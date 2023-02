Nhiều mẫu xe giảm giá, tặng phí trước bạ lên đến cả 100 triệu đồng sau Tết

Theo khảo sát của PV, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều hãng xe, đại lý ô tô đã tung ra các chương trình giảm, tặng phí trước bạ và khuyến mại để kích cầu tiêu dùng.

Cụ thể, ngay đầu tháng 2/2023, hãng xe Nhật Bản - Honda đã tung ra chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ với hai dòng xe bán chạy City và CR-V từ ngày 4 đến hết ngày 28/2/2023.

Như vậy, tùy theo khu vực áp dụng mức phí trước bạ mà khách sẽ nhận được mức ưu đãi từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng. Ví dụ, với khách hàng ở Hà Nội, mức ưu đãi cho CR-V tương đương giá trị từ 119 triệu đồng. Còn với City, mức ưu đãi này tương đương từ 68,5 triệu đồng (áp dụng với những người dùng thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong tháng 2/2023).

Honda CR-V đang áp dụng giảm 100% phí trước bạ cho khác mua xe trong tháng 2/2023.

Bên cạnh đó, tùy khu vực và đại lý khách hàng sẽ còn nhận thêm ưu đãi riêng như tặng kèm phụ kiện hay phiếu ưu đãi dịch vụ.

Cùng với Honda, Nissan cũng công bố đợt ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 2/2023 dành cho khách mua mẫu xe bán tải Navara VL 4WD và Pro 4X sản xuất năm 2022, riêng phiên bản Navara EL 2WD tiêu chuẩn chỉ được giảm 50%.

Đối với mẫu xe sedan cỡ B Nissan Almera cũng được hãng hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ có giá trị từ 53,9-71,4 triệu đồng.

Một hãng xe Nhật Bản khác là Mitsubishi cũng không chịu thua kém khi mẫu bán tải Triton được áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, trị giá từ 19 - 28 triệu đồng. Ngoài ra, các dòng xe khác của thương hiệu Nhật Bản như Outlander, Pajero Sport và Attrage cũng áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng thêm quà tặng khác tùy theo dòng xe.

Mẫu MPV bán chạy nhất thị trường Việt Nam 2022 là Xpander AT cũng đang được hãng xe Nhật Bản giảm giá khoảng 18-20 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dùng còn nhận thêm nhiều quà tặng phụ kiện như phim cách nhiệt, phiếu mua nhiên liệu, thảm sàn tùy theo chính sách của từng đại lý. Hiện tại, Xpander có 3 phiên bản MT, AT và AT Premium. Theo chính sách của hãng, Xpander được tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ 10-20 triệu đồng.

Mẫu MPV bán chạy nhất thị trường Việt Nam 2022 là Xpander AT cũng đang được hãng xe Nhật Bản giảm giá khoảng 18-20 triệu đồng.

Theo giới kinh doanh, thị trường ô tô sau Tết luôn rất trầm lắng và ảm đạm, nên để thúc đẩy doanh số trong tháng 2/2023 việc các hãng tung ra ưu đãi, giảm giá là điều thường thấy.

Anh Nguyễn Tuấn Anh – nhân viên kinh doanh của một đại lý xe Honda chia sẻ: “Hầu như ai có nhu cầu mua xe đều cố gắng mua trước Tết để lấy xe đi lại, chứ sau Tết gần như rất ít. Chỉ có trường hợp đặt xe trước Tết nhưng chưa nhận được thì sau Tết nhận xe”.

Không nằm ngoài cuộc chơi, nhiều đại lý của Toyota cũng tung ra các chương trình ưu đãi cho các dòng xe bạn chạy. Trong đó, Toyota Vios – một mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt năm 2022 hiện đang được đại lý giảm giá tới 40 triệu đồng, cộng thêm quà tặng phụ kiện (tùy thuộc vào khu vực và đại lý).

Tại Việt Nam, năm 2022, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B và cũng là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường khi đạt doanh số lên tới 23.529 xe. Xe có 3 phiên bản phổ biến là E MT, E CVT và G CVT, giá từ 489 – 600 triệu đồng.

Dù là dòng xe bán chạy, nhưng Toyota Vios cũng đang được các đại lý giảm giá sau Tết.

Bên cạnh các mẫu xe Nhật Bản, nhiều mẫu xe Hàn Quốc cũng được đại lý giảm giá, khuyến mại trong tháng 2/2023.

Như tại các đại lý Hyundai, Santa Fe là mẫu xe được giảm giá nhiều nhất trong tháng 2/2023; với mức giảm từ 100 - 120 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, ngoại trừ phiên bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai là Accent cũng được giảm từ 20 - 55 triệu đồng, tùy phiên bản. Sau khi giảm, giá của Hyundai Accent từ 400 - 500 triệu đồng.

Santa Fe là mẫu xe được giảm giá cao nhất của Hyundai thời điểm hiện tại.

Dòng xe MPV vừa ra mắt – Stargazer được các đại lý giảm tiền mặt đến 70 triệu đồng ở tất cả các phiên bản. Mẫu Creta được giảm giá từ 25-35 triệu cho từng phiên bản. Mẫu xe cỡ nhỏ - Grand i10 và Tucson được giảm khoảng 30 - 35 triệu đồng, tùy phiên bản và đại lý.

Trong khi đó, dòng xe Kia, một số mẫu xe được áp dụng mức ưu đãi lớn trong tháng. Tư vấn bán hàng cho biết mức ưu đãi cho K3 1.6 Turbo ở mức khoảng 45 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ B Seltos được chào bán kèm ưu đãi khoảng 20 triệu đồng. Sportage áp dụng mức ưu đãi tương đương khoảng 40 triệu đồng tùy đại lý.

Mẫu SUV cỡ B Seltos được chào bán kèm ưu đãi khoảng 20 triệu đồng.

Mẫu Kia Sonet trong tháng 2/2023 đang nhận ưu đãi từ 20 - 40 triệu đồng và được tặng một số phụ kiện như camera hành trình, gói phủ gầm... tùy vào đại lý và phiên bản./.