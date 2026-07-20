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Suzuki GSX-R1000 ra mắt kỷ niệm 40 năm, nâng cấp động cơ đạt chuẩn Euro 5+

Thứ Hai, 06:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều năm gần như không thay đổi, Suzuki GSX-R1000 đã được nâng cấp đáng kể nhân dịp kỷ niệm 40 năm dòng GSX-R. Mẫu superbike huyền thoại sở hữu động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, hệ thống treo cải tiến cùng hàng loạt nâng cấp về khung gầm và công nghệ hỗ trợ người lái.

Suzuki GSX-R1000 bước sang tuổi 40 với loạt nâng cấp đáng giá

Dù không có nhiều thay đổi kể từ năm 2022, Suzuki vẫn tiếp tục duy trì dòng GSX-R1000 và giới thiệu phiên bản kỷ niệm 40 năm với nhiều cải tiến kỹ thuật nhằm đáp ứng các quy định khí thải mới tại châu Âu. Mẫu xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 999,8 cc đạt chuẩn Euro 5+, đồng thời tiếp tục sử dụng công nghệ điều khiển van biến thiên ly tâm (Centrifugal Variable Valve Timing) vốn phát triển từ đường đua MotoGP. 

suzuki gsx-r1000 ra mat ky niem 40 nam, nang cap dong co dat chuan euro 5 hinh anh 1

Động cơ cũng được nâng tỷ số nén từ 13,2:1 lên 13,8:1, van nạp và xả có đường kính lớn hơn, hệ thống phun nhiên liệu chuyển sang kim phun 10 lỗ thay cho loại 8 lỗ trước đây nhằm tối ưu khả năng đốt cháy nhiên liệu. Suzuki còn thiết kế lại trục khuỷu với cổ trục lớn hơn để chịu tải tốt hơn, sử dụng xích cam bản rộng nhằm giảm ma sát và chốt piston phủ DLC giúp tăng độ bền cũng như hiệu suất vận hành.

Khung gầm, hệ thống treo và công nghệ được nâng cấp

Bên cạnh động cơ, Suzuki tinh chỉnh khung gầm với điểm liên kết gắp sau có thể điều chỉnh, giúp cải thiện khả năng xử lý khi vận hành ở tốc độ cao. Hai phiên bản GSX-R1000RS và GSX-R1000 được trang bị phuộc trước hành trình ngược Showa Balance Free Front (BFF) mới, trong khi toàn bộ dòng xe đều sử dụng dây dầu phanh bọc thép không gỉ nhằm tăng cảm giác phanh và độ ổn định. 

suzuki gsx-r1000 ra mat ky niem 40 nam, nang cap dong co dat chuan euro 5 hinh anh 2

Riêng phiên bản GSX-R1000RS có thể được trang bị thêm bộ cánh gió bằng sợi carbon lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Suzuki CN Challenge. Chi tiết này giúp tạo lực ép xuống mặt đường (downforce), tăng độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. 

Hệ thống phanh sử dụng kẹp phanh Brembo hướng tâm kết hợp đĩa phanh Brembo T-Drive phía trước. Xe còn sở hữu ba chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo, sang số nhanh Quick Shifter hai chiều tiêu chuẩn, ABS khi vào cua, kiểm soát phanh khi xuống dốc nhằm hạn chế hiện tượng nhấc bánh sau và tính năng Low RPM Assist hỗ trợ khởi hành mượt mà ở tốc độ thấp. 

Tiếp tục duy trì vị thế của dòng superbike huyền thoại

Việc nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ cho thấy Suzuki vẫn chưa có ý định khai tử GSX-R1000, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc superbike. Phiên bản kỷ niệm 40 năm không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử của dòng GSX-R mà còn mang đến hàng loạt cải tiến về hiệu suất, độ bền và công nghệ, giúp mẫu xe tiếp tục đáp ứng yêu cầu của những khách hàng yêu thích dòng mô tô thể thao hiệu năng cao. 

suzuki gsx-r1000 ra mat ky niem 40 nam, nang cap dong co dat chuan euro 5 hinh anh 3

 

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Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, dù các hãng đã tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu nhưng điều này không giúp doanh số của nhiều mẫu xe được cải thiện. Nhiều mẫu xe kết thúc nửa đầu năm 2026 với doanh số "èo uột" chỉ đạt vài chục xe đến hơn trăm xe và chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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