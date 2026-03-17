VinFast bàn giao hơn 86.000 xe điện trong quý IV/2025

Cụ thể, số lượng ô tô điện VinFast được bàn giao đạt 86.557 xe trong quý IV/2025, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mẫu xe thuộc thương hiệu Green và mẫu EC Van chiếm khoảng 49%. Các thị trường quốc tế duy trì đà tăng trưởng mạnh và đã đóng góp vào khoảng 18% tổng lượng xe bàn giao trong kỳ.

Tính chung cả năm 2025, Công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024. Kết quả bàn giao cả năm đã vượt mục tiêu của ban lãnh đạo cho năm 2025 là ít nhất gấp đôi số lượng xe bàn giao năm 2024 (97.399 xe điện), đồng thời đánh dấu số lượng xe bàn giao cao nhất của VinFast kể từ khi thành lập.

Mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận đà tăng trưởng vượt trội, với số lượng bàn giao đạt 171.962 xe trong quý IV/2025, tăng 43% so với quý trước và tăng 452% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, Công ty đã bàn giao 406.498 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 473% so với cả năm 2024.

Tổng doanh thu của VinFast đạt 39.411,7 tỷ đồng (1.568,9 triệu USD) trong quý IV/2025, tăng 138,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 117,7% so với quý trước.

Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427,6 tỷ đồng (3.599,7 triệu USD), tăng 105,4% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận gộp trong quý IV/2025 ở mức âm 39,9%, cải thiện đáng kể so với âm 79,1% trong quý IV/2024 và âm 56,2% trong quý III/2025. Sự cải thiện rõ nét này phản ánh những lợi ích từ việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như tối ưu hóa cấu trúc chi phí. Biên lợi nhuận gộp cả năm 2025 ở mức âm 42,5%, cải thiện so với âm 57,4% trong năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, khách hàng có thể mua xe điện VinFast tại 424 showroom trên toàn cầu.

Hiện tại, VinFast đã hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược. Mỗi thương hiệu hướng tới một định vị khác biệt và đối tượng mục tiêu rõ ràng:

1. VF - Các mẫu xe điện trung - cao cấp, phục vụ xuất sắc nhu cầu di chuyển hàng ngày. Thương hiệu VF sở hữu dải sản phẩm đa dạng, trải dài từ VF 3 đến VF 9, cùng mẫu MPV 7 chỗ VF MPV 7.

2. Green - Các mẫu xe điện được phát triển tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với các mẫu xe Limo, Herio, Nerio và Minio Green.

3. Lạc Hồng - Thương hiệu xe điện siêu sang. Danh mục sản phẩm hiện gồm mẫu Lạc Hồng 900 LX ra mắt năm 2025, cùng hai mẫu mới là Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S, được giới thiệu vào tháng 3/2026 và dự kiến ra mắt năm 2027.

Tại Việt Nam, VinFast tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường ô tô, khép lại năm 2025 với thị phần ước tính khoảng 36%, tăng đáng kể so với khoảng 22% của năm 2024. Đồng thời, VinFast cũng đã đạt vị thế thương hiệu xe máy điện số một ở thị trường Việt Nam.

Tại các thị trường trọng điểm khác ở châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Philippines, VinFast tiếp tục mở rộng thị phần và nâng cao vị thế trên thị trường thông qua dải sản phẩm đa dạng, hệ sinh thái bao trùm và mạng lưới đại lý - xưởng dịch vụ - đối tác không ngừng mở rộng.

Dữ liệu đăng ký xe thuần điện của Vahan đã cho thấy những bước tiến của VinFast tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù bắt đầu bán xe chỉ từ tháng 9/2025, hãng đã tăng bốn bậc từ vị trí số 8 vào tháng 10/2025 lên vị trí số 4 vào tháng 12/2025, và duy trì vị trí này cho đến tháng 2/2026.

Tại Indonesia, theo dữ liệu của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO), VinFast kết thúc năm 2025 với vị trí thương hiệu xe thuần điện đứng thứ 3 thị trường.

Tại Philippines, theo dữ liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất tô Philippines (CAMPI), VinFast kết thúc năm 2025 với vị trí thương hiệu xe thuần điện đứng thứ 2 thị trường.