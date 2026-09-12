English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trường ô tô tháng 9: Giá xe giảm sâu, cao nhất lên tới 360 triệu đồng

Thứ Bảy, 07:00, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9/2026 ghi nhận nhiều hãng xe đồng loạt tăng ưu đãi để kích cầu. Mức hỗ trợ trải rộng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, trong đó Subaru dẫn đầu bảng giảm giá tiền mặt lên tới 360 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 9/2026 ghi nhận nhiều hãng xe áp dụng chính sách giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng và gia tăng doanh số. Khái niệm “ưu đãi” trong các chương trình tháng 9 không hoàn toàn đồng nghĩa với giảm giá tiền mặt. Một số hãng quy đổi sang chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm, bảo dưỡng, lãi suất hoặc quyền lợi hội viên thành tổng giá trị khuyến mại.

Subaru: giảm sâu nhất tới 360 triệu đồng

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 1
Thị trường ô tô tháng 9 sôi động với mức giảm giá tới 360 triệu đồng của Subaru Forester.

Subaru là thương hiệu có mức giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt cao nhất trong tháng 9/2026. Forester 2.0i-S EyeSight VIN 2024 được chiết khấu lên tới 360 triệu đồng, đưa giá bán lẻ thực tế xuống còn 839 triệu đồng. Các bản Crosstrek đời 2024-2025 cũng được ưu đãi từ 209 đến 329 triệu đồng; Outback nhận ưu đãi 144 triệu đồng.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 2
Bảng giá xe Subaru trước và sau khi giảm

Nhiều mẫu Volkswagen được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Volkswagen triển khai hỗ trợ lệ phí trước bạ cho 14 mẫu và phiên bản xe. Trong đó có Tiguan, 6 phiên bản Golf, Touareg Elegance, Touareg Luxury và Teramont X Platinum thuộc nhóm được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; mức quy đổi cao nhất trên nhóm xe có giá bán lớn có thể lên tới khoảng 310 triệu đồng. Teramont President, Teramont Pro, Teramont Pro Max và Teramont được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 3

Hyundai Santa Fe áp dungj tổng ưu đãi tối đa 220 triệu đồng

Hyundai Thành Công tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại diện rộng. Santa Fe có tổng giá trị ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, cao nhất danh mục. Tuy nhiên, con số công bố có thể bao gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi hội viên cùng giá trị gia hạn bảo hành, không nên hiểu toàn bộ là tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 4

Skoda hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ

Skoda tiếp tục tung chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ làm công cụ kích cầu. Tùy mẫu xe và đời xe, mức quy đổi dao động khoảng 57-150 triệu đồng. Nhóm Kodiaq có giá trị hỗ trợ cao nhất, tiếp đến là Octavia và sau cùng là Karoq.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 5

MG: ưu đãi tới 110 triệu đồng

MG áp dụng chương trình khuyến mãi bao gồm các gói quà tặng kết hợp hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất cho xe sản xuất năm 2025. G50 1.5T AT LUX có tổng giá trị ưu đãi cao nhất 110 triệu đồng; các phiên bản G50 khác được hỗ trợ 96-106 triệu đồng.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 6

Suzuki Jimny 2024 ưu đãi khoảng 95 triệu đồng

Suzuki tập trung áp dụng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ và bảo dưỡng đối với khách hàng có nhu cầu mua xe.

Jimny sản xuất năm 2024 là mẫu có giá trị gói khuyến mại cao, khoảng 95 triệu đồng, theo đó hãng đang thực hiện chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng. Các phiên bản Fronx và XL7 Hybrid nhận hỗ trợ thấp hơn tùy năm sản xuất.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 7

Toyota: Yaris Cross HEV được hỗ trợ khoảng 74 triệu đồng

Toyota duy trì ưu đãi cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Trong đó, Yaris Cross HEV được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quy đổi khoảng 74 triệu đồng; bản máy xăng nhận mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Corolla Cross và Innova Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, Vios, Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được “áp” gói ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 8

Honda: City và BR-V được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ

Honda Việt Nam áp dụng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho City, BR-V bản L và BR-V bản G trong tháng 9, tính theo mức lệ phí trước bạ 10%. Với BR-V bản có giá niêm yết 705-713 triệu đồng, giá trị hỗ trợ tương đương khoảng 70,5-71,3 triệu đồng. HR-V bản L và bản G nhận được ưu đãi 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 9

Kia: Carnival giảm tới 70 triệu đồng

Chính sách trong tháng 9 của Kia tiếp tục kết hợp tổng thể các chương trình ưu đãi như lãi suất và bảo hiểm vật chất. Carnival bản động cơ đốt trong được giảm 60-70 triệu đồng. Sportage máy xăng giảm 20-50 triệu đồng, Sportage Hybrid giảm 20 triệu đồng; Sorento Hybrid được ưu đãi khoảng 5-30 triệu đồng tùy phiên bản. Seltos, Sonet và Carens tiếp tục nhận ưu đãi khoảng 10-20 triệu đồng.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 10

Mazda: ưu đãi giá bán tới 69 triệu đồng

Trong tháng 9, Mazda Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất mua xe 0% trong năm đầu hoặc trừ trực tiếp vào giá bán. Mức giảm tùy thuộc vào từng dòng xe và phiên bản. Tuy nhiên, những mẫu xe được áp dụng chương trình ưu đãi của Mazda đều có năm sản xuất là 2025.

