Porsche 911 Turbo S mạnh 800 mã lực sau khi qua tay Brabus

Porsche 911 Turbo S vốn là một trong những mẫu xe thể thao đa dụng hàng đầu, kết hợp khả năng tăng tốc ấn tượng với sự thoải mái khi sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, Brabus vẫn tìm cách đưa mẫu xe này lên một tầm cao mới thông qua gói nâng cấp mang tên PowerXtra P36-800.

Thay vì can thiệp sâu vào cấu trúc cơ khí của động cơ Hybrid, hãng độ Đức lựa chọn phát triển một mô-đun điều khiển phụ trợ dạng Plug-and-Play. Hệ thống này tập trung tăng hiệu suất động cơ xăng 6 xi-lanh phẳng, dung tích 3.0L, tăng áp kép, trong khi không tác động đến mô-tơ điện công suất 71 mã lực.

Porsche 911 Turbo S

Sau nâng cấp, công suất động cơ đốt trong tăng từ 640 mã lực lên 729 mã lực. Mô-men xoắn của động cơ cũng được nâng từ 760 Nm lên khoảng 860 Nm. Khi kết hợp với mô-tơ điện, toàn bộ hệ truyền động đạt công suất 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.

Gói độ PowerXtra P36-800 được Brabus cung cấp cho cả hai biến thể Coupe và Cabriolet. Phiên bản Coupe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, trong khi bản mui trần cần 2,5 giây. Cả hai đều có tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 322 km/h.

Ngoại hình thể thao hơn với loạt chi tiết carbon

Không chỉ tập trung vào sức mạnh, Brabus còn thực hiện nhiều thay đổi về thiết kế nhằm tạo dấu ấn riêng cho Porsche 911 Turbo S.

Ở phía trước, xe được bổ sung các chi tiết làm từ sợi carbon tại khu vực hốc hút gió, các khe thông gió chủ động và cánh chia gió trước. Nắp ca-pô carbon lộ vân cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên bản độ này.

Xe sử dụng bộ mâm Brabus kích thước 21 inch phía trước và 22 inch phía sau, đi kèm lốp Continental SportContact 7. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hệ thống lò xo hạ gầm của KW, giúp chiều cao thân xe giảm khoảng 25 mm ở cả hai trục.

Phía sau, Brabus trang bị cánh gió cố định bằng sợi carbon, bộ khuếch tán gió mới mang thương hiệu hãng độ và hệ thống ống xả với van điều khiển điện tử. Những thay đổi này giúp chiếc 911 Turbo S có diện mạo hầm hố và thể thao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Nội thất bọc da cao cấp kết hợp sợi carbon

Khoang nội thất cũng được Brabus nâng cấp với nhiều vật liệu cao cấp. Các chi tiết sợi carbon xuất hiện trên vô-lăng, bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm.

Ghế ngồi sử dụng da màu đen với họa tiết chần bông, kết hợp các tấm ốp nhôm và da trên vô-lăng. Bậc cửa phát sáng tích hợp vật liệu carbon cũng góp phần tạo điểm nhấn cho không gian bên trong.

Với gói PowerXtra P36-800, Brabus mang đến một lựa chọn nâng cấp toàn diện cho Porsche 911 Turbo S, từ hiệu suất vận hành đến thiết kế ngoại thất và nội thất. Dù chưa công bố giá bán cụ thể, gói độ này hứa hẹn hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc 911 Turbo S khác biệt và mạnh mẽ hơn.