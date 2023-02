Cận cảnh Range Rover Velar 2024 vừa ra mắt

Thay đổi về ngoại hình lẫn nội thất

Range Rover Velar lần đầu được giới thiệu vào năm 2017 và được cập nhật một lần vào năm 2020. Tiếp tục với chu kỳ 3 năm, những thay đổi tới đây mang một vai trò quan trọng hơn, nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng đối với chiếc SUV bóng bẩy.

Vẻ ngoài của Range Rover Velar 2024 không có quá nhiều thay đổi.

Bắt đầu với ngoại thất, Velar vẫn được đánh giá là đẹp sau sáu năm, vì vậy các nhà thiết kế tập trung nâng cấp ở những chi tiết nhỏ. Chúng bao gồm đồ họa đèn pha Pixel LED được thiết kế lại, lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ Range Rover mới, đèn hậu “siêu LED” cùng bộ khuếch tán và tấm trượt khác biệt trên cản sau. Cuối cùng, bảng màu đã được mở rộng với việc bổ sung các màu Xanh ánh kim Varesine mới và Xám kim loại cao cấp Zadar Grey.

Cụm đèn pha Pixel LED đã được thiết kế lại trên Range Rover Velar 2024

Phần lớn các thay đổi đều đến từ bên trong nội thất. Hãng xe vương quốc Anh đã thay đổi cách bố trí màn hình cảm ứng kép của Velar thế hệ trước bằng thiết kế gọn gàng và hiện đại hơn cho bảng điều khiển trung tâm. Tâm điểm là màn hình cảm ứng kính cong 11,4 inch hiện đại tích hợp tất cả các chức năng, bao gồm cả điều hòa nhiệt độ. Do đó, Velar không có bất kỳ loại điều khiển vật lý nào, ngoài những nút bấm được gắn trên vô lăng.

Không gian nội thất thiết kế hiện đại của Range Rover Velar 2024

Màn hình giải trí trên Range Rover Velar 2024

Theo Land Rover, 80% tác vụ có thể được thực hiện trong vòng hai lần chạm vào màn hình chính. Hệ thống này tương thích với các bản cập nhật qua mạng, mang đến những cải tiến cho hệ thống thông tin giải trí, điều hướng, chẩn đoán tích hợp, khung gầm và hệ thống truyền động của Pivi Pro7.

Land Rover tự hào rằng Velar có cabin yên tĩnh nhất trong phân khúc nhờ tính năng Khử tiếng ồn chủ động đi kèm với Hệ thống âm thanh vòm 3D Meridian tùy chọn với 17 loa. Hơn nữa, hệ thống lọc Cabin Air Purifying Plus sẽ đảm bảo rằng không khí hoàn toàn sạch sẽ.

Những điểm thay đổi trên Range Rover Velar 2024

Hãng xe Anh Quốc lựa chọn hỗn hợp len Kvadrat và vải dệt polyurethane ultrafabrics cho phiên bản ghế bọc vải. Trong khi đó, các phiên bản được bọc da bao gồm 4 tuỳ chọn về màu như: Cloud, Caraway, Raven Blue và Deep Garnet.

Họa tiết trên ghế ngồi của Range Rover Velar 2024

Tùy thuộc vào phiên bản, Velar có thể được trang bị các điểm nhấn Moonlight Chrome hoặc Satin Burnished Copper trên vô lăng và bảng điều khiển. Bên cạnh chi tiết trang trí bằng gỗ veneer Shadow Grey Ash trên bảng điều khiển trung tâm, chủ sở hữu có thể lựa chọn chất liệu nhôm với lớp hoàn thiện Anodised ánh sáng hoặc Anodised tối.

Phiên bản lai sạc điện được cải tiến trong khi các tuỳ chọn xăng và dầu diesel vẫn hiện hữu

Range Rover Velar P400e plug-in hybrid đã được nâng cấp với viên pin lithium-ion 19,2 kWh mới (tăng từ 13,6 kWh so với người tiền nhiệm). Do đó, phạm vi di chuyển hiện lên đến 64 km trong chu trình WLTP, tăng 11 km so với phiên bản năm 2020. Pin mới cũng tương thích với bộ sạc nhanh DC, với khả năng sạc tăng từ 0-80% trong 30 phút khi cắm vào bộ sạc 50 kW. Một lần sạc đầy mất 2,5 giờ từ bộ sạc AC 7 kW tiêu chuẩn.

Ngoài ra, hãng xe Anh quốc vẫn cung cấp 2 hệ thống truyền động cơ bản là xăng và dầu diesel. Hầu hết chúng đều có công nghệ hybrid nhẹ 48-Volt và tất cả chúng đều được kết hợp độc quyền với hộp số tự động tám cấp truyền sức mạnh tới cả bốn bánh. Tất cả các phiên bản sáu xi-lanh và PHEV đều đạt tiêu chuẩn với Adaptive Dynamics (hệ thống treo chủ động), trong khi Hệ thống treo khí nén điện tử là tùy chọn. Cụ thể hơn, dưới đây là danh sách các biến thể với các động cơ khác nhau của Range Rover Velar 2024:

P250: Xăng 4 xi-lanh 2.0 lít công suất 247 mã lực (184 kW) và mô-men xoắn 365 Nm.

P340: MHEV xăng 3.0 lít sáu xi-lanh với công suất 335 mã lực (250 kW) và mô-men xoắn 480 Nm.

P400: MHEV xăng 3.0 lít sáu xi-lanh công suất 395 mã lực (294 kW) và mô-men xoắn 550 Nm.

P400e: Động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0 và động cơ điện đơn PHEV với tổng công suất 398 mã lực (297 kW) và mô-men xoắn 640 Nm.

D200: MHEV diesel 2.0 lít bốn xi-lanh công suất 201 mã lực (150 kW) và mô-men xoắn 430 Nm.

D300: MHEV diesel sáu xi-lanh 3.0 lít với 296 mã lực (221 kW) và mô-men xoắn 650 Nm.

Tại Vương quốc Anh, Velar 2024 có giá từ 54.045 đến 79.825 bảng Anh

Range Rover Velar 2024

Range Rover Velar 2024 đã có sẵn để đặt hàng tại Anh, châu Âu và Úc. Tại Vương quốc Anh, Velar cập nhật có giá từ 54.045 đến 79.825 bảng Anh (tương đương 1,5 tỷ đến 2,3 tỷ đồng), trong khi ở Úc, giá dao động từ 106.150 AUD (xấp xỉ 1,7 tỷ đồng) đến 157.900 AUD (xấp xỉ 2,6 tỷ đồng). Còn tại thị trường Mỹ, giá dao động từ 61.500 USD (tương đương 1,4 tỷ đồng) cho mẫu tăng áp 2.0L đến 78.400 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) cho biến thể 6 xi-lanh 3.0L./.