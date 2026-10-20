Tesla Roadster gây tranh cãi với loạt tuyên bố hiệu năng khó tin

Tesla Roadster có 4 phiên bản, công suất lên tới hơn 1.341 mã lực

Sau nhiều năm trì hoãn, Tesla Roadster thế hệ mới đã trở thành tâm điểm chú ý sau màn trình diễn với những pha vận hành khác thường. Chiếc xe được giới thiệu thông qua các động tác nhào lộn trên không, di chuyển lộn ngược và vượt qua một hàng xe khác bằng cú nhảy ấn tượng.

Tesla Roadster vừa được giới thiệu

Tuy nhiên, những màn trình diễn này mới chỉ là một phần câu chuyện. Điều khiến giới quan sát quan tâm hơn cả là liệu Tesla có thể đưa toàn bộ công nghệ và thông số được công bố lên phiên bản thương mại hay không.

Theo những thông tin được Tesla chia sẻ sau sự kiện, Roadster sẽ có 4 phiên bản gồm Roadster, Performance, Thrust và Rocket. Các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được cho là có công suất khoảng 1.073 mã lực và mô-men xoắn 1.200 Nm. Một số phiên bản cao hơn có thể đạt công suất trên 1.341 mã lực cùng mô-men xoắn 1.400 Nm.

Khả năng tăng tốc cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Tesla tuyên bố phiên bản Performance có thể tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy 1,6 giây. Con số này giảm xuống dưới 0,9 giây trên bản Thrust và dưới 0,59 giây trên bản Rocket. Trong một cuộc phỏng vấn với Hagerty, Tesla thậm chí đề cập đến khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 0,55 giây đối với phiên bản Rocket, với điều kiện đo có áp dụng khoảng lăn bánh ban đầu khoảng 30 cm. Nếu được kiểm chứng trong điều kiện thực tế, đây sẽ là những thông số đặc biệt ấn tượng đối với một mẫu xe thương mại. Tuy nhiên, hiện vẫn cần những thử nghiệm độc lập để xác nhận khả năng vận hành thực sự của Roadster.

Tesla đặt mục tiêu đưa phạm vi hoạt động của mẫu xe lên khoảng 483 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, trọng lượng phiên bản tiêu chuẩn được nhắm tới ở mức dưới 1.700 kg. Nếu đạt được mục tiêu này, Roadster có thể sở hữu lợi thế đáng kể về khả năng vận hành nhờ sự kết hợp giữa công suất lớn và trọng lượng tương đối thấp.

Hệ thống động cơ đẩy khí nén tạo nên khác biệt

Điểm gây tranh cãi nhất trên Tesla Roadster nằm ở hệ thống động cơ đẩy sử dụng khí nén, công nghệ được phát triển với sự hợp tác của SpaceX.

Theo thông tin được công bố, phiên bản Thrust sử dụng bình chứa nitơ dung tích khoảng 200 lít kết hợp với 4 động cơ đẩy khí lạnh ở phía sau. Trong khi đó, bản Rocket có hệ thống phức tạp hơn, bổ sung bình chứa dung tích 400 lít tại vị trí dành cho hành khách, nâng tổng dung tích lên 600 lít, cùng 6 động cơ đẩy bổ sung. Hệ thống này được kỳ vọng hỗ trợ khả năng tăng tốc và tạo nên những màn trình diễn đặc biệt. Tuy nhiên, việc sử dụng khí nén cũng kéo theo những hạn chế đáng kể về thời gian vận hành.

Theo thông tin từ Top Gear, hệ thống trên bản Thrust có thể sử dụng hết lượng khí dự trữ chỉ sau khoảng 6 giây hoạt động và cần được nạp lại trước khi tiếp tục khai thác tối đa khả năng của động cơ đẩy. Với phiên bản Rocket, thời gian nạp lại hệ thống khí nén dung tích 600 lít được cho là có thể kéo dài từ 6-7 giờ. Tesla đặt mục tiêu rút ngắn quá trình này xuống còn khoảng 30 phút.

