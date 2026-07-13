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Suzuki GSX250R 2027 lộ diện: Thêm van biến thiên VVT, mạnh gần 30 mã lực

Thứ Hai, 19:37, 13/07/2026
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VOV.VN - Suzuki GSX250R sắp trình làng với nhiều nâng cấp đáng giá. Mẫu sportbike 250 cc không chỉ sở hữu diện mạo sắc sảo hơn mà còn được trang bị công nghệ van biến thiên VVT, giúp tăng công suất lên gần 30 mã lực và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe.

Suzuki GSX250R mới lộ diện với thiết kế thể thao và nhiều thay đổi đáng chú ý

Theo các tài liệu đăng kiểm vừa xuất hiện tại Trung Quốc, Suzuki GSX250R thế hệ mới đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi ra mắt. Mẫu sportbike cỡ nhỏ được làm mới đáng kể ở phần đầu xe với cụm đèn pha LED thiết kế lại, phần quây gió sắc nét hơn cùng cặp cánh gió khí động học (winglets) lấy cảm hứng từ những mẫu mô tô phân khối lớn.

suzuki gsx250r 2027 lo dien them van bien thien vvt, manh gan 30 ma luc hinh anh 1
suzuki gsx250r 2027 lo dien them van bien thien vvt, manh gan 30 ma luc hinh anh 2

Do thiết kế quây gió mới, đèn xi-nhan trước của xe cũng được dời lên vị trí cao hơn. Trong khi đó, hệ thống ống xả được tinh chỉnh nhằm phù hợp với khối động cơ nâng cấp, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới.

Về tổng thể, GSX250R vẫn giữ kiểu dáng sportbike full-fairing quen thuộc nhưng mang diện mạo hiện đại và hầm hố hơn, hứa hẹn tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mô tô thể thao 250 cc.

suzuki gsx250r 2027 lo dien them van bien thien vvt, manh gan 30 ma luc hinh anh 3

Động cơ VVT giúp công suất tăng gần 17%

Điểm đáng chú ý nhất trên Suzuki GSX250R mới nằm ở khối động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 248 cc được bổ sung công nghệ van biến thiên VVT (Variable Valve Timing).

Theo hồ sơ đăng kiểm, công suất cực đại của xe đạt khoảng 29 mã lực, tăng khoảng 17% so với mức 25 mã lực của phiên bản hiện hành. Trọng lượng xe được công bố ở mức 177 kg.

suzuki gsx250r 2027 lo dien them van bien thien vvt, manh gan 30 ma luc hinh anh 4

Hệ thống VVT của Suzuki hoạt động tương tự công nghệ VVA của Yamaha. Động cơ sử dụng hai biên dạng cam nạp cùng hai cò mổ riêng biệt. Khi vận hành ở vòng tua thấp, động cơ sử dụng biên dạng cam có độ nâng nhỏ để tối ưu mô-men xoắn, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mượt mà.

Khi vòng tua tăng cao, áp suất dầu sẽ kích hoạt chốt khóa, chuyển sang biên dạng cam có độ nâng lớn hơn. Quá trình này giúp động cơ đạt công suất tối đa tốt hơn ở dải tua cao mà vẫn duy trì khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện di chuyển hàng ngày. Việc bổ sung VVT cũng giúp mẫu xe đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại nhiều thị trường. 

Dự kiến ra mắt trong thời gian tới, tiếp tục sản xuất tại Trung Quốc

Suzuki GSX250R mới sẽ tiếp tục được sản xuất tại nhà máy liên doanh giữa Suzuki và Haojue Holdings ở Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đây là mẫu xe hoàn toàn khác với Gixxer 250 đang được Suzuki phân phối tại một số thị trường. GSX250R hướng đến những khách hàng yêu thích dòng sportbike cỡ nhỏ với tư thế lái thoải mái, phù hợp cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi đường dài.

suzuki gsx250r 2027 lo dien them van bien thien vvt, manh gan 30 ma luc hinh anh 5

Hiện Suzuki chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức, tuy nhiên việc xe đã xuất hiện trong hồ sơ đăng kiểm cho thấy ngày trình làng không còn xa. Với thiết kế mới cùng động cơ VVT mạnh mẽ hơn, GSX250R được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc sportbike 250 cc.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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