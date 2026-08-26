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Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Thứ Tư, 12:35, 26/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8. Lỗi vi phạm này có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng và trừ điểm GPLX, nếu gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông phát đi thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, việc xử lý vi phạm bắt đầu từ ngày 27/8 và áp dụng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Đơn vị thực thi là Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3. Tài xế vi phạm sẽ bị xử phạt về hành vi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.

Theo Nghị định 168, mức phạt cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm) là 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

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Từ ngày 27/8 Cục Cảnh sát giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, áp dụng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được khoảng 28m. Với khoảng cách 100m, chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống, đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn. Thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, có tới hơn 30% tổng số vụ TNGT nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân này - dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa hàng loạt vô cùng thảm khốc.

Chính vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông xác định “Để phòng ngừa tai nạn triệt để thì cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT  sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Theo quy định hiện hành, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Khi tốc độ phương tiện lưu hành V = 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; 60 km/h < V ≤ 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m, 80 km/h < V ≤ 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m, 100 km/h < V ≤ 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

bat dau xu phat loi khong giu khoang cach an toan tren cao toc hinh anh 2
Thời gian tới, lực lượng CSGT  sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông. Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để "làm khó" tài xế, mà tạo một thói quen an toàn giúp bạn bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

PV/VOV.VN
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