Pin thể rắn Donut Lab gây chú ý khi chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày thử nghiệm

Thứ Sáu, 07:00, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty Donut Lab của Phần Lan vừa công bố kết quả thử nghiệm mới cho pin thể rắn Donut Lab dành cho xe điện. Theo dữ liệu đo độc lập, pin của hãng chỉ mất 2,3% năng lượng sau 10 ngày không sử dụng, nhằm phản bác nghi ngờ cho rằng công nghệ này thực chất chỉ là siêu tụ điện.

Pin thể rắn Donut Lab giữ 97,7% dung lượng sau 10 ngày

Donut Lab - một startup công nghệ pin của Phần Lan vừa công bố kết quả thử nghiệm mới cho loại pin thể rắn mà họ đang phát triển cho xe điện. Bài thử nghiệm được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Phần Lan (VTT), nhằm kiểm tra mức độ tự xả của pin khi không hoạt động.

Trong bài test này, một cell pin được sạc tới khoảng 50% dung lượng rồi để ở trạng thái nghỉ trong 240 giờ (10 ngày) ở nhiệt độ môi trường từ 22–28 độ C. Điện áp của cell được ghi lại liên tục mỗi 10 giây để theo dõi sự thay đổi theo thời gian.

Kết quả cho thấy sau 10 ngày, pin vẫn giữ được 97,7% năng lượng ban đầu, tương đương mức suy giảm khoảng 2,3%. Trong giờ đầu tiên sau khi sạc, điện áp giảm khoảng 103 mV, nhưng phần lớn được cho là do hiện tượng “thư giãn điện áp” chứ không phải tự xả thực sự. Từ mốc 10 giờ đến 240 giờ, điện áp chỉ giảm thêm khoảng 12 mV, cho thấy mức suy hao năng lượng rất chậm.

Thử nghiệm nhằm bác bỏ nghi vấn pin chỉ là “siêu tụ điện”

Một trong những lý do Donut Lab thực hiện thử nghiệm này là để phản bác những nghi ngờ trong ngành công nghiệp pin. Một số chuyên gia trước đó cho rằng công nghệ của hãng có thể chỉ là siêu tụ điện (supercapacitor) - thiết bị có khả năng sạc và xả cực nhanh nhưng thường mất điện rất nhanh khi không sử dụng.

Theo Donut Lab, kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị của họ hoạt động giống một loại pin thực thụ, vì nó có thể giữ điện trong thời gian dài thay vì mất năng lượng nhanh như siêu tụ điện. CTO của công ty, Ville Piippo, cho biết bài test đơn giản này giúp chứng minh sản phẩm là pin chứ không phải một thiết bị lưu trữ năng lượng khác.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng kết quả này vẫn chưa đủ để xác nhận những tuyên bố lớn của Donut Lab. Công ty từng công bố các thông số rất tham vọng như mật độ năng lượng khoảng 400 Wh/kg và tuổi thọ lên tới 100.000 chu kỳ sạc - những con số hiện chưa được kiểm chứng độc lập đầy đủ.

Công nghệ pin đầy hứa hẹn nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi

Pin thể rắn được xem là bước tiến lớn trong ngành xe điện vì sử dụng chất điện phân rắn thay cho chất lỏng, giúp tăng độ an toàn, giảm nguy cơ cháy nổ và có thể đạt mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống.

Donut Lab cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm các kết quả thử nghiệm độc lập trong thời gian tới nhằm chứng minh khả năng sạc cực nhanh, độ bền và hiệu suất thực tế của công nghệ này. Nếu những tuyên bố của hãng được xác nhận, pin thể rắn có thể mở ra bước tiến lớn cho xe điện trong tương lai.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
