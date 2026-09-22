Porsche Cayenne Electric nâng tầm công nghệ với cửa điện, sạc không dây 11 kW

Porsche Cayenne Electric được trang bị cửa đóng mở bằng điện

Porsche đang mở rộng danh sách trang bị tùy chọn cho Cayenne Electric, mẫu SUV thuần điện mới của thương hiệu Đức. Trong đợt cập nhật mới, xe được bổ sung hệ thống cửa vận hành bằng điện, giúp việc đóng mở cửa trở nên thuận tiện hơn.

Hệ thống sử dụng mô-tơ servo để tự động mở hoặc đóng cửa sau khi người dùng tác động nhẹ vào tay nắm. Người lái cũng có thể điều khiển cửa thông qua các nút bên trong khoang cabin, màn hình thông tin giải trí, tay nắm bên ngoài hoặc hệ thống Digital Key của Porsche.

Porsche Cayenne Electric được bổ sung hàng loạt trang bị mới cho đời xe tiếp theo.

Đáng chú ý, cửa bên người lái có thể tự động đóng khi người lái cài dây an toàn hoặc đạp bàn đạp phanh. Porsche cho biết cơ cấu này vẫn hoạt động trên địa hình dốc và người dùng có thể đóng mở cửa theo cách thủ công khi cần.

Hệ thống cũng được tích hợp cảm biến nhằm phát hiện người hoặc vật cản xung quanh. Nếu phát hiện chướng ngại vật, cửa sẽ dừng chuyển động. Công nghệ cảnh báo khi mở cửa cũng giúp hạn chế nguy cơ cửa va chạm với phương tiện đang tiến đến từ phía sau.

Cayenne Electric có thể sạc không dây với công suất 11 kW

Một nâng cấp đáng chú ý khác là Porsche Wireless Charging, hệ thống sạc không dây dành cho Cayenne Electric. Người dùng chỉ cần đỗ xe đúng vị trí phía trên một tấm sạc được lắp đặt dưới mặt đất, quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu.

Hệ thống có công suất tối đa 11 kW và Porsche cho biết, hiệu suất truyền năng lượng đạt khoảng 90%. Tấm sạc có khả năng sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời nhờ thiết kế chống chịu thời tiết.

Porsche cũng trang bị cảm biến chuyển động và công nghệ phát hiện vật thể lạ. Hệ thống có thể ngừng sạc nếu phát hiện người hoặc động vật tiến đến khu vực tấm sạc, đồng thời nhận biết vật kim loại rơi trên bề mặt có nguy cơ nóng lên.

Tính năng này hiện đã có thể đặt hàng tại Đức và một số thị trường châu Âu, trước khi được mở rộng sang các khu vực khác. Porsche chưa công bố thời điểm cũng như giá bán cụ thể của tùy chọn này tại Mỹ.

Ghế massage tích hợp hiệu ứng âm thanh 4D, 105 màu ngoại thất

Không chỉ tập trung vào khả năng sạc, Porsche còn nâng cấp trải nghiệm bên trong Cayenne Electric. Ghế trước có thể được trang bị 16 túi khí và 6 bộ truyền động âm thanh cho mỗi ghế, kết hợp 5 chương trình massage khác nhau.

Các bộ truyền động này tạo ra những rung động đồng bộ với âm nhạc, mang đến hiệu ứng mà Porsche gọi là trải nghiệm âm thanh 4D. Ngoài ra, xe có thêm 3 chế độ chăm sóc sức khỏe kết hợp massage, rung động và các âm thanh được thiết kế riêng.

Cayenne Electric cũng được mở rộng đáng kể khả năng cá nhân hóa ngoại thất. Chương trình Paint to Sample bổ sung thêm 92 màu sơn bên cạnh 13 màu tiêu chuẩn, nâng tổng số lựa chọn lên 105 màu.

Porsche chưa công bố giá của toàn bộ các trang bị tùy chọn mới. Với hàng loạt công nghệ được bổ sung, Cayenne Electric tiếp tục được định vị như một mẫu SUV điện cao cấp tập trung mạnh vào khả năng cá nhân hóa và trải nghiệm tiện nghi.