English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tesla Roadster gây tranh cãi với loạt tuyên bố hiệu năng khó tin

Thứ Ba, 07:00, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ mới gây chú ý với màn trình diễn táo bạo cùng hàng loạt thông số hiệu năng ấn tượng, từ khả năng tăng tốc dưới 1 giây đến hệ thống động cơ đẩy khí nén. Tuy nhiên, khoảng cách giữa màn trình diễn mãn nhãn và một mẫu xe thương mại thực sự vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi.

Tesla Roadster có 4 phiên bản, công suất lên tới hơn 1.341 mã lực

Sau nhiều năm trì hoãn, Tesla Roadster thế hệ mới đã trở thành tâm điểm chú ý sau màn trình diễn với những pha vận hành khác thường. Chiếc xe được giới thiệu thông qua các động tác nhào lộn trên không, di chuyển lộn ngược và vượt qua một hàng xe khác bằng cú nhảy ấn tượng.

tesla roadster gay tranh cai voi loat tuyen bo hieu nang kho tin hinh anh 1
Tesla Roadster vừa được giới thiệu

Tuy nhiên, những màn trình diễn này mới chỉ là một phần câu chuyện. Điều khiến giới quan sát quan tâm hơn cả là liệu Tesla có thể đưa toàn bộ công nghệ và thông số được công bố lên phiên bản thương mại hay không.

Theo những thông tin được Tesla chia sẻ sau sự kiện, Roadster sẽ có 4 phiên bản gồm Roadster, Performance, Thrust và Rocket. Các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được cho là có công suất khoảng 1.073 mã lực và mô-men xoắn 1.200 Nm. Một số phiên bản cao hơn có thể đạt công suất trên 1.341 mã lực cùng mô-men xoắn 1.400 Nm.

Khả năng tăng tốc cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Tesla tuyên bố phiên bản Performance có thể tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy 1,6 giây. Con số này giảm xuống dưới 0,9 giây trên bản Thrust và dưới 0,59 giây trên bản Rocket. Trong một cuộc phỏng vấn với Hagerty, Tesla thậm chí đề cập đến khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 0,55 giây đối với phiên bản Rocket, với điều kiện đo có áp dụng khoảng lăn bánh ban đầu khoảng 30 cm. Nếu được kiểm chứng trong điều kiện thực tế, đây sẽ là những thông số đặc biệt ấn tượng đối với một mẫu xe thương mại. Tuy nhiên, hiện vẫn cần những thử nghiệm độc lập để xác nhận khả năng vận hành thực sự của Roadster.

Tesla đặt mục tiêu đưa phạm vi hoạt động của mẫu xe lên khoảng 483 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, trọng lượng phiên bản tiêu chuẩn được nhắm tới ở mức dưới 1.700 kg. Nếu đạt được mục tiêu này, Roadster có thể sở hữu lợi thế đáng kể về khả năng vận hành nhờ sự kết hợp giữa công suất lớn và trọng lượng tương đối thấp.

tesla roadster gay tranh cai voi loat tuyen bo hieu nang kho tin hinh anh 2

Hệ thống động cơ đẩy khí nén tạo nên khác biệt

Điểm gây tranh cãi nhất trên Tesla Roadster nằm ở hệ thống động cơ đẩy sử dụng khí nén, công nghệ được phát triển với sự hợp tác của SpaceX.

Theo thông tin được công bố, phiên bản Thrust sử dụng bình chứa nitơ dung tích khoảng 200 lít kết hợp với 4 động cơ đẩy khí lạnh ở phía sau. Trong khi đó, bản Rocket có hệ thống phức tạp hơn, bổ sung bình chứa dung tích 400 lít tại vị trí dành cho hành khách, nâng tổng dung tích lên 600 lít, cùng 6 động cơ đẩy bổ sung. Hệ thống này được kỳ vọng hỗ trợ khả năng tăng tốc và tạo nên những màn trình diễn đặc biệt. Tuy nhiên, việc sử dụng khí nén cũng kéo theo những hạn chế đáng kể về thời gian vận hành.

Theo thông tin từ Top Gear, hệ thống trên bản Thrust có thể sử dụng hết lượng khí dự trữ chỉ sau khoảng 6 giây hoạt động và cần được nạp lại trước khi tiếp tục khai thác tối đa khả năng của động cơ đẩy. Với phiên bản Rocket, thời gian nạp lại hệ thống khí nén dung tích 600 lít được cho là có thể kéo dài từ 6-7 giờ. Tesla đặt mục tiêu rút ngắn quá trình này xuống còn khoảng 30 phút.

tesla roadster gay tranh cai voi loat tuyen bo hieu nang kho tin hinh anh 3

Nếu những thông số trên chính xác, đây sẽ là một trong những thách thức lớn nhất khi đưa công nghệ động cơ đẩy khí nén vào sử dụng thực tế. Khả năng tăng tốc cực nhanh sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu người dùng phải chờ hàng giờ để có thể khai thác lại tính năng này.

Bên cạnh đó, Tesla công bố mục tiêu tốc độ tối đa trên 370 km/h. CEO Elon Musk từng đề cập đến tham vọng đưa chiếc xe đạt tốc độ bằng một nửa vận tốc âm thanh, tương đương khoảng 617 km/h trong điều kiện lý tưởng.

Tuy nhiên, các con số về tốc độ tối đa vẫn cần được làm rõ và kiểm chứng. Việc đạt tốc độ rất cao trong một lần thử nghiệm được kiểm soát khác biệt đáng kể so với khả năng vận hành ổn định của một mẫu xe thương mại.

