tái thiết kế hoàn toàn bộ phận truyền động (động cơ, bộ phận truyền số, HEV) và khung cơ bản (khung gầm). Với nền tảng thiết kế mới, bảng điều khiển trong xe được đặt thấp hơn, cột chữ A nhỏ hơn, cửa sổ cao hơn trong khi trọng tâm xe thấp hơn giúp cải thiện tầm quan sát của người lái.

Gói an toàn Toyota Safety Sense

Vấn đề bảo đảm an toàn luôn được đặt lên trên hết trong mọi sản phẩm của Toyota Việt Nam hiện nay nên không có gì bất ngờ khi Innova Cross cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS).

Trong một số điều kiện nhất định, hệ thống an toàn TSS được thiết kế để hỗ trợ nhận thức của lái xe, khi ra quyết định và điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Gói an toàn tích hợp các tính năng tối tân nhất, tập trung vào 3 mục đích chính: giảm thiếu hoặc phòng tránh va chạm trước, hỗ trợ giữ làn đường và tăng cường an toàn trong hành trình lái xe ban đêm.

Trên Innova Cross, gói an toàn TSS bao gồm các tính năng như hỗ trợ tối đa cho người lái như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động (AHB) và Điều khiển hành trình chủ động (DRCC).

Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được trang bị thêm một số tính năng an toàn khác, điển hình như: Cảnh báo điểm mù (BSM) và hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) cùng cảnh báo áp suất lốp (TPWS) và Camera 360, đi kèm với 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Những trang bị này sẽ giúp quá trình lái xe trở nên nhàn hơn nhưng cũng đầy thú vị.

Động cơ và hộp số hoàn toàn mới

Công nghệ Hybrid thực sự được áp dụng lần đầu trên một mẫu MPV tại Việt Nam với phiên bản HEV của Innova Cross, kết hợp giữa động cơ 2.0L có công suất tối đa 150 mã lực cùng mô tơ điện công suất 111 mã lực, cùng với đó là hộp số tự động vô cấp CVT.

Trên phiên bản Hybrid, xe cũng có chế độ lái thuần điện và trang bị hệ thống pin Hybrid thế hệ thứ 5 – pin lithium nhỏ gọn, nhẹ hơn nhưng tạo công suất cao hơn giúp cải thiện đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo công bố của Cục đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của Innova Cross Hybrid ở trong đô thị là 4,35L/100kml; ngoài đô thị là 5,26L/100km và trên đường hỗn hợp là 4,92L/100km – các con số rất tiết kiệm với 1 mẫu xe 8 chỗ.

Trong khi đó, phiên bản thuần xăng của Toyota Innova Cross được trang bị động cơ 2.0L với 172 mã lực cùng với mô-men xoắn cực đại 205 Nm; kết hợp với đó chính là hộp số tự động vô cấp Direct shift CVT cho cảm giác lái mượt mà và phù hợp với nhiều điều kiện đường sá hơn so với hộp số tự động 6 cấp trước đây. Khi khởi hành, hộp số này sử dụng truyền động bánh răng, giúp xe bắt tốc nhanh hơn, giảm độ trễ đặc trưng của loại CVT truyền thống. Khi có đà di chuyển, bộ truyền động dây đai sẽ tự động kích hoạt, giúp tối ưu khả năng tăng tốc mượt mà.

Theo Toyota, cơ cấu hộp số Direct Shift CVT mới này cung cấp hiệu suất bằng, hoặc cao hơn so với loại hộp số tự động ly hợp kép và tiết kiệm nhiên liệu hơn 6%.

Bên cạnh những điểm nhấn lớn ở trên, ngoại hình của Innova Cross đã tạo được sự ấn tượng mạnh mẽ. Mẫu MPV cỡ trung của Toyota với lưới tản nhiệt hình lục giác, thân xe bề thế kết hợp cùng những đường gân dập nổi và mâm xe hợp kim mạ bạc giúp chiếc xe nổi bật hơn trên đường. Thiết kế cản sau và cửa cốp dạng hình thang đậm chất SUV khỏe khoắn, ấn tượng với cụm đèn hậu gồm dải LED mỏng kéo dài theo chiều ngang tạo nên tổng thể sang trọng, sắc nét.

Ngay sau khi công bố giá bán Toyota Innova Cross với hai phiên bản, gồm 2.0 HEV giá 990 triệu và 2.0 G giá 810 triệu đồng, trên các diễn đàn nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng với những thảo luận sôi nổi. Anh Quang Sáng - đến từ Hà Nội cho biết "Với mức giá 990 triệu cho bản HEV, Innova Cross thừa sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho các gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và có thiết kế ấn tượng, năng động”.

Innova Cross hoàn toàn mới ra mắt với mức giá rất cạnh tranh cùng ưu thế về thương hiệu và tư duy làm sản phẩm mới của Toyota hứa hẹn sẽ giúp Toyota gia tăng sức mạnh, trở lại đường đua doanh số trong phân khúc MPV cỡ trung.

Hình ảnh chi tiết Toyota Innova Cross: