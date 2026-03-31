Honda HR-V 2026 “lột xác” với gói độ Mugen hoàn chỉnh

Thứ Ba, 18:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda HR-V 2026 giờ đây có thể khoác lên mình trọn bộ bodykit Mugen đúng nghĩa khi những khác biệt thiết kế giữa các thị trường đã được thu hẹp. Đây là lần đầu tiên người dùng toàn cầu có thể trải nghiệm phong cách thể thao đặc trưng của Mugen trên mẫu SUV cỡ B này một cách trọn vẹn.

Thiết kế mới giúp HR-V tương thích hoàn toàn với Mugen

Sau khi Honda HR-V phiên bản nâng cấp nhẹ được ra mắt tại Nhật Bản, Mugen đã tung ra danh mục phụ tùng được sửa đổi cho mẫu SUV này, tập trung vào các nâng cấp về khí động học và khung gầm.

Trong nhiều năm, việc nâng cấp Honda HR-V với các gói độ từ Mugen gặp không ít hạn chế do sự khác biệt giữa phiên bản Nhật Bản và các thị trường quốc tế. Tại Nhật, mẫu xe này mang tên Vezel và có thiết kế đầu xe khác biệt đáng kể so với HR-V tại Mỹ hay Đông Nam Á, khiến các chi tiết bodykit không thể lắp trực tiếp.

Tuy nhiên, bản nâng cấp 2026 tại Nhật Bản đã thay đổi điều đó. Phiên bản nâng cấp (facelift) của Vezel, đặc biệt là biến thể Cross Touring, đã được điều chỉnh thiết kế phần đầu xe để gần hơn với HR-V toàn cầu. Sự đồng nhất này giúp các bộ phụ kiện từ Mugen có thể lắp đặt dễ dàng hơn mà không cần can thiệp sâu vào cấu trúc xe.

Ngoại hình thể thao hơn với bộ bodykit mới

Gói nâng cấp từ Mugen mang đến diện mạo hầm hố và cá tính hơn cho HR-V. Phần đầu xe được làm mới với cản trước thiết kế lại, bổ sung các chi tiết trang trí mang phong cách kim loại, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Hai bên thân xe được trang bị ốp sườn thể thao sắc nét, trong khi phía sau nổi bật với cản sau mới và cánh gió tăng tính khí động học. Tổng thể thiết kế vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của Mugen nhưng nay đã đồng bộ hơn với kiểu dáng hiện đại của HR-V.

Một điểm đáng chú ý là lớp hoàn thiện màu đen mờ được áp dụng cho nhiều chi tiết, giúp chiếc SUV trông cứng cáp và “ngầu” hơn rõ rệt so với phiên bản tiêu chuẩn.

Bổ sung nâng cấp vận hành và giá bán không rẻ

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Mugen còn cung cấp các nâng cấp giúp cải thiện cảm giác lái cho HR-V. Xe có thể được trang bị hệ thống giảm chấn hiệu suất cao giúp tăng độ ổn định, má phanh cải tiến cho khả năng hãm tốt hơn cùng bộ mâm 18 inch thiết kế riêng. 

Hệ thống truyền động hybrid tự sạc, hiện là tùy chọn duy nhất cho phiên bản ZR-V dành cho thị trường Nhật Bản từ năm sản xuất 2026 trở đi, vẫn được giữ nguyên, cho công suất 181 mã lực (135 kW / 184 PS) ở cả hai cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh. Tuy nhiên, Mugen bổ sung thêm hệ thống ống xả thể thao bằng thép không gỉ với bốn ống pô để tạo ra âm thanh mạnh mẽ hơn một chút.

Ngoài ra, các tùy chọn như hệ thống lọc gió hiệu suất cao cũng góp phần mang lại trải nghiệm vận hành phấn khích hơn. Tuy nhiên, mức giá cho các nâng cấp này không hề thấp. Riêng bộ bodykit đã có giá hàng trăm nghìn yên, và nếu trang bị đầy đủ các tùy chọn, tổng chi phí có thể lên tới hơn một triệu yên, tương đương hàng nghìn USD.

Hưởng ưu đãi, HR-V bản Hybrid bất ngờ giảm 31 triệu đồng

VOV.VN - Honda Việt Nam (HVN) chính thức áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới cho mẫu xe HR-V phiên bản e:HEV RS tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, từ 26/2/2026, Honda HR-V e:HEV RS sẽ có giá niêm yết mới là 835 triệu đồng, giảm 31 triệu đồng so với thời điểm trước.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Honda HR-V Mugen xe độ SUV ô tô Nhật Bản Honda Vezel 2026 Honda HR-V 2026 giá Honda HR-V Honda HR-V độ mugen
Tin liên quan

Khám phá xe sang Mercedes-Maybach S-Class 2027 tràn ngập công nghệ
Khám phá xe sang Mercedes-Maybach S-Class 2027 tràn ngập công nghệ

VOV.VN - Phiên bản nâng cấp của Mercedes-Maybach S-Class vừa được hé lộ với loạt thay đổi về thiết kế và công nghệ, tiếp tục khẳng định vị thế sedan siêu sang với phong cách ngày càng nổi bật và hiện đại.

Thị trường Việt Nam sắp sôi động với hàng loạt xe điện cỡ nhỏ mới
Thị trường Việt Nam sắp sôi động với hàng loạt xe điện cỡ nhỏ mới

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe điện cỡ nhỏ. Đây là phân khúc đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ ưu điểm nhỏ gọn, linh hoạt trong phố và mức giá ngày càng dễ tiếp cận với số đông người tiêu dùng.

Kia Seltos thế hệ mới lộ diện, lần đầu có bản Hybrid
Kia Seltos thế hệ mới lộ diện, lần đầu có bản Hybrid

VOV.VN - Mẫu SUV đô thị Kia Seltos chuẩn bị bước sang thế hệ hoàn toàn mới với diện mạo lột xác theo phong cách xe điện, nội thất công nghệ cao và đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản Hybrid lần đầu tiên.

