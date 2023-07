Ford tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng triệu hồi trong nửa đầu năm 2023

Sau khi trở thành nhà sản xuất ô tô có nhiều vụ triệu hồi nhất, nhiều xe bị triệu hồi nhất và vụ triệu hồi đơn lẻ lớn nhất vào năm 2022, Ford tuyên bố sẽ giải quyết các mối lo ngại về chất lượng. Nhưng dường như nỗ lực đó vẫn chưa mang lại thành quả, khi nhà sản xuất ô tô Detroit lại một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng về số vụ thu hồi xe nhiều nhất.

Theo dữ liệu từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia (NHTSA) của Mỹ, trong nửa đầu năm 2023, Ford đã ban hành 31 đợt triệu hồi tại Mỹ, nhiều hơn 5 lần so với Stellantis và 13 lần so với BMW.

31 đợt triệu hồi của Ford ảnh hưởng đến tổng cộng 4,1 triệu xe, gần gấp đôi Stellantis và hơn BMW gần 4 triệu xe. Tuy nhiên, bất chấp số lượng triệu hồi lớn của các nhà sản xuất ô tô khác, Honda-Acura là nhà sản xuất có số xe bị ảnh hưởng nhiều thứ hai. Mặc dù hãng chỉ có 11 chiến dịch trong 6 tháng, nhưng chúng có khả năng tác động đến tổng số 2,8 triệu phương tiện.

Tương tự, dù không xuất hiện trong danh sách 12 hãng xe bị triệu hồi nhiều nhất tại Mỹ nhưng chiến dịch của Tesla đã ảnh hưởng đến tổng cộng 366.922 xe. Điều này khiến nó có số lượng xe có thể bị ảnh hưởng bởi chiến dịch triệu hồi nhiều thứ năm.

Tổng số xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi không thực sự phản ánh chính xác số lượng xe nguy hiểm đang được sử dụng. Là thước đo xem có bao nhiêu phương tiện chứa bộ phận có trục trặc, con số này đã bị thổi phồng, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất ô tô sử dụng chung bộ phận cho các mẫu xe. Các nhà sản xuất ô tô cũng cho rằng triệu hồi là một điều tốt, cho phép họ cải thiện độ an toàn ngay cả sau khi xe đã rời khỏi nhà máy.

Bảng xếp hạng triệu hồi 6 tháng đầu năm 2023

Eric Mayne, phát ngôn viên của Stellantis, chia sẻ với Autonews: “An toàn cho người sử dụng phương tiện là điều quan trọng hàng đầu tại công ty. Theo đó, chúng tôi liên tục theo dõi hiệu suất thực của các phương tiện nhằm xác định các vấn đề tiềm ẩn một cách nhanh chóng.”

Thật vậy, triệu hồi không chỉ là điều không thể tránh khỏi trong một thế giới không hoàn hảo, nó còn là một công cụ có giá trị mà các công ty và cơ quan quản lý cần tận dụng để giữ an toàn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các vụ thu hồi số lượng lớn có thể cho thấy chất lượng sản xuất kém và Ford cho biết họ đang tìm cách giải quyết vấn đề đó.

Vào tháng 5/2023, hãng đã giới thiệu “quy trình ra mắt không có lỗi” tại các nhà máy lắp ráp ở Kentucky và Ohio cho mẫu xe bán tải F-Series Super Duty 2023. Tại đó, họ tăng cường kiểm tra chất lượng trên dây chuyền để giúp xác định các vấn đề trước khi chúng đến tay khách hàng.

Maria Buczkowski, phát ngôn viên của Ford nói với Autonews: “Mục tiêu của chúng tôi là đạt được hiệu suất chất lượng tốt nhất trong phân khúc cho xe tải F-150, Super Duty, Bronco và Ranger và xe tải Transit vào năm 2025, đồng thời trở thành một trong những hãng dẫn đầu trong tất cả các phân khúc khác. Khi chúng tôi không ngăn chặn các vấn đề về chất lượng ngay từ đầu, nghĩa vụ của chúng tôi đối với khách hàng là phát hiện và giải quyết chúng nhanh nhất có thể.”

https://www.carscoops.com/2023/07/ford-yet-again-tops-recall-charts-for-first-half-of-2023/?fbclid=IwAR1JLLGLqp40PwP3wcITryPmRFgG7S4fJZbnXmIrG-TU6DQAWzWpc7S4xi4