Nếu những thông số trên chính xác, đây sẽ là một trong những thách thức lớn nhất khi đưa công nghệ động cơ đẩy khí nén vào sử dụng thực tế. Khả năng tăng tốc cực nhanh sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu người dùng phải chờ hàng giờ để có thể khai thác lại tính năng này.

Bên cạnh đó, Tesla công bố mục tiêu tốc độ tối đa trên 370 km/h. CEO Elon Musk từng đề cập đến tham vọng đưa chiếc xe đạt tốc độ bằng một nửa vận tốc âm thanh, tương đương khoảng 617 km/h trong điều kiện lý tưởng.

Tuy nhiên, các con số về tốc độ tối đa vẫn cần được làm rõ và kiểm chứng. Việc đạt tốc độ rất cao trong một lần thử nghiệm được kiểm soát khác biệt đáng kể so với khả năng vận hành ổn định của một mẫu xe thương mại.

Công nghệ bên dưới thân xe mới là điều đáng quan tâm

Bên cạnh những màn trình diễn táo bạo, Tesla Roadster còn được giới thiệu với nhiều công nghệ có tiềm năng ứng dụng thực tế hơn.

Mẫu xe được cho là sử dụng bộ pin 4680 được thiết kế riêng, với vỏ nhôm và hệ thống làm mát hai phía nhằm cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt độ. Đây là yếu tố quan trọng đối với một mẫu xe điện có công suất lớn, đặc biệt khi vận hành liên tục ở cường độ cao.

Tesla Roadster cũng được trang bị hệ thống lái điện tử steer-by-wire, phanh điện tử brake-by-wire và các chi tiết khí động học chủ động. Cánh gió phía sau có thể thay đổi trạng thái hoạt động để đáp ứng những yêu cầu khác nhau về lực ép xuống mặt đường và lực cản không khí.

Đáng chú ý, hệ thống tạo lực hút xuống mặt đường được xem là một giải pháp tiềm năng giúp tăng độ bám. Công nghệ này có thể hỗ trợ cải thiện khả năng vận hành khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao, dù hiệu quả thực tế vẫn cần được đánh giá trên xe hoàn thiện.

Những trang bị này cho thấy Roadster không chỉ được xây dựng xoay quanh khả năng tăng tốc. Nếu được phát triển và tinh chỉnh hợp lý, các công nghệ về pin, hệ thống lái, phanh và khí động học có thể giúp mẫu xe mang lại trải nghiệm vận hành khác biệt.

Dẫu vậy, những gì xuất hiện trong buổi trình diễn chưa đủ để chứng minh toàn bộ công nghệ đã sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt. Tesla vẫn cần làm rõ mức độ tương đồng giữa chiếc xe trình diễn và phiên bản mà khách hàng có thể mua.

Tesla Roadster có thể đến tay khách hàng vào năm 2028?

Sau màn ra mắt gây chú ý, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Tesla có thể hiện thực hóa những lời hứa về Roadster hay không. Mẫu xe được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và từng được lên kế hoạch giao hàng từ năm 2020. Tuy nhiên, quá trình phát triển kéo dài hơn dự kiến khiến khách hàng phải chờ đợi nhiều năm.

Theo những thông tin được công bố gần đây, Tesla hướng tới việc đưa Roadster vào sản xuất năm 2028. Dù vậy, đây vẫn là mục tiêu cần được theo dõi, thay vì một bảo đảm chắc chắn về thời điểm giao xe.

Màn trình diễn mới nhất cho thấy Tesla có thể tạo ra một sự kiện gây ấn tượng mạnh. Nhưng để thuyết phục thị trường, hãng cần chứng minh rằng những thông số về công suất, khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa và hệ thống động cơ đẩy không chỉ tồn tại trong các màn trình diễn được kiểm soát.

Với Roadster, thách thức lớn nhất không còn nằm ở việc đưa ra những tuyên bố táo bạo, mà là biến chúng thành một sản phẩm hoàn thiện, có thể vận hành an toàn và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.