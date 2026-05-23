VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green

Thứ Bảy, 18:06, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/5, VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ô tô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF quen thuộc.

Logo mới của dòng xe Green được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và cùng cộng đồng bảo vệ hành tinh bền vững thông qua giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiện đại.

Những chiếc xe Green đầu tiên gắn logo mới dự kiến sẽ chính thức xuất xưởng vào đầu tháng 6/2026, với dòng xe đầu tiên là Limo Green. Các mẫu xe được tối ưu cho kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green, EC Van cũng sẽ lần lượt được chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới.

Việc ra mắt một bộ nhận diện độc lập cho dòng Green giúp VinFast hoàn thiện quy hoạch sản phẩm ô tô, định hình đặc tính rõ nét cho từng dòng sản phẩm, phù hợp với từng nhóm khách hàng và phân khúc thị trường. Green là dòng xe được VinFast thiết kế tối ưu với các trang bị, công nghệ, tiện nghi phù hợp cho mục đích kinh doanh dịch vụ, hướng tới hiệu quả về kinh tế và vận hành. 

Hiện Limo Green đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam, với gần 19.000 xe đã được bàn giao cho khách hàng chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026.

Bảo Linh/VOV.VN
Doanh số bán xe điện tại Canada tăng vọt 75%
VOV.VN - Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada, chỉ riêng trong tháng 3/2026, người dân Canada đã mua tới 21.574 xe ZEV (xe không phát thải) mới, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm
VOV.VN - Bước sang tháng 5/2026, hàng loạt mẫu SUV/crossover cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson đồng loạt được đại lý giảm giá và hỗ trợ lãi suất vay nhằm kích cầu. Áp lực tồn kho và sức mua chững lại đang khiến cuộc đua ưu đãi trong phân khúc này ngày càng “gay cấn”.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

