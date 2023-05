Chỉ 40% người Mỹ cân nhắc lựa chọn chuyển sang sử dụng xe điện

Tổng thống Mỹ - Joe Biden mong xe điện sẽ chiếm đến một nửa tổng doanh số bán ô tô tính đến năm 2030. Tuy nhiên, dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát gần đây, điều này có thể sẽ khó đạt được.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Associated Press - Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của NORC và Viện chính sách năng lượng tại Đại học Chicago, nhằm xác định số lượng người Mỹ có dự định chuyển sang xe điện. Trong số 5.408 cá nhân tham gia khảo sát, chỉ có 19% người trưởng thành ở Mỹ có khả năng chắc chắn sẽ lựa chọn mua xe điện cho phương tiện tiếp theo của họ, 22% nói rằng điều đó có khả năng xảy ra. Trong khi đó, khoảng 47% số người được hỏi cho biết, không có khả năng họ sẽ sử dụng xe điện.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, 8% người Mỹ hiện đang sở hữu hoặc thuê một chiếc xe thuần điện và 8% sở hữu một chiếc xe hybrid.

Những người được hỏi đã đưa ra một số yếu tố giải thích tại sao họ không muốn mua xe điện làm phương tiện tiếp theo. Khoảng 60% cho rằng chi phí cao của xe điện là lý do chính khiến họ không thể chuyển đổi, trong khi 23% khác cho rằng đó là lý do phụ. Một nửa trong số những người được hỏi nói thêm rằng, có quá ít trạm sạc là lý do chính để không sử dụng xe điện, 41% cho rằng công nghệ pin là mối quan tâm chính, 40% cho biết họ thích xe động cơ xăng hơn và 38% cho biết thời gian sạc lâu là lý do chính.

Kelley Blue Book tiết lộ rằng, chi phí trung bình của một chiếc xe điện ở Mỹ là hơn 58.000 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng), khiến nó nằm ngoài tầm với của nhiều hộ gia đình. Mặc dù tín dụng thuế liên bang được giới thiệu như một phần của Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ đã cung cấp khoản chiết khấu lên tới 7.500 USD (khoảng 176 triệu đồng) cho xe điện mới, nhưng chỉ một số loại xe nhất định mới đủ điều kiện nhận chiết khấu.

Khảo sát cũng cho thấy, người tiêu dùng trẻ tuổi có xu hướng bị lôi cuốn hơn bởi ý tưởng sở hữu một chiếc xe điện. 55% người trưởng thành dưới 30 tuổi nói rằng họ có khả năng sẽ mua xe điện vào lần tới, 49% người trưởng thành từ 30 đến 44 tuổi cũng có khả năng làm như vậy. Trong khi đó, chỉ 31% người tiêu dùng từ 45 tuổi trở lên có khả năng mua một chiếc xe điện tiếp theo./.