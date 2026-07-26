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Quy tắc 2-2-2 khi đội mũ bảo hiểm giúp cứu mạng nhiều người mà bạn nên biết

Chủ Nhật, 07:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Quy tắc 2-2-2 giúp người đi xe máy nhanh chóng kiểm tra vị trí đội mũ và độ chặt của quai để đảm bảo mũ bảo hiểm vừa vặn, phát huy tối đa khả năng bảo vệ. Bên cạnh việc đội mũ đúng cách, người sử dụng cũng cần thay mũ định kỳ vì vật liệu bảo vệ sẽ xuống cấp theo thời gian.

Hiện nay có nhiều loại mũ bảo hiểm dành cho người đi xe máy: từ mũ lật hàm (modular) đến mũ dual-sport dành cho cả đường trường và địa hình. Những người có kinh nghiệm thường biết rằng khi chọn mua mũ bảo hiểm mới cần lưu ý nhiều yếu tố quan trọng, bởi mỗi loại mũ đều có đặc điểm và thiết kế khác nhau.

Tuy nhiên, bất kể là loại nào, tất cả đều có thể áp dụng quy tắc 2-2-2. Đây là một phương pháp nhanh chóng và đơn giản để kiểm tra xem chiếc mũ có đúng kích cỡ và được đội đúng cách hay không.

Người sử dụng chỉ cần dùng hai ngón tay để thực hiện quy tắc này, kiểm tra ba vị trí khác nhau, theo hướng dẫn được Memorial Regional Health (bang Colorado, Mỹ) chia sẻ trên Instagram.

quy tac 2-2-2 khi doi mu bao hiem giup cuu mang nhieu nguoi ma ban nen biet hinh anh 1

Trước tiên, mép trước của mũ phải nằm cách đường chân mày khoảng hai ngón tay. Nếu mũ nằm quá cao hoặc quá thấp, khả năng bảo vệ vùng trán sẽ bị ảnh hưởng.

Tiếp theo, đặt hai ngón tay thành hình chữ "V" ngay dưới tai. Dây quai mũ phải chạy dọc theo khoảng trống giữa hai ngón tay. Nếu dây quai không nằm đúng vị trí này thì cần điều chỉnh lại để mũ ôm sát và cố định tốt hơn.

Cuối cùng, sau khi cài quai, người đội phải có thể luồn vừa hai ngón tay vào khoảng trống giữa cằm và dây quai. Điều này cho thấy dây quai đã được siết đủ chặt để giữ mũ cố định nhưng không gây khó chịu hoặc cản trở việc hô hấp.

Thông qua quy tắc 2-2-2, người lái xe có thể nhanh chóng kiểm tra xem mũ bảo hiểm đã được đội đúng và cài quai an toàn trước mỗi chuyến đi hay chưa. Đây là bước rất quan trọng bởi nếu mũ quá rộng, nó có thể bị xê dịch hoặc thậm chí văng khỏi đầu khi xảy ra va chạm. Ngược lại, nếu mũ quá chật, người đội sẽ cảm thấy đau đầu, khó chịu và trong một số trường hợp còn ảnh hưởng đến tầm nhìn khi điều khiển xe.

Cách kiểm tra độ vừa vặn của mũ bảo hiểm xe máy

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong báo cáo công bố năm 2023, mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do tai nạn giao thông hơn sáu lần và giảm nguy cơ chấn thương sọ não tới 74%. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ, chiếc mũ phải có đúng kích cỡ và được đội đúng cách.

Bước đầu tiên là đo chu vi vòng đầu trước khi chọn mua mũ. Người dùng cần dùng thước dây đo quanh đầu tại vị trí cách chân mày khoảng 2,5 cm; sau đó đối chiếu kết quả với bảng kích cỡ của nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ. Hiện nay, nhiều nhà bán lẻ mũ bảo hiểm luôn cung cấp ảng quy đổi kích cỡ từ XS đến 2XL dựa trên số đo vòng đầu, giúp người mua dễ dàng xác định kích cỡ phù hợp.

Sau khi chọn đúng cỡ, cần kiểm tra xem mũ có bị xê dịch quá nhiều khi đội hay không. Mục tiêu là chiếc mũ phải ôm chắc đầu nhưng không gây cảm giác bó chặt.

Theo MotoCentral, khi quai mũ đã được cài đúng cách, da đầu và da mặt phải chuyển động cùng chiếc mũ, chứ không phải mũ trượt trên bề mặt da. Nếu mũ dễ dàng xoay hoặc dịch chuyển khi lắc đầu thì rất có thể kích cỡ chưa phù hợp.

Ngoài chu vi đầu, người dùng cũng cần lưu ý đến hình dáng đầu. Nhiều nhà sản xuất hiện cung cấp các mẫu mũ dành cho từng dạng đầu khác nhau, như đầu bầu dục trung bình (intermediate oval) hay đầu bầu dục tròn (round oval). Điều này cho thấy chỉ dựa vào số đo vòng đầu thôi vẫn chưa đủ để đảm bảo chiếc mũ sẽ mang lại độ ôm và khả năng bảo vệ tối ưu.

quy tac 2-2-2 khi doi mu bao hiem giup cuu mang nhieu nguoi ma ban nen biet hinh anh 2

Nguy cơ khi sử dụng mũ bảo hiểm không vừa vặn

Đối với người đi xe máy cũng như người đi xe đạp, mũ bảo hiểm là một trong những trang bị bảo hộ quan trọng nhất, có thể cứu sống người sử dụng khi xảy ra tai nạn. Chính vì vậy, việc bảo quản và thay thế mũ đúng thời điểm cũng quan trọng không kém.

Nhiều người chơi xe lâu năm đều biết đến quy tắc 5 năm đối với mũ bảo hiểm xe máy. Quy tắc này nhấn mạnh rằng mũ bảo hiểm cũng cần được thay mới giống như lốp xe đã mòn. Tiếp tục sử dụng một chiếc mũ đã quá hạn có thể làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ và khiến người lái đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi xảy ra va chạm.

Ngay cả khi chưa từng bị va đập mạnh, mũ bảo hiểm vẫn sẽ xuống cấp theo thời gian. Dầu từ tóc và da đầu, mồ hôi, bụi bẩn cùng quá trình sử dụng hằng ngày sẽ dần làm suy giảm khả năng hấp thụ xung lực của lớp vật liệu bảo vệ bên trong.

Tần suất sử dụng càng nhiều thì quá trình lão hóa này diễn ra càng nhanh. Ngoài ra, ánh nắng mặt trời, tia cực tím và các yếu tố môi trường khác cũng góp phần làm vật liệu của mũ xuống cấp.

Điều đó đồng nghĩa với việc một chiếc mũ từng vừa vặn và an toàn khi mới mua sẽ không thể sử dụng mãi mãi. Vì vậy, bên cạnh việc thay mũ đúng thời điểm, người lái xe cũng nên áp dụng quy tắc 2-2-2 trước mỗi chuyến đi để chắc chắn rằng mũ vẫn được đội đúng vị trí, cài quai chính xác và còn đủ khả năng bảo vệ trong trường hợp xảy ra sự cố.

CTV Thu Ánh/VOV.VN
Theo Slashgear
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