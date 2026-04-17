Ngắm siêu xe điện coachbuild - Rolls-Royce Nightingale giá từ 9,5 triệu USD

Thứ Sáu, 07:00, 17/04/2026
VOV.VN - Rolls-Royce Motor Cars chính thức giới thiệu Nightingale - mẫu xe điện coachbuild siêu sang với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc, mức giá khởi điểm từ 9,5 triệu USD, mở ra chương mới cho kỷ nguyên cá nhân hóa.

Nightingale biểu tượng coachbuild mới trong thời đại xe điện

Nightingale là sản phẩm đầu tiên thuộc bộ sưu tập Coachbuild Series mới của Rolls-Royce, chương trình hướng tới việc tạo ra những mẫu xe đạm chất cá nhân hóa nhưng vẫn được sản xuất giới hạn, thay vì các mẫu “độc bản” như trước đây. Chỉ 100 chiếc được chế tạo trên toàn cầu và mỗi khách hàng đều phải được hãng lựa chọn kỹ lưỡng, khẳng định đẳng cấp độc quyền của dòng xe này.

Mẫu xe mang cấu hình mui trần hai chỗ ngồi, sử dụng hệ truyền động thuần điện, nhiều khả năng phát triển từ nền tảng của Rolls-Royce Spectre - chiếc xe điện đầu tiên của hãng. Nightingale được định hình như một “du thuyền mặt đất” với thiết kế kéo dài, phần đầu xe nổi bật và tỷ lệ thân xe mang đậm phong cách cổ điển.

Thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ các nguyên mẫu lịch sử như 16EX và 17EX của Rolls-Royce trong thập niên 1920, kết hợp cùng ngôn ngữ Art Deco sang trọng, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai.

Nội thất xa xỉ với bầu trời sao lấy cảm hứng từ chim sơn ca

Khoang cabin của Nightingale là điểm nhấn nổi bật khi được trang bị hệ thống “Starlight Breeze” với hơn 10.500 điểm sáng sợi quang. Hiệu ứng ánh sáng này được thiết kế dựa trên sóng âm của tiếng chim sơn ca, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo và đầy tính nghệ thuật.

ngam sieu xe dien coachbuild - rolls-royce nightingale gia tu 9,5 trieu usd hinh anh 1

Không gian nội thất sử dụng các vật liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, kim loại tinh xảo và vải cashmere, tạo nên cảm giác sang trọng tuyệt đối. Triết lý “sự tĩnh lặng kỹ thuật” tiếp tục được Rolls-Royce áp dụng, tận dụng ưu thế vận hành êm ái của xe điện để nâng tầm trải nghiệm người dùng.

ngam sieu xe dien coachbuild - rolls-royce nightingale gia tu 9,5 trieu usd hinh anh 2

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều chi tiết đặc biệt như khoang hành lý dạng “Piano Boot” mở ngang độc đáo, bộ mâm kích thước 24 inch lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Rolls-Royce, cùng tổng thể thiết kế mang hơi hướng du thuyền cao cấp.

ngam sieu xe dien coachbuild - rolls-royce nightingale gia tu 9,5 trieu usd hinh anh 3

Rolls-Royce xác nhận Nightingale có giá khởi điểm khoảng 9,5 triệu USD trước khi cá nhân hóa, và con số này có thể tăng đáng kể tùy theo yêu cầu riêng của từng khách hàng. Đây là một trong những mẫu xe điện đắt nhất thế giới hiện nay.

Dự kiến, những chiếc Nightingale đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2028. Chủ sở hữu không chỉ mua một chiếc xe mà còn được tham gia vào hệ sinh thái trải nghiệm độc quyền, bao gồm các sự kiện riêng biệt và cộng đồng khách hàng tinh hoa toàn cầu của Rolls-Royce.

ngam sieu xe dien coachbuild - rolls-royce nightingale gia tu 9,5 trieu usd hinh anh 4
ngam sieu xe dien coachbuild - rolls-royce nightingale gia tu 9,5 trieu usd hinh anh 5
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
VOV.VN - Giá xe mới tại Mỹ vẫn đang leo thang, chạm gần mốc 50.000 USD, trong khi xe điện (EV) lại có xu hướng giảm giá nhờ các chương trình ưu đãi mạnh tay. Tuy nhiên, đằng sau mức giá “dễ thở” hơn này là áp lực lợi nhuận lớn mà các hãng xe phải gánh chịu.

VOV.VN - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin.

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa có đề xuất kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện đến hết năm 2030, có nghĩa kéo dài hơn 3 năm nữa so với quy định hiện tại.

