Ford bán gần 29.000 xe tại Việt Năm trong năm 2022

Năm 2022 khép lại với gần 29.000 xe bán ra, tăng 22% so với năm trước đó và việc dẫn đầu phân khúc của 4 trên 5 dòng sản phẩm mới ra mắt là minh chứng cho một chiến lược đầu tư hiệu quả và lâu dài của Ford tại Việt Nam. Ford bước sang năm mới với cam kết tiếp tục nâng cao các trải nghiệm khách hàng với kế hoạch toàn cầu Ford+ để việc sở hữu và sử dụng xe Ford ngày càng dễ dàng, tiện lợi và gắn bó hơn.

Thành tích đầu tiên phải kể đến là nỗ lực ra mắt thành công 5 sản phẩm mới trong cùng năm 2022, bất chấp các thách thức về kinh tế và nguồn cung sau đại dịch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ford Việt Nam đã hoàn thành 5 chương trình sản phẩm mới trong một năm với 3/5 sản phẩm lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương. Gói đầu tư mở rộng gần đây đã giúp Ford nâng công suất lên 40.000 xe một năm với 2 ca sản xuất và giúp tuyển dụng thêm 650 nhân công, nâng tổng số lao động tại công ty lên hơn 1.200 người.

Ford Ranger là chiếc bán tải có hơn 10 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường Việt Nam.

“Với các công nghệ an toàn và thông minh tiêu chuẩn toàn cầu, các sản phẩm thế hệ mới của Ford nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người tiêu dùng và vững vàng dẫn đầu các phân khúc cạnh tranh. Ford có kinh nghiệm toàn cầu trong việc chế tạo các dòng xe thể thao đa dụng và xe bán tải, chúng tôi mong muốn được nâng cao trải nghiệm sở hữu và sử dụng để luôn đồng hành dài lâu với khách hàng” - ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết.

Ford Ranger là chiếc bán tải có hơn 10 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường Việt Nam. Trong cả năm 2022, 16.477 xe Ranger đã được bán ra, tăng 5% so với năm 2021. Trong phân khúc bán tải, Ranger chiếm hơn 70% thị phần. Riêng Quý 4, với sự ra mắt của Ranger thế hệ mới, chiếc bán tải đa năng, hiệu quả và an toàn này đã chiếm đến 85% thị phần phân khúc.

Ford Everest thế hệ mới có sự lột xác ngoạn mục trong năm 2022.

Ford Everest thế hệ mới là niềm tự hào của Ford Việt Nam với sự lột xác ngoạn mục trong năm 2022. Thiết kế hiện đại và thể thao với nhận diện LED chữ C ở mặt trước cùng các gói công nghệ an toàn, thông minh và khả năng vận hành mạnh mẽ đã khiến Everest thưc sự nổi bật và chinh phục các gia đình và công ty vừa và nhỏ. Ford ghi nhận doanh số Everest năm 2022 là 6.979 chiếc, tăng 27% so với năm trước đó. Everest chiếm 44% thị phần phân khúc trong cả năm. 5 tháng liên tiếp cuối năm 2022, dòng xe này dẫn đầu phân khúc với thị phần lên tới 60%.

Ford Explorer – dòng xe SUV cỡ lớn nhập khẩu từ Mỹ đã trở lại thị trường với màn ra mắt phiên bản mới từ đầu năm và doanh số bán 828 xe cả năm 2022. Sau sự đứt đoạn về nguồn cung do đại dịch, Explorer dần lấy lại vị thế của một chiếc SUV cỡ lớn dẫn đầu phân khúc với 57% thị phần.

Explorer thế hệ mới cũng đã được Ford Việt Nam giới thiệu tới khách hàng trong năm 2022.

