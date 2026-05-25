SUV hạng sang Lexus RX 2028 lộ diện trên đường thử nghiệm

Lexus RX 2028 xuất hiện với diện mạo mới, tập trung nâng cấp phần đầu xe

Nguyên mẫu thử nghiệm của Lexus RX 2028 vừa được các tay săn ảnh ghi nhận trên đường thử châu Âu. Dù được che chắn kỹ lưỡng, được phát hiện gần đường đua Nürburgring, nguyên mẫu này hé lộ một số thay đổi nhỏ đối với mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu.

Khu vực thay đổi rõ nhất nằm ở phần đầu xe. Cản trước, lưới tản nhiệt cùng cụm đèn được cho là sẽ được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus. Phía sau xe cũng xuất hiện lớp ngụy trang quanh cản và cụm đèn hậu, hé lộ khả năng RX sẽ nhận diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn ở bản cập nhật mới.

RX thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2022 và bắt đầu bước vào giai đoạn thích hợp cho một bản nâng cấp giữa vòng đời. Điều này giúp Lexus duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, nơi những đối thủ như BMW X5, Mercedes-Benz GLE hay Volvo XC60 liên tục được cải tiến.

Nội thất Lexus RX 2028 có thể học hỏi từ ES và NX thế hệ mới

Không chỉ ngoại thất, khoang nội thất của Lexus RX 2028 cũng được dự đoán sẽ thay đổi đáng kể. Các nguồn tin từ giới săn xe cho biết mẫu thử nghiệm cho thấy bảng táp-lô thiết kế lại theo phong cách tương đồng với Lexus ES, TZ và thế hệ NX sắp ra mắt.

Nội thất Lexus ES

Những nâng cấp có thể bao gồm màn hình giải trí lớn hơn, giao diện điều khiển mới cùng cách bố trí tối giản hơn nhằm đồng bộ với định hướng thiết kế hiện đại của Lexus. Hệ thống cũng cung cấp khả năng cá nhân hóa cao hơn, menu điều khiển nhanh mới, trợ lý giọng nói được cải tiến và các tính năng mới như ghi hình hành trình. Vô lăng hình chữ “L” quen thuộc có thể sẽ được thay thế bằng một vô lăng hoàn toàn mới với chữ “LEXUS” và thiết kế sắc sảo hơn.

Hãng xe Nhật Bản nhiều khả năng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ xăng, hybrid và plug-in hybrid vốn đang có mặt trên RX hiện hành. Thông tin chi tiết về hệ thống truyền động vẫn còn khá bí ẩn.

Dù Lexus chưa công bố thông tin chính thức, sự xuất hiện của nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy ngày ra mắt của RX nâng cấp đang đến gần. Với vị thế là một trong những mẫu SUV quan trọng nhất của thương hiệu, Lexus RX 2028 được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi đủ lớn để giữ vững sức hút trong phân khúc SUV hạng sang toàn cầu.