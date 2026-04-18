Porsche 911 GT3 mui trần đầu tiên có gì đặc biệt?

GT3 mui trần đầu tiên trong lịch sử Porsche

Porsche 911 GT3 S/C là lần đầu tiên dòng GT3 có phiên bản mui trần, đánh dấu bước ngoặt lớn trong triết lý phát triển của Porsche. Trước đây, các biến thể GT3 luôn trung thành với cấu hình coupe nhằm tối ưu hiệu suất đường đua.

Phiên bản S/C (Sport Cabriolet) vẫn giữ nguyên “trái tim” quen thuộc: Động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh khoảng 502 mã lực và có thể đạt vòng tua lên tới 9.000 vòng/phút.

Đáng chú ý, xe chỉ đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hướng tới trải nghiệm lái thuần chất nhất. Khác với các phiên bản đặc biệt như Speedster trước đây, GT3 S/C là mẫu xe sản xuất thương mại, không giới hạn số lượng, đồng thời được trang bị mui mềm đóng/mở điện hoàn toàn - một điểm mới chưa từng có trên GT3.

Hiệu năng đỉnh cao nhưng phải đánh đổi trọng lượng

Dù bổ sung cơ cấu mui trần, Porsche vẫn nỗ lực giữ trọng lượng ở mức thấp bằng cách sử dụng hàng loạt vật liệu nhẹ như sợi carbon (CFRP) cho nắp capo, cửa và nhiều chi tiết thân xe, cùng với các thành phần từ mẫu 911 S/T hiệu suất cao.

Xe cũng được trang bị hệ thống treo và khung gầm lấy từ GT3 Touring, bao gồm cả hệ thống treo tay đòn kép phía trước - yếu tố giúp tối ưu khả năng vào cua và cảm giác lái. Tuy nhiên, việc bổ sung mui điện và gia cố khung gầm khiến xe nặng hơn so với bản coupe. Đây chính là điểm gây tranh cãi khi GT3 vốn được coi là mẫu xe thuần track-focused, nơi từng kilogram đều quan trọng.

Bù lại, người lái có được trải nghiệm “open-air” hiếm có, kết hợp cùng âm thanh động cơ hút khí tự nhiên ở vòng tua cao – yếu tố mà nhiều tín đồ Porsche đánh giá là “đáng giá hơn thời gian chạy track”.

Bên cạnh đó, nếu bạn có thể đầu tư để sở hữu chiếc đồng hồ đeo tay Porsche Design 911 GT3 S/C chỉ dành riêng cho khách hàng mua phiên bản S/C. Chiếc đồng hồ này được chế tạo từ vỏ titan nhẹ, có thể tùy chọn phủ lớp titan cacbua đen, mặt số lấy cảm hứng từ GT3, bộ phận lên dây cót mô phỏng theo vành xe rèn của chiếc xe, và được hoàn thiện bằng dây đeo làm từ da ghế Porsche.

Vì sao GT3 S/C vừa là “tốt nhất” vừa là “tệ nhất”

Điểm khiến GT3 S/C gây tranh luận nằm ở chính triết lý của nó. Với nhiều người, đây là phiên bản GT3 hấp dẫn nhất từng có nhờ cảm giác lái thuần khiết, hộp số sàn và trải nghiệm mui trần đầy cảm xúc.

Nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng bị xem là “kém GT3 nhất” vì đi ngược lại DNA tối giản, nhẹ và tối ưu đường đua của dòng xe này. Việc tăng trọng lượng và giảm tính tập trung hiệu năng khiến một số người cho rằng nó không còn là một chiếc GT3 “đúng nghĩa”.

Dù vậy, với mức giá khởi điểm khoảng 275.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng) và dự kiến giao xe từ cuối năm 2026, GT3 S/C vẫn được kỳ vọng sẽ rất hút khách nhờ sự độc đáo và trải nghiệm khác biệt mà nó mang lại.