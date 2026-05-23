VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green

Logo mới của dòng xe Green được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và cùng cộng đồng bảo vệ hành tinh bền vững thông qua giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiện đại.

Những chiếc xe Green đầu tiên gắn logo mới dự kiến sẽ chính thức xuất xưởng vào đầu tháng 6/2026, với dòng xe đầu tiên là Limo Green. Các mẫu xe được tối ưu cho kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green, EC Van cũng sẽ lần lượt được chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới.

Việc ra mắt một bộ nhận diện độc lập cho dòng Green giúp VinFast hoàn thiện quy hoạch sản phẩm ô tô, định hình đặc tính rõ nét cho từng dòng sản phẩm, phù hợp với từng nhóm khách hàng và phân khúc thị trường. Green là dòng xe được VinFast thiết kế tối ưu với các trang bị, công nghệ, tiện nghi phù hợp cho mục đích kinh doanh dịch vụ, hướng tới hiệu quả về kinh tế và vận hành.

Hiện Limo Green đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam, với gần 19.000 xe đã được bàn giao cho khách hàng chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026.