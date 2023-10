Lái ô tô có cần công nghệ hỗ trợ để làm chủ tốc độ giới hạn?

Mới đây, buổi tọa đàm "Làm chủ tốc độ giới hạn” do Icar và cộng đồng xe ô tô & giao thông OFFB đã diễn ra tại Hội trường ĐH Quốc Gia, Hà Nội. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm chia sẻ kiến thức và cập nhật những thông tin mới nhất về quy định pháp luật, vai trò quan trọng của tốc độ giới hạn khi tham gia giao thông, cách nhận diện, xử lý tình huống khẩn cấp khi tham gia giao thông có liên quan đến kiểm soát, làm chủ tốc độ.

Sự kiện này quy tụ cộng đồng hàng chục thành viên của mạng xã hội OFFB, cùng với đó là các khách mời có tiếng trong giới trải nghiệm và review xe… Tại buổi tọa đàm, mọi người đã cùng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về việc làm chủ tốc độ giới hạn khi lưu thông trên các cung đường.

Theo đó, anh Bình - admin của OFFB cho rằng việc làm chủ tốc độ chắc chắn phải dự vào các biển báo trên đường để tránh tai nan và cũng bảo vệ chính túi tiền của mình nhưng nhiều cung đường chưa có cảnh báo tốc độ rõ ràng và có nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết hoặc môi trường cũng có thể tác động khiến lái xe khó nhận biết được.

Trong khi đó, anh Linh - một admin của kênh Mê xe, đã có những chia sẻ về việc đi sai tốc độ và đã bị phạt không ít lần khi bắt đầu các chuyến hành trình trải nghiệm ô tô mới.

Mặt khác, anh Hùng - admin của Autodaily cho biết, trong những lần đi xuyên Việt với kinh nghiệm làm chủ tốc độ của bản thân và sự hỗ trợ của công nghệ cảnh báo tốc độ đã giúp anh để yên tâm hơn rất nhiều trong quá trình di chuyển.

Cụ thể, ứng dụng Gspeed hiện được các khách mời đánh giá có hiệu quả hỗ trợ tốt trong việc cảnh báo tốc độ trên từng đoạn đường theo các biển báo có sẵn. Đây được cho là một giải pháp công nghệ hiệu quả trong việc xử lý, làm chủ tốc độ giới hạn, và cũng rất đơn giản khi tích hợp lên hệ thống trên ô tô với dữ liệu từ bản đồ của Google.

Trên các cung đường tại Việt Nam, còn tồn tại nhiều bất cập trong việc cảnh báo tốc độ như tại một số tuyến đường cao tốc có rất nhiều loại biển báo hạn chế tốc độ theo những quy chuẩn khác nhau và khoảng cách cắm biển cảnh báo tốc độ cho phép cũng chưa phù hợp nên việc có những công nghệ hỗ trợ sẽ đảm bảo an toàn tốt hơn và giúp xây dựng một cộng đồng lái xe không vướng các vi phạm về tốc độ giới hạn.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ năm 2016 đến năm 2022, có gần 100.000 vụ tai nạn giao thông do không làm chủ tốc độ gây ra, làm chết hơn 21.000 người, bị thương hơn 33.000 người. Riêng trong năm 2022, có 16.375 vụ tai nạn giao thông do vượt quá tốc độ, làm chết 4.440 người, bị thương 17.525 người.