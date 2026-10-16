Tesla giới thiệu xe điện mới có thể bay và nhào lộn trên không

Mẫu xe mui trần Roadster của Tesla vừa chính thức được ra mắt bằng màn trình diễn bay lượn và nhào lộn trên không. Mẫu xe điện mới này có thể vận hành vượt xa mẫu Plaid để mở ra một cấp độ lái xe hoàn toàn mới.

Xe Roadster của Tesla được thiết kế tối giản nhưng vẫn cực kỳ kỹ thuật. Đèn pha ẩn, đèn hậu dài toàn thân và khí động học liền mạch giấu đi hình dáng thật của xe. Xe được bám chắc vào mặt đất nhờ bộ vành siêu nhẹ với các nan mảnh, tăng cường độ cứng cho kết cấu khi tiếp xúc đất.

Xe tiếp tục thực hiện cú xoay vòng trên không qua dàn sản phẩm Tesla rồi tiếp đất, trước khi được giới thiệu khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy một giây.

Điểm đáng chú ý nhất là sự kết hợp giữa quạt hút dưới gầm và động cơ đẩy do Tesla phát triển cùng SpaceX. Theo hãng, hệ thống quạt có thể tạo lực ép xuống tương đương 2G ngay cả khi xe đứng yên, trong khi 10 động cơ đẩy khí lạnh cho phép xe di chuyển giữa không trung.

Tuy nhiên, chiếc xe xuất hiện tại sự kiện vẫn là mẫu concept, chưa phải phiên bản thương mại. Tesla dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028. Dù màn trình diễn gây ấn tượng, nhiều thông số quan trọng của Tesla Roadster vẫn chưa được công bố, gồm phạm vi hoạt động, công suất, cấu hình mô-tơ, dung lượng pin, địa điểm và công suất nhà máy, thị trường mở bán ban đầu cũng như lộ trình cụ thể trước khi sản xuất.

Trên website, Tesla cho biết Roadster sẽ có ba phiên bản: Performance, Thrust và Rocket. Khách hàng đặt phiên bản Performance cần đặt cọc 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) Phiên bản Thrust có khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhất dự kiến có giá 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Rocket là bản một chỗ ngồi, chỉ dành cho khách hàng đặc biệt của hãng.

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