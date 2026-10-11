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Doanh số VinFast tháng 9/2026 tăng trưởng ấn tượng với hơn 23.000 xe bàn giao

Chủ Nhật, 16:07, 11/10/2026
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VOV.VN - VinFast công bố đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026, đạt mức tăng trưởng 17% so với tháng 8/2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra thị trường tổng cộng 177.697 xe, tương đương với mức trung bình gần 20.000 xe bán ra mỗi tháng.

Mới đây, VinFast đã công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2026, hãng xe Việt Nam đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại. Trong số 23.624 xe VinFast bán ra thị trường trong tháng 9/2026, có tới 6.474 chiếc VF 3. Tính lũy kế từ đầu năm, đã có 42.272 xe VF 3 được bàn giao tới khách hàng nhờ thiết kế cá tính, phù hợp với giao thông nội đô và giá bán cũng như chi phí vận hành hấp dẫn.

Xếp thứ hai trong danh sách xe bán chