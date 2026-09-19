Toyota Hilux FCEV chạy Hydro sẽ sản xuất từ năm 2028, tầm hoạt động hơn 400 km

Toyota Hilux FCEV chính thức tiến tới sản xuất

Sau nhiều năm thử nghiệm các nguyên mẫu sử dụng công nghệ pin nhiên liệu Hydro, Toyota đã xác nhận sẽ đưa Hilux FCEV vào sản xuất từ năm 2028. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển nhiều loại hệ truyền động của hãng, thay vì chỉ tập trung vào một công nghệ duy nhất.

Phiên bản Hilux chạy Hydro sẽ được cung cấp tại châu Âu, bên cạnh các biến thể sử dụng động cơ Diesel Mild-Hybrid và hệ truyền động thuần điện. Toyota hiện mới công bố hình ảnh teaser đầu tiên của mẫu xe, trong đó phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị được chia thành nhiều đoạn.

Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu Hydro sẽ được đưa vào sản xuất từ năm 2028

Do hình ảnh khá tối, chưa thể xác định rõ Hilux FCEV có những thay đổi đáng kể nào về thiết kế so với Hilux thông thường. Toyota cũng chưa xác nhận liệu mẫu xe này có sử dụng thiết kế cản trước và lưới tản nhiệt kín tương tự Hilux BEV hay không.

Tầm hoạt động hơn 400 km, kéo tối đa 2.500 kg

Toyota chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Hilux FCEV, nhưng cho biết xe được phát triển với mục tiêu đạt phạm vi hoạt động hơn 400 km theo chuẩn WLTP. Khả năng kéo của xe được đặt mục tiêu ở mức 2.500 kg, tương đương khoảng 5.512 lb.

Những con số này giúp Hilux FCEV có lợi thế nhất định về khả năng sử dụng đường dài và vận chuyển hàng hóa so với Hilux BEV. Theo Carscoops, Hilux thuần điện hiện có phạm vi hoạt động 257 km theo WLTP và khả năng kéo dao động từ 1.600–2.000 kg tùy cấu hình và quy định từng thị trường.

Một ưu điểm đáng chú ý của công nghệ pin nhiên liệu Hydro là thời gian tiếp nhiên liệu. Trong điều kiện có sẵn cơ sở hạ tầng phù hợp, quá trình nạp Hydro có thể chỉ mất khoảng 5 phút, nhanh hơn đáng kể so với việc sạc một mẫu xe điện.

Tuy nhiên, mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu Hydro vẫn còn hạn chế. Theo European Hydrogen Observatory, hiện châu Âu và Anh có 179 trạm tiếp nhiên liệu Hydro đang hoạt động. Chi phí sản xuất xe Hydro cũng được dự đoán là một trong những trở ngại khi Hilux FCEV thương mại hóa.

Từ nguyên mẫu Mirai đến Hilux FCEV thương mại

Toyota lần đầu giới thiệu nguyên mẫu Hilux sử dụng Hydro vào năm 2022, sử dụng hệ thống pin nhiên liệu có nguồn gốc từ mẫu sedan Toyota Mirai.

Đến năm 2024, Toyota đã chế tạo 10 nguyên mẫu Hilux FCEV để thử nghiệm tại Anh. Những chiếc xe này sử dụng ba bình chứa Hydro được tích hợp trong khung gầm dạng ladder-frame cùng một cụm pin lithium-ion đặt bên dưới thùng xe.

Các nguyên mẫu thử nghiệm khi đó có phạm vi hoạt động lên tới 600 km, sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Tuy nhiên, thông số của phiên bản thương mại dự kiến ra mắt năm 2028 có thể sẽ khác.

Việc đưa Hilux FCEV vào sản xuất cho thấy Toyota tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển nhiều công nghệ động lực. Hãng cho rằng không có một giải pháp duy nhất có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, điều kiện vận hành và yêu cầu kinh doanh của khách hàng.

Bên cạnh Hilux FCEV, Toyota vẫn duy trì các lựa chọn diesel, trong đó một số động cơ có thể sử dụng nhiên liệu tái tạo như HVO nhằm giảm lượng khí thải carbon. Tại châu Âu, Hilux FCEV sẽ trở thành một phần trong danh mục xe thương mại nhẹ đa dạng của Toyota, cùng với các phiên bản Hybrid và thuần điện.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux đang được phân phối là thế hệ thứ 9, xe được phát triển dựa trên triết lý “Người bạn đồng hành trọn đời”, vừa kế thừa DNA bền bỉ (QDR) và hướng tới sự linh hoạt và tiện nghi. Xe có 3 phiên bản để khách hàng lựa chọn - Trailhunter 2.8 4x4AT, Hilux Pro 2.8 4x2AT và Hilux Standard 2.8 4x2MT đều sử dụng chung động cơ 2.8L. Và có gi bán lẻ được công bố bắt đầu từ 632 triệu đồng cho phiên bản Standard, 706 triệu đồng cho phiên bản Pro và 903 triệu đồng cho Trailhunter.

Đáng chú ý là cả 3 phiên bản đều được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) với các tính năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và xe đạp (PCS), cùng hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC) có dải hoạt động rộng hơn. Hai tính năng mới lần đầu có mặt trên Hilux là hỗ trợ giữ làn đường (LTA) và đèn chiếu xa tự động (AHB), đi kèm với phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB) và hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS), mang lại sự bảo vệ toàn diện và an tâm cho người sử dụng.