Khám phá xe sang Mercedes-Maybach S-Class 2027 tràn ngập công nghệ

Thiết kế mới nổi bật hơn

Phiên bản nâng cấp của Mercedes-Maybach S-Class xuất hiện với phong cách táo bạo hơn, tập trung vào yếu tố nhận diện và sự xa xỉ. Những thay đổi tập trung chủ yếu vào hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn là thiết kế lại.

Lưới tản nhiệt lớn hơn, hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế hơn, và giờ đây khách hàng có thể tùy chọn huy hiệu phát sáng, viền lưới tản nhiệt phát sáng, và thậm chí cả biểu tượng phát sáng trên nắp ca-pô ở một số thị trường. Đèn pha và đèn hậu cũng tích hợp chi tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của Maybach.

Cụm đèn trước cũng được làm mới với họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes, đồng bộ với xu hướng thiết kế mới trên dòng S-Class. Maybach giờ đây còn cung cấp mâm xe rèn với ngôi sao Mercedes nổi ở trung tâm. Cho dù bánh xe quay nhanh đến đâu, ngôi sao vẫn luôn hướng lên trên.

Những thay đổi này cho thấy Maybach đang cố gắng tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn so với bản S-Class tiêu chuẩn, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe siêu sang như Rolls-Royce hay Bentley.

Nội thất nâng cấp mạnh, màn hình phủ kín khoang lái

Bên trong, mục tiêu là làm cho Maybach mang lại cảm giác giống như một phòng chờ riêng tư hơn. Khoang cabin của mẫu xe tiếp tục được nâng cấp theo hướng công nghệ cao, nổi bật với hệ thống MBUX Superscreen trải dài toàn bộ bảng táp-lô, mang đến trải nghiệm tương tự các mẫu xe điện cao cấp của hãng.

Không gian phía sau – nơi được xem là “trái tim” của Maybach, tiếp tục là điểm nhấn với hàng loạt tiện nghi xa xỉ. Hành khách có thể tận hưởng màn hình giải trí riêng, ghế ngả cao cấp cùng các chi tiết hoàn thiện tinh xảo, hướng đến trải nghiệm như khoang hạng nhất.

Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm và các tính năng hỗ trợ lái cũng được nâng cấp đáng kể, giúp chiếc xe không chỉ sang mà còn thông minh hơn. Trí tuệ nhân tạo (AI), được hỗ trợ bởi hệ điều hành MB.OS mới nhất, cũng là một tính năng nổi bật trong chiếc xe này. Xe có thể chấp nhận đầu vào giọng nói tự nhiên để tận dụng các công cụ từ Microsoft, Google và các dịch vụ đám mây khác.

Dĩ nhiên, trải nghiệm Maybach đích thực vẫn nằm ở hàng ghế sau. Cửa tự động có thể đóng mở chỉ bằng một nút bấm, ghế sau hạng thương gia có thể ngả như ghế hạng nhất trên máy bay, và bảng điều khiển trung tâm có thể chứa những ly sâm panh mạ bạc bên cạnh ngăn làm lạnh. Nó thực sự giống như một phòng khách di động. Hàng ghế sau cho phép bố trí bảng điều khiển trung tâm cố định, tích hợp thêm chức năng sạc không dây, điều khiển từ xa màn hình cảm ứng và không gian chứa đồ bổ sung.

Vẫn giữ động cơ V12, nâng cấp thêm bản V8

Về vận hành, Mercedes-Maybach S-Class facelift vẫn duy trì cấu hình động cơ cao cấp, bao gồm cả tùy chọn V12 dành cho phiên bản đầu bảng, điều ngày càng hiếm trong ngành ô tô hiện nay. Maybach cung cấp các động cơ 6 và 8 xi-lanh điện hóa mới. Động cơ V12 sản sinh công suất 603 mã lực và có huy hiệu lưới tản nhiệt độc đáo, giúp chiếc limousine nặng gần 2,5 tấn đạt tốc độ 62 mph (100 km/h) chỉ trong vòng bốn giây theo tuyên bố của nhà sản xuất.

Ngoài ra, các phiên bản sử dụng động cơ V8 cũng được cải tiến để mang lại hiệu suất tốt hơn, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Việc tiếp tục duy trì động cơ V12 cho thấy Maybach vẫn trung thành với nhóm khách hàng siêu giàu, những người coi trọng trải nghiệm vận hành mượt mà và đẳng cấp hơn là xu hướng điện hóa.