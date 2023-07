Top 5 mẫu Honda đã qua sử dụng có giá thành rẻ và đáng mua nhất

1. Honda Civic 2014

Nếu quyết định lựa chọn một chiếc Civic đã qua sử dụng, bạn nên nhắm đến một chiếc được sản xuất từ năm 2012 đến 2015, vì các mẫu sau đó đôi khi có thể gặp vấn đề về hệ thống lái và phanh, còn những mẫu từ đầu những năm 2000 đã bị triệu hồi.

Bên cạnh độ tin cậy và giá thành rẻ, Honda Civic 2014 còn tiết kiệm nhiên liệu và là một trong những chiếc Honda an toàn nhất mà bạn có thể mua với chi phí phải chăng. Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) đã trao giải Top Safety Pick Plus cho mẫu xe này.

Từ năm 2012, những chiếc Civic cũng bắt đầu được trang bị nhiều công nghệ mới hơn bao gồm hệ thống định vị tích hợp và đèn pha tự động, tuy nhiên, các nút trên hệ thống đa phương tiện đôi khi có thể quá nhạy cảm. Các tính năng khác bao gồm điều khiển hành trình và cửa sổ trời tự động.

2. Honda CR-V 2016

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV đã qua sử dụng đáng tin cậy, giá cả phải chăng, thì Honda CR-V 2016 là một lựa chọn phù hợp. Với động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.4 lít, chiếc xe có thể tạo ra công suất 185 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Mẫu xe năm 2016 cũng sở hữu một số tính năng an toàn đi kèm, bao gồm chống bó cứng phanh, kiểm soát ổn định và camera chiếu hậu. Chiếc xe cũng dễ bảo dưỡng - một điểm quan trọng đối với các phương tiện cũ.

Các mẫu Honda CR-V trong 4 năm qua đều là những lựa chọn tốt và đáng tin cậy, nhưng nếu bạn ưu tiên tiêu chí giá thành phải chăng, mẫu 2016 là một lựa chọn đáng tham khảo. Chiếc xe đã được J.D. Power cho điểm chất lượng và độ tin cậy tuyệt vời là 83 trên 100, bên cạnh điểm 74 cho trải nghiệm lái xe.

3. Honda Accord 2015

Accord là một trong những mẫu ô tô lâu đời nhất của Honda tại Mỹ. Mặc dù các mẫu xe từ năm 1998 đến 2004, cũng như 2008 và 2011, đã bị chỉ trích vì các vấn đề về động cơ và hộp số, tuy nhiên, những chiếc Accord từ năm 2015 trở đi được người lái xe đánh giá cao hơn nhiều. Accord 2013 cũng là một lựa chọn tốt và có thể rẻ hơn một chút, nhưng bạn sẽ tìm thấy nhiều tính năng an toàn hơn với Accord 2015. Chiếc xe cũng tiết kiệm nhiên liệu và hoạt động tốt.

J.D. Power đã chấm điểm chất lượng và độ tin cậy là 83 dựa trên phản hồi của người tiêu dùng. Chủ sở hữu của Accord 2015 nhìn chung đánh giá cao tầm nhìn phía sau và động cơ mượt mà của xe. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ sự không hài lòng chung với kích thước cốp xe.

4. Honda Prelude 1996

Trong những năm 1980 và 1990, Prelude là một trong những dòng xe hiện đại và tinh xảo nhất do Honda cung cấp.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý về chiếc Prelude đã sử dụng của mình được sản xuất từ năm nào, vì dòng xe này đã từng gặp sự cố trong quá khứ, bao gồm các vấn đề về dây curoa hay nước rò rỉ vào chỗ để chân và hàng ghế sau. Hai mẫu xe không có nhiều vấn đề được báo cáo là Honda Prelude 1996 và 2000. Mẫu xe năm 1996 sẽ có giá thành rẻ hơn.

Honda Prelude 1996 bao gồm hệ thống dẫn động bánh sau tùy chọn và động cơ có công suất từ 135 đến 187 mã lực và mô-men xoắn từ 185 đến 207 Nm, tùy thuộc vào kiểu xe cụ thể.

5. Honda Element 2011

Honda Element với kiểu dáng hình hộp, vuông vức có thể không phù hợp với thị hiếu của một số tài xế, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV đáng tin cậy, đã qua sử dụng và yếu tố ngoại hình không quá quan trọng đối với bạn, thì đây là một lựa chọn tốt. Đặc biệt nếu bạn định lái chiếc Honda đã qua sử dụng của mình ra đường để du lịch, cắm trại, lướt sóng... và các hoạt động giải trí mạo hiểm khác.

Cách bố trí khác biệt và các cửa bên chia đôi khiến chiếc xe trở nên hoàn hảo cho các hoạt động như cắm trại, đạp xe, lướt sóng, đi bộ đường dài và nhiều hoạt động giải trí mạo hiểm khác nói chung, do nó có thể nhét vừa ván lướt sóng, ván trượt, xe đạp leo núi cũng như các thiết bị cồng kềnh khác.

Theo phản hồi của người tiêu dùng từ J.D. Power, mẫu xe năm 2011 và một số ít mẫu xe được phát hành ngay trước đó, là những mẫu xe đáng tin cậy nhất mà bạn có thể tìm thấy. Honda Element 2011 nhận được điểm đánh giá về chất lượng và độ tin cậy là 81 và trải nghiệm lái xe là 80, với lời khen ngợi về khả năng quan sát phía trước bên cạnh không gian nội thất. Tuy nhiên, chủ sở hữu đã báo cáo các vấn đề với chất lượng của nội thất đó, cũng như các vấn đề về khả năng tăng tốc chậm và khả năng xử lý các khúc cua.

Honda Element 2011 sở hữu hệ dẫn động 4 bánh và bao gồm hộp số tự động 5 cấp cùng với các túi khí phía trước và bên hông. Ngay cả khi so sánh với những chiếc Honda khác, Element đã qua sử dụng có giá hợp lý và chắc chắn đáng để bạn cân nhắc nếu đang tìm kiếm một chiếc Honda đã qua sử dụng rẻ, đáng tin cậy và rộng rãi.