中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Porsche 911 GT3 mui trần đầu tiên có gì đặc biệt?

Thứ Bảy, 06:00, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Porsche vừa ra mắt 911 GT3 S/C 2027 – phiên bản mui trần đầu tiên trong lịch sử dòng GT3, mang lại trải nghiệm lái phấn khích tột độ nhưng cũng gây tranh cãi vì đánh đổi hiệu năng.

GT3 mui trần đầu tiên trong lịch sử Porsche

Porsche 911 GT3 S/C là lần đầu tiên dòng GT3 có phiên bản mui trần, đánh dấu bước ngoặt lớn trong triết lý phát triển của Porsche. Trước đây, các biến thể GT3 luôn trung thành với cấu hình coupe nhằm tối ưu hiệu suất đường đua.

Phiên bản S/C (Sport Cabriolet) vẫn giữ nguyên “trái tim” quen thuộc: Động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh khoảng 502 mã lực và có thể đạt vòng tua lên tới 9.000 vòng/phút. 

Đáng chú ý, xe chỉ đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hướng tới trải nghiệm lái thuần chất nhất. Khác với các phiên bản đặc biệt như Speedster trước đây, GT3 S/C là mẫu xe sản xuất thương mại, không giới hạn số lượng, đồng thời được trang bị mui mềm đóng/mở điện hoàn toàn - một điểm mới chưa từng có trên GT3. 

Hiệu năng đỉnh cao nhưng phải đánh đổi trọng lượng

Dù bổ sung cơ cấu mui trần, Porsche vẫn nỗ lực giữ trọng lượng ở mức thấp bằng cách sử dụng hàng loạt vật liệu nhẹ như sợi carbon (CFRP) cho nắp capo, cửa và nhiều chi tiết thân xe, cùng với các thành phần từ mẫu 911 S/T hiệu suất cao. 

Xe cũng được trang bị hệ thống treo và khung gầm lấy từ GT3 Touring, bao gồm cả hệ thống treo tay đòn kép phía trước - yếu tố giúp tối ưu khả năng vào cua và cảm giác lái. Tuy nhiên, việc bổ sung mui điện và gia cố khung gầm khiến xe nặng hơn so với bản coupe. Đây chính là điểm gây tranh cãi khi GT3 vốn được coi là mẫu xe thuần track-focused, nơi từng kilogram đều quan trọng. 

Bù lại, người lái có được trải nghiệm “open-air” hiếm có, kết hợp cùng âm thanh động cơ hút khí tự nhiên ở vòng tua cao – yếu tố mà nhiều tín đồ Porsche đánh giá là “đáng giá hơn thời gian chạy track”.

Bên cạnh đó, nếu bạn có thể đầu tư để sở hữu chiếc đồng hồ đeo tay Porsche Design 911 GT3 S/C chỉ dành riêng cho khách hàng mua phiên bản S/C. Chiếc đồng hồ này được chế tạo từ vỏ titan nhẹ, có thể tùy chọn phủ lớp titan cacbua đen, mặt số lấy cảm hứng từ GT3, bộ phận lên dây cót mô phỏng theo vành xe rèn của chiếc xe, và được hoàn thiện bằng dây đeo làm từ da ghế Porsche.

Vì sao GT3 S/C vừa là “tốt nhất” vừa là “tệ nhất”

Điểm khiến GT3 S/C gây tranh luận nằm ở chính triết lý của nó. Với nhiều người, đây là phiên bản GT3 hấp dẫn nhất từng có nhờ cảm giác lái thuần khiết, hộp số sàn và trải nghiệm mui trần đầy cảm xúc.

Nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng bị xem là “kém GT3 nhất” vì đi ngược lại DNA tối giản, nhẹ và tối ưu đường đua của dòng xe này. Việc tăng trọng lượng và giảm tính tập trung hiệu năng khiến một số người cho rằng nó không còn là một chiếc GT3 “đúng nghĩa”.

Dù vậy, với mức giá khởi điểm khoảng 275.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng) và dự kiến giao xe từ cuối năm 2026, GT3 S/C vẫn được kỳ vọng sẽ rất hút khách nhờ sự độc đáo và trải nghiệm khác biệt mà nó mang lại. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Porsche 911 GT3 GT3 S/C xe thể thao xe mui trần siêu xe ô tô xe hiệu suất cao coupe cabriolet
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hyundai chính thức ra mắt thương hiệu Ioniq tại Trung Quốc

VOV.VN - Hyundai đã chính thức đưa thương hiệu xe điện Ioniq vào Trung Quốc - thị trường EV lớn nhất thế giới, đồng thời giới thiệu hai mẫu concept Venus và Earth, đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái xe điện và tăng sức cạnh tranh tại thị trường đầy tiềm năng này.

Top xe xăng, dầu có doanh số cao nhất quý I/2026: Mazda CX-5 dẫn đầu

VOV.VN - Dẫn đẫu Top xe xăng, dầu có doanh số cao nhất quý I/2026 là Mazda CX-5 với doanh số đạt hơn 4.600 xe, tiếp sau là Mitsubisbishi Xpander 4.231 xe và Toyota Yaris Cross đạt 4.166 xe.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2026: VinFast chiếm 7 vị trí

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2026 thì có tới 7 vị trí thuộc về thương hiệu xe VinFast. Qua đây cho thấy sự lấn át về doanh số của hãng xe điện với xe xăng tại thị trường ô tô Việt Nam.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn