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Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

Thứ Bảy, 07:00, 05/09/2026
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VOV.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026 đạt 4.900 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 4.767 xe, bao gồm 1.236 xe lắp ráp trong nước và 3.531 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đó nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên hơn 48.600 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đóng góp vào tổng doanh số đó, các xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức doanh số 1.046 xe. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của khách hàng Việt Nam dối với các dòng xe Hybrid Electric ngày càng tăng nhờ những lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

toyota ban ra gan 5.000 xe tai viet nam trong thang 8 2026 hinh anh 1
Doanh số chi tiết các dòng xe Toyota bán ra tại Việt Nam trong tháng 8/2026

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi bán ra 133 xe trong tháng 8/2026, nâng doanh số 8 tháng của năm 2026 lên 1.605 xe, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 17.660 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 8/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross vươn lên dẫn đầu doanh số các mẫu xe của TMV với 920 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross đạt 829 xe. Đáng chú ý, mẫu xe Toyota Hilux tiếp tục được khách hàng yêu mến và tin tưởng lựa chọn với 562 xe được giao tới tay khách hàng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Hilux hoàn toàn mới 2026. Ngoài ra, mẫu xe Land Cruiser FJ, một mẫu xe SUV nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu khả năng chinh phục địa hình đặc trưng vừa ra mắt cuối tháng 7, đã thu hút sự quan tâm với 113 xe được giao tới khách hàng.

Để tiếp tục gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, trong tháng 9/2026, TMV tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi cho khách hàng mua xe như hỗ trợ lãi suất, giảm giá, hỗ trợ phí trước bạ... 

toyota ban ra gan 5.000 xe tai viet nam trong thang 8 2026 hinh anh 2
Mức ưu đãi cho từng dòng xe Toyota trong tháng 9/2026
Bảo Linh/VOV.VN
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