Ford Territory là gương mặt mới ra mắt trong nhóm SUV hạng C đô thị. Nằm trong trụ cột thiết kế Smart của tập đoàn, Ford Territory tận hưởng ngôn ngữ thiết kế theo chiều ngang với màn hình điều khiển trung tâm cảm ứng trải dài theo chiều rộng của xe. Ford cũng ưu ái gói công nghệ thông minh an toàn Ford CoPilot 360 với hàng loạt các công nghệ hỗ trợ dẫn đầu trong phân khúc để trang bị cho dòng sản phẩm dành cho các gia đình trẻ trong đô thị này. Ra mắt vào Quý 4 2022, chỉ với 2 tháng bán hàng, Ford Territory đã đạt được doanh số 2.059 xe, chiếm khoảng 14% thị phần phân khúc đông đúc này.

Territory là sản phẩm hoàn toàn mới của Ford trong năm 2022 tại thị trường Việt Nam

Ford Transit vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe thương mại 16 chỗ, với 2.423 xe bán ra cả năm, tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Transit chiếm 60% thị phần phân khúc và có ưu thế về chi phí sở hữu cũng như tính ổn định về trang bị và vận hành.

Trọng tâm tiếp theo mà Ford đạt được trong năm 2022 là nâng cao Trải nghiệm Khách hàng. Với mong muốn đồng hành cùng người dùng trong toàn bộ quá trình sử dụng xe, phát triển các công nghệ mới và gia tăng nhiều hơn nữa các trải nghiệm sở hữu trong tương lai, mang lại lợi ích bền vững cho khách hàng, từ tháng 9 năm 2022, Ford Việt Nam đã ra mắt Ứng dụng FordPass.

Tính đến nay, tỉ lệ kích hoạt tính trên các xe thế hệ mới ở Việt Nam là 94.5%, thuộc nhóm cao nhất của Ford trên toàn cầu. FordPass là một ứng dụng của Ford Motor Company cho phép khách hàng tải về điện thoại thông minh từ kho ứng dụng Apple AppStore (iOS), Google Play Store (Android) cung cấp khả năng kết nối không dây với xe để sử dụng nhiều tiện ích như Điều khiển từ xa: Khởi động/ Tắt máy (xe trang bị hộp số tự động); Khóa/Mở khóa cửa, Kích hoạt đèn/còi; Kiểm tra vị trí hiện tại của xe; Kiểm tra các thông số xe, lịch bảo dưỡng thay dầu… và kết nối với các chuyên gia của Ford để được hỗ trợ…

Ford Transit vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe thương mại 16 chỗ tại Việt Nam

Tháng 12 vừa qua, Ford cũng vừa triển khai ứng dụng đặt dịch vụ trực tuyến trên website của Ford Việt Nam. Giờ đây Khách hàng có thể đặt lịch làm dịch vụ cho xe của mình tại đại lý mình mong muốn một cách nhanh chóng nhờ tính năng đặt lịch dịch vụ trực tuyến trên website của Ford.​ Khách hàng dễ dàng đặt lịch làm dịch vụ tại bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào, với Đại lý thuận tiện chỉ đơn giản với vài thao tác.

Ngoài ra, quy trình chăm sóc khách hàng Ford Guest Experience cũng đã được Ford Việt Nam triển khai trên hơn 84% các điểm bán hàng và dịch vụ của hệ thống Ford trên toàn quốc, giúp cho khách hàng được trải nghiệm phong cách phục vụ hoàn toàn mới với tiêu chuẩn hàng đầu.

“Tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Khách hàng Việt Nam cho các dòng sản phẩm Ford, và đặc biệt sự nồng nhiệt của quý vị với các mẫu xe thế hệ mới vừa ra mắt. Sự ủng hộ của quý vị là động lực mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống đại lý của Ford và các công nhân viên của Ford Việt Nam làm việc ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Chúng tôi mong đợi sự gắn kết và đồng hành dài lâu tại thị trường Việt Nam, và Ford sẽ tiếp tục mang các sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ mới để phục vụ cộng đồng” – ông Ruchik Shah kết luận./.