Video kỷ lục gia Russ Swift thể hiện màn đi xe ô tô hai bánh tại Hà Nội

Trở lại Việt Nam trong năm 2023, kỷ lục gia Russ Swift tiếp tục các màn "chơi đùa" với những chiếc xe Subaru trong chuỗi sự kiện "Siêu Trình diễn Ô tô Mạo hiểm - Subaru Russ Swift Stunt Show" năm nay tại hai địa điểm - Hà Nội vào ngày 15-16/7 và Đà Nẵng vào ngày 22-23/7.

Tại buổi trình diễn, khán giả đã được thưởng ngoạn những pha lái xe siêu phấn khích, hồi hộp và đầy bất ngờ duy nhất chỉ Russ Swift có thể trình diễn được trên các xe Subaru hiệu suất cao gồm mẫu WRX và BRZ thế hệ mới nhất, và đặc biệt là trên mẫu xe SUV - Forester.

Kỷ lục gia Guinness huyền thoại người Anh - Russ Swift.

Những màn trình diễn của kỷ lục gia Russ Swift

Với nhiều suất diễn được tổ chức trong ngày, các khách hàng có thể thỏa sức thưởng lãm những màn trình diễn ô tô mạo hiểm độc đáo từ kỷ lục gia Guiness thế giới với bài: Đỗ xe phong cách Swift, đỗ xe ngoặc chữ J, quay xe vòng tròn Donut, đi xe 2 bánh, vũ khúc xe,…

Đặc biệt hơn, các khách hàng tham dự sự kiện cũng sẽ có cơ hội được giao lưu trực tiếp cùng Russ Swift sau mỗi suất diễn với phần giao lưu kí tặng & chụp hình.

Ngoài ra, mọi người đến xem chương trình còn có cơ hội lái thử xe SATD 2023, khách hàng sẽ được trực tiếp trải nghiệm và hiểu thêm về lợi ích của những tính năng an toàn xuất sắc và khả năng vận hành của xe Subaru, đến từ bộ 4 công nghệ cốt lõi của hãng xe Nhật Bản gồm: Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD), hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP), động cơ Boxer và công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight cùng hàng loạt các tính năng và công nghệ an toàn hiện đại khác.

Các bài thử được ban tổ chức bố trí sẵn để khán giả có thể đánh giá khả năng vận hành của xe Subaru: Định tâm làn đường, EyeSight – phanh tránh va chạm khi có người đi bộ băng ngang đường, bộ chướng ngại vật mô phỏng địa hình gập ghềnh, địa hình dốc nghiêng, địa hình dốc cao, địa hình zíc zắc...