CX-5 có mức ưu đãi cao nhất 69 triệu đồng; các mẫu khác trong chương trình được giảm thấp hơn tùy phiên bản và điều kiện áp dụng.

thi truong o to thang 9 gia xe giam sau, cao nhat len toi 360 trieu dong hinh anh 11

Cuộc đua ưu đãi bước vào giai đoạn quyết liệt

Làn sóng khuyến mại tháng 9/2026 cho thấy áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô đang gia tăng trước và cả sau tháng Ngâu, nhiều hãng đồng thời dùng giảm tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi tài chính để kéo khách hàng, tăng chỉ tiêu doanh số. Những mẫu xe có năm sản xuất cũ hoặc lượng tồn kho lớn thường nhận mức hỗ trợ cao hơn.

Với người mua, mức ưu đãi lớn chưa chắc đồng nghĩa giá lăn bánh thấp nhất. Cần tách rõ phần giảm trực tiếp vào giá xe với quà tặng dịch vụ, bảo hiểm, bảo dưỡng và quyền lợi tài chính đi kèm; đồng thời kiểm tra năm sản xuất, phiên bản, số lượng xe áp dụng và điều kiện, chính sách ưu đãi gói vay trước khi ký hợp đồng.

chatgpt-image-15_53_13-10-thg-9-2026.png

Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng

VOV.VN - Nhiều mẫu siêu xe, siêu sang của McLaren, Rolls-Royce và Lamborghini đồng loạt cập nhật bảng giá mới tại Việt Nam, mức tăng từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Lamborghini Temerario và Rolls-Royce Phantom Extended nằm trong nhóm có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Bảo Linh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng
Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9/2026 với cuộc đua giảm giá không kém phần sôi động. Đáng chú ý, một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV, MPV và sedan hạng B đang được đại lý chào bán với giá thực tế dưới 400 triệu đồng, ngang hoặc thậm chí thấp hơn mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9/2026 với cuộc đua giảm giá không kém phần sôi động. Đáng chú ý, một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV, MPV và sedan hạng B đang được đại lý chào bán với giá thực tế dưới 400 triệu đồng, ngang hoặc thậm chí thấp hơn mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Toyota Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt Việt Nam
Toyota Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt Việt Nam

VOV.VN - Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, với trang bị hệ thống truyền động mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, cùng với bổ sung nhiều tiện ích và công nghệ mới.

Toyota Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt Việt Nam

Toyota Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt Việt Nam

VOV.VN - Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, với trang bị hệ thống truyền động mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, cùng với bổ sung nhiều tiện ích và công nghệ mới.

Chi tiết Peugeot 408 Sport Edition bản giới hạn 100 xe tại Việt Nam
Chi tiết Peugeot 408 Sport Edition bản giới hạn 100 xe tại Việt Nam

VOV.VN - Bản giới hạn đặc biệt Peugeot 408 Sport Edition dự kiến sẽ chỉ bán ra 100 chiếc tại Việt Nam với khả năng tùy biến cá nhân hóa dựa trên bản mệnh ngũ hành.

Chi tiết Peugeot 408 Sport Edition bản giới hạn 100 xe tại Việt Nam

Chi tiết Peugeot 408 Sport Edition bản giới hạn 100 xe tại Việt Nam

VOV.VN - Bản giới hạn đặc biệt Peugeot 408 Sport Edition dự kiến sẽ chỉ bán ra 100 chiếc tại Việt Nam với khả năng tùy biến cá nhân hóa dựa trên bản mệnh ngũ hành.

Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng
Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu sedan hạng B Skoda Slavia Active hiện được một số showroom chào bán với giá chỉ khoảng 380–390 triệu đồng, giảm gần 90 triệu đồng so với giá niêm yết, tạo sức ép lên Toyota Vios.

Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng

Skoda Slavia giảm gần 90 triệu đồng, giá bán chưa tới 400 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu sedan hạng B Skoda Slavia Active hiện được một số showroom chào bán với giá chỉ khoảng 380–390 triệu đồng, giảm gần 90 triệu đồng so với giá niêm yết, tạo sức ép lên Toyota Vios.

Mỗi ngày Honda bán ra hơn 5.000 xe máy tại Việt Nam
Mỗi ngày Honda bán ra hơn 5.000 xe máy tại Việt Nam

VOV.VN - Trong tháng 8/2026, Honda bán ra 166.721 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy.

Mỗi ngày Honda bán ra hơn 5.000 xe máy tại Việt Nam

Mỗi ngày Honda bán ra hơn 5.000 xe máy tại Việt Nam

VOV.VN - Trong tháng 8/2026, Honda bán ra 166.721 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn