Kỹ sư Honda giành giải Công nghệ an toàn nhất nước Mỹ

Eric Heitkamp, kỹ sư an toàn làm việc tại Honda, đã nhận được Giải thưởng Xuất sắc về Kỹ thuật An toàn của Chính phủ Mỹ, vinh dự cao nhất được trao cho các kỹ sư trong lĩnh vực đổi mới an toàn.

Heitkamp đã được công nhận tại hội nghị Enhanced Safety of Vehicles 2023 ở Nhật Bản vì đã góp phần phát triển một loại túi khí phía trước mới, được thiết kế để quản lý tốt hơn các va chạm bên và ngăn không cho đầu của người ngồi trong xe xoay và trượt ra khỏi túi.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, việc túi khí bị trượt ra sẽ dẫn đến nguy cơ chấn thương đầu cao hơn. Heitkamp đã nghiên cứu dữ liệu từ một nghiên cứu của Bộ Giao thông vận tải về chấn thương não để phát triển bộ phận mới.

Không giống như túi khí truyền thống, bộ phận mới với thiết kế hình tròn có cách thức hoạt động giống như một chiếc găng tay bóng chày. Cụ thể hơn, nó có ba khoang, khoang ở giữa sẽ không phồng lên để có thể đỡ được đầu của người ngồi trong xe, còn các khoang ở hai bên có nhiệm vụ bảo vệ đầu khỏi chấn thương.

Trên thực tế, loại túi khí này phức tạp hơn thế một chút. Khoang ở giữa thực chất có phồng lên để đầu không đập vào bảng điều khiển, nhưng nó nằm phía sau một “bảng điều khiển cánh buồm”, có nhiệm vụ hướng đầu về phía giữa và ngăn ngừa va chạm với bất kỳ bề mặt cứng nào.

Công nghệ này lần đầu tiên ra mắt trên Acura TLX 2021 và hiện là tiêu chuẩn trên Acura MDX, Acura TLX và Honda Pilot. Đây là năm thứ hai liên tiếp một kỹ sư của Honda nhận được Giải thưởng Xuất sắc về An toàn của Chính phủ Mỹ. Tại lễ trao giải gần đây, Sue Bai cũng đã giành được giải thưởng cho công nghệ xe hơi kết nối của Honda./.