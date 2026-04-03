Subaru Crosstrek 2026 lộ diện, giá dự kiến dưới 1,23 tỷ đồng

Subaru Crosstrek 2026 lần đầu ra mắt Malaysia

Mẫu Subaru Crosstrek 2026 bất ngờ được giới thiệu tại Malaysia dưới dạng xem trước, trước khi chính thức mở bán vào khoảng tháng 5/2026. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản, phù hợp với định hướng chuyển sang phân phối xe nhập khẩu của Subaru tại thị trường này.

Theo thông tin ban đầu, Crosstrek mới sẽ có giá dự kiến dưới 190.000 RM (dưới 1,238 tỷ đồng), cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm từng được biết đến với tên gọi XV. Mẫu xe vẫn giữ bản chất là một chiếc hatchback gầm cao phát triển từ Impreza, kết hợp thiết kế SUV với các chi tiết ốp nhựa đen quanh thân xe.

Động cơ boxer 2.0L hút khí tự nhiên, dẫn động AWD đặc trưng

Phiên bản được trưng bày là cấu hình 2.0 i-S EyeSight, sử dụng động cơ boxer 4 xi-lanh dung tích 2.0L hút khí tự nhiên. Xe đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical AWD – đặc trưng của Subaru, giúp tăng độ ổn định và khả năng vận hành trên nhiều địa hình.

Khối động cơ này trên Crosstrek cho công suất khoảng 154 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp hộp số tự động, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đô thị lẫn đường trường.

Bên cạnh đó, xe được trang bị gói công nghệ an toàn EyeSight, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng – một trong những điểm mạnh của thương hiệu Subaru.

Tiếp tục chiến lược xe nhập khẩu và cạnh tranh phân khúc Crossover

Việc đưa Crosstrek 2026 về Malaysia dưới dạng CBU cho thấy Subaru đang tập trung vào các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao thay vì lắp ráp nội địa. Đây cũng là bước đi nhằm nâng tầm thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc Crossover cỡ nhỏ.

Với mức giá dưới 190.000 RM (khoảng 1,23 tỷ đồng), Crosstrek sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh trong khu vực, nhưng lợi thế đến từ hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn cùng danh tiếng về độ bền và an toàn có thể giúp mẫu xe này thu hút nhóm khách hàng riêng.