Công nghệ bên dưới thân xe mới là điều đáng quan tâm

Bên cạnh những màn trình diễn táo bạo, Tesla Roadster còn được giới thiệu với nhiều công nghệ có tiềm năng ứng dụng thực tế hơn.

Mẫu xe được cho là sử dụng bộ pin 4680 được thiết kế riêng, với vỏ nhôm và hệ thống làm mát hai phía nhằm cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt độ. Đây là yếu tố quan trọng đối với một mẫu xe điện có công suất lớn, đặc biệt khi vận hành liên tục ở cường độ cao.

tesla roadster gay tranh cai voi loat tuyen bo hieu nang kho tin hinh anh 4

Tesla Roadster cũng được trang bị hệ thống lái điện tử steer-by-wire, phanh điện tử brake-by-wire và các chi tiết khí động học chủ động. Cánh gió phía sau có thể thay đổi trạng thái hoạt động để đáp ứng những yêu cầu khác nhau về lực ép xuống mặt đường và lực cản không khí.

Đáng chú ý, hệ thống tạo lực hút xuống mặt đường được xem là một giải pháp tiềm năng giúp tăng độ bám. Công nghệ này có thể hỗ trợ cải thiện khả năng vận hành khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao, dù hiệu quả thực tế vẫn cần được đánh giá trên xe hoàn thiện.

tesla roadster gay tranh cai voi loat tuyen bo hieu nang kho tin hinh anh 5

Những trang bị này cho thấy Roadster không chỉ được xây dựng xoay quanh khả năng tăng tốc. Nếu được phát triển và tinh chỉnh hợp lý, các công nghệ về pin, hệ thống lái, phanh và khí động học có thể giúp mẫu xe mang lại trải nghiệm vận hành khác biệt.

Dẫu vậy, những gì xuất hiện trong buổi trình diễn chưa đủ để chứng minh toàn bộ công nghệ đã sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt. Tesla vẫn cần làm rõ mức độ tương đồng giữa chiếc xe trình diễn và phiên bản mà khách hàng có thể mua.

Tesla Roadster có thể đến tay khách hàng vào năm 2028?

Sau màn ra mắt gây chú ý, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Tesla có thể hiện thực hóa những lời hứa về Roadster hay không. Mẫu xe được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và từng được lên kế hoạch giao hàng từ năm 2020. Tuy nhiên, quá trình phát triển kéo dài hơn dự kiến khiến khách hàng phải chờ đợi nhiều năm.

Theo những thông tin được công bố gần đây, Tesla hướng tới việc đưa Roadster vào sản xuất năm 2028. Dù vậy, đây vẫn là mục tiêu cần được theo dõi, thay vì một bảo đảm chắc chắn về thời điểm giao xe.

tesla roadster gay tranh cai voi loat tuyen bo hieu nang kho tin hinh anh 6

Màn trình diễn mới nhất cho thấy Tesla có thể tạo ra một sự kiện gây ấn tượng mạnh. Nhưng để thuyết phục thị trường, hãng cần chứng minh rằng những thông số về công suất, khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa và hệ thống động cơ đẩy không chỉ tồn tại trong các màn trình diễn được kiểm soát.

Với Roadster, thách thức lớn nhất không còn nằm ở việc đưa ra những tuyên bố táo bạo, mà là biến chúng thành một sản phẩm hoàn thiện, có thể vận hành an toàn và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?
Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger là mẫu xe bán tải bán mua nhiều nhất Quý III/2026 với 2.849 xe được giao tới tay khách hàng. Xếp sau là Mitsubishi Triton với 1.984 xe và Toyota Hilux với 1.706 xe.

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger là mẫu xe bán tải bán mua nhiều nhất Quý III/2026 với 2.849 xe được giao tới tay khách hàng. Xếp sau là Mitsubishi Triton với 1.984 xe và Toyota Hilux với 1.706 xe.

Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe
Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe

VOV.VN -Thị trường ô tô Việt Nam Quý III/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có doanh số khiêm tốn: Ford Mustang Mach-E, Isuzu mu-X và Hyundai Elantra... là 3 mẫu đứng đầu danh sách Top 10 mẫu xe bán ít nhất.

Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe

Top 10 mẫu xe bán ít nhất Quý III/2026: Có mẫu chỉ bán được 12 xe

VOV.VN -Thị trường ô tô Việt Nam Quý III/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có doanh số khiêm tốn: Ford Mustang Mach-E, Isuzu mu-X và Hyundai Elantra... là 3 mẫu đứng đầu danh sách Top 10 mẫu xe bán ít nhất.

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?
Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe
Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

VOV.VN - Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và xu hướng dịch chuyển thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, có những dòng xe thì do yêu tố khách quan dẫn đến doanh số kém.

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

VOV.VN - Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và xu hướng dịch chuyển thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, có những dòng xe thì do yêu tố khách quan dẫn đến doanh số kém.

Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán
Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán

VOV.VN - Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator đang được các đại lý đẩy mạnh ưu đãi trong tháng 10/2026, đưa giá bán thực tế của hai mẫu xe về vùng 600-700 triệu đồng, tăng thêm phần cạnh tranh trong cuộc đua tìm vị thế của hai dòng xe này.

Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán

Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán

VOV.VN - Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator đang được các đại lý đẩy mạnh ưu đãi trong tháng 10/2026, đưa giá bán thực tế của hai mẫu xe về vùng 600-700 triệu đồng, tăng thêm phần cạnh tranh trong cuộc đua tìm vị thế của hai dòng xe này.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn