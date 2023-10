Lexus IS 2026 dự kiến ra mắt dưới dạng xe sedan điện

Lexus IS dự kiến sẽ quay trở lại với diện mạo hoàn toàn mới - một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện khi nhà sản xuất ô tô chuyển sang thương hiệu chỉ dành cho BEV vào năm 2035.

Thông tin từ Nhật Bản cho biết, phiên bản kế nhiệm của IS hiện tại sẽ được trang bị nền tảng e-TNGA giống như Toyota bZ4X và Lexus RZ. Chiếc xe sẽ cung cấp một số kiểu dáng thân xe khác nhau, bao gồm cả dạng sedan và dạng Shooting Brake.

Best Car Web báo cáo rằng, dòng Lexus IS thế hệ mới sẽ bao gồm hệ truyền động động cơ kép với hệ dẫn động tất cả các bánh và nó có thể ra mắt ngay sau năm 2025. Báo cáo tiếp tục nêu rõ rằng, mẫu xe mới cũng sẽ được trang bị vectơ mô-men xoắn điện. Có khả năng hộp số hai tốc độ sẽ đạt tiêu chuẩn. Mặc dù các thông tin chi tiết khác về dòng IS mới vẫn còn hạn chế nhưng dự kiến nó sẽ lấy cảm hứng từ một loạt mẫu concept mà Lexus đã trình làng vào tháng 12/2021.

Hai năm trước, Lexus đã trình làng 4 mẫu xe ý tưởng (concept) chạy hoàn toàn bằng điện, bao gồm một chiếc sedan kiểu dáng đẹp, một chiếc Shooting Brake, một phiên bản Shooting Brake gầm cao và một chiếc xe mui trần bốn chỗ có kiểu dáng tương tự như Lexus LC hiện tại.

Rất ít thông tin chi tiết về những mẫu concept này được công bố vào thời điểm đó nhưng có vẻ như họ đang xem trước phạm vi IS trong tương lai. Báo cáo từ Best Car Web không đề cập đến mẫu Shooting Brake gầm cao hay mẫu xe mui trần 4 chỗ.

Cả bốn mẫu concept đều có thiết kế bên ngoài ấn tượng khiến chúng trông bóng bẩy hơn nhiều so với IS hiện tại. Cả bốn mẫu concept đều được trang bị đèn pha LED sắc nét, lưới tản nhiệt và khe hút gió lớn cũng như lỗ thông hơi trên mui xe.