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VinFast đã bàn giao thành công 70.085 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý II/2026

Thứ Ba, 18:00, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh trong Quý II/2026 với mức tăng trưởng mạnh về doanh thu, với mức hơn 85% so với cùng kỳ năm trước, đi kèm với lượng ô tô và xe máy điện bàn giao đạt mức kỷ lục.

Trong Quý II/2026, VinFast đã bàn giao thành công 70.085 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 20% so với Quý I và tăng vọt 96% so với cùng kỳ năm 2025, các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% vào tổng số lượng ô tô điện bàn giao trong quý này. Cùng với đó, mảng xe máy điện và xe đạp điện ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn với 286.039 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 311% so với quý II/2025. 

Nhờ đó, tổng doanh thu Quý II/2026 của VinFast đạt 30.340,9 tỷ đồng (tương đương 1.203,7 triệu USD), tăng trưởng 85,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán xe đóng vai trò chủ lực khi mang về 28.833,1 tỷ đồng (1.143,9 triệu USD), tăng 92,7% so với Quý II/2025. 

Tại thị trường nội địa, VinFast tiếp tục chuỗi thành tích dẫn đầu toàn thị trường trong 22 tháng liên tiếp (tính từ tháng 9/2024). Hiện hãng nắm giữ khoảng 38% thị phần ô tô tại Việt Nam. 

vinfast da ban giao thanh cong 70.085 o to dien tren toan cau trong quy ii 2026 hinh anh 1
VinFast đã bàn giao thành công 70.085 ô tô điện trên toàn cầu

VinFast cũng tích cực mở rộng kinh doanh tại thị trường quốc tế với mạng lưới 474 cửa hàng trên toàn cầu tính đến cuối tháng 6/2026, hãng vươn lên đứng vị trí số 1 tại Philippines, số 5 tại Ấn Độ và số 8 tại Indonesia trong nhóm các thương hiệu xe thuần điện.   

Bên cạnh các dòng xe thuần điện, VinFast đã chính thức mở rộng dải sản phẩm với mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) mang tên VF Wild với nền tảng cỡ lớn thế hệ mới, kết hợp hệ truyền động điện với công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động, hiện đã được mở bán tại Việt Nam và dự kiến ra mắt quốc tế vào năm 2027. 

Ngoài ra, hãng cũng vừa tung ra thị trường mẫu VF 8 thế hệ mới và mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF 2, lập tức thu về những con số ấn tượng với lần lượt 12.700 và 28.700 đơn đặt hàng chỉ sau vài ngày.

Về công nghệ tự lái, VinFast gây chú ý lớn với kế hoạch thử nghiệm đội taxi tự hành cấp độ 4 gồm 200 chiếc tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) vào cuối năm 2027, sau khi được cấp phép. 

Kết thúc nửa đầu năm 2026, VinFast tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm bao gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời nỗ lực tối ưu hóa dòng tiền để hướng tới lộ trình kinh doanh có lãi.   

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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