VinFast VF 7 - Mẫu xe điện hấp dẫn với mức giá vừa tầm

Sau hàng loạt mẫu xe đã ra mắt thị trường, VinFast đã hoàn thiện dải sản phẩm SUV của mình với mẫu VF 7 vừa trình làng đến người tiêu dùng gần đây. Được đánh giá là ô tô điện hấp dẫn nhất của hãng xe Việt Nam, VinFast VF 7 sở hữu nhiều ưu điểm và lợi thế hàng đầu để cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng C nhưng cũng còn một số vấn đề cần cải thiện để đạt được sự hoàn hảo cao nhất.

Thiết kế nội ngoại thất

Ngay từ khi những ý tưởng thiết kế mới xuất hiện trên giấy, nhiều người tiêu dùng đã có dịp trầm trồ với hình ảnh đầu tiên của VF 7 được VinFast tung ra trong giai đoạn phát triển. Và đến khi xe xuất hiện thực tế "bằng xương bằng thịt", người dùng biết rằng mình đã đặt niềm tin vào đúng nơi đúng chỗ.

Được phát triển nhằm cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng C, VinFast đã thoải mái trong việc "cắt gọt, chỉnh sửa" ngoại thất xe hơn so với các mẫu VF 5 và VF 6 ra mắt trước đó, đồng thời cũng không bị áp lực về tính sang trọng và cao cấp quá đà như VF 8 hay VF 9. Kết quả cho ra thiết kế của VinFast VF 7 hài hòa và đột phá nhất trong dải sản phẩm của hãng, tập trung vào những đường nét thể thào, góc cạnh nhưng vẫn đầy tính đặc trưng của thương hiệu với dải đèn chạy ban ngày kết hợp logo tạo thành chữ V kéo dài.

Tuy là một mẫu xe gầm cao nhưng với mui thấp, VinFast VF 7 cũng cho hình dáng lai một chút với kiểu xe coupe với mui phía sau được làm dốc, tăng tính khí động học và thể thao. Cùng với đó, bánh mâm 2 chấu được thiết kế dày dặn và đường kính 20 inch cùng ốp viền dưới tối màu quanh thân xe cho cảm giác khỏe khoắn hơn.

Tuy nhiên, kích thước của VinFast VF 7 vẫn khá nhỏ so với các đối thủ trong phân khúc khi chiều dài x rộng x cao đạt 4.545 x 1.890 x 1.636 mm, nhưng chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm cùng khoảng sáng gầm 190 mm cũng là những ưu điểm lớn của mẫu xe điện này, cho không gian bên trong xe rộng rãi hơn, đặc biệt ở khoảng để chân.

Nội thất của VinFast VF 7 được thiết kế hướng về phía người lái, đặc biệt với màn hình trung tâm 12,9 inch đặt nằm ngang và các nút bấm dạng bàn phím piano đều được bố trí dễ nhất để người lái thao tác. Cùng với đó là tính thể thao vẫn được hãng chú ý với vô lăng D-cut dày và vừa tay, bàn đạp phanh và ga phối màu bạc-đen, xe được bọc da thoáng khí ở ghế và viền ốp cho các chi tiết.

Hàng ghế phía trước sở hữu những tính năng đa dạng cho người dùng trong khi hàng ghế phía sau có không gian vừa cho 3 người lớn nhưng lại không rộng rãi như VF e34 trước đây. Ngoài ra, xe cũng gặp một số bất cập bên trong khi trụ A khá lớn cùng với táp pi trước che khuất nhiều tầm nhìn, cùng với trần chỉ có dạng kính hoặc kim loại nên không linh hoạt như cửa sổ trời.

Tính năng tiện ích và an toàn

Bên ngoài xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ cho khả năng chiếu sáng tốt, cổng sạc được bố trí ở bên tài với khả năng sạc nhanh. Tay nắm cửa của xe được làm thành dạng nhấn vào để kéo ra, dù giúp thân xe liền mạch nhưng có phần khó khăn cho một số người dùng, đặc biệt những người thuộc phái yếu.

Bên trong khoang lái, người dùng có thể ấn tượng với tính hiện đại của VinFast VF 7 thông qua các trang bị tiện ích và hỗ trợ lái, điển hình như màn hình trung tâm với đầy đủ các thông số và hiển thị một cách hiện đại trong khi phía sau vô lăng không còn là cụm đồng hồ mà là màn hình HUD hiển thị trên kính lái.

Ngoài ra, các tính năng trên xe còn nhiều thứ có thể được cập nhật thêm thông qua phương thức OTA về sau, tương tự các mẫu VF e34, VF 8 và VF 9 trước đây, giúp người dùng có thể trải nghiệm nhiều trang bị hơn nữa.

Tính năng an toàn trên VinFast VF 7 ấn tượng nhất với hệ thống hỗ trợ lái ADAS quen thuộc vốn đã xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp hơn và cũng sẽ được nâng cấp phần mềm để sửa các lỗi vặt về sau, các trang bị này có thể kể đến như: Cảnh báo điểm mù, báo động chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo mở cửa, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, tự động chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng...

Vận hành

Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là về mặt vận hành, VinFast VF 7 có 2 phiên bản Base và Plus. Phiên bản thấp hơn được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 130 kW (174 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm cùng bộ pin dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường tối đa 375 km/lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản Plus được trang bị động cơ điện kép với tổng công suất tối đa lên tới 260 kW (349 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cùng với bộ pin dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường tối đa lên tới 431 km.

Phiên bản được hãng cho phép lái thử là bản Plus với sức mạnh động cơ cực lớn, đứng đầu so với các đối thủ trong phân khúc. Chỉ cần lái ở chế độ Eco, xe đã cho thấy sự ấn tượng về khả năng tăng tốc, nhưng khi chuyển sang Sport, độ nhạy về chân ga, phản hồi của động cơ rất tốt, cho cảm giác lao nhanh như những mẫu xe thể thao. Ngoài ra, xe đặc biệt khắc phục được tình trạng ồn và ù khi tăng tốc, hệ thống treo cung ổn định hơn khi chạy tốc độ cao khoảng 80 km/h.

Tuy nhiên, khả năng phanh của mẫu xe này có thể khiến người dùng chưa thấy an tâm khi quãng đường phanh còn khá dài, điều này có thể đến từ cụm pin điện (dạng LFP) nặng nên khiến trọng lượng xe cao hơn đáng kể so với các mẫu crossover hạng C.

Ngoài ra, quãng đường di chuyển của VinFast VF 7 hiện tối đa tới 431 km dù khá lớn so với dải sản phẩm của hãng xe Việt Nam nhưng so với những mẫu xe điện khác trên thế giới thì đây là mức không quá hấp dẫn. Đương nhiên, con số này có thể được cải thiện trong thời gian tới thông qua các bản cập nhật.

VinFast VF 7 được áp dụng cả gói thuê pin hoặc mua kèm pin, khiến giá bán của xe kéo dài từ 850 triệu đồng đến 1,199 tỷ đồng, nhưng xe được miễn lệ phí nên giá lăn bánh giảm đáng kể. Gói thuê pin cho xe có giá 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km/tháng và 4,8 triệu đồng/tháng cho quãng đường trên 3.000 km tùy người dùng lựa chọn sẽ cho phép người dùng mua xe với giá tốt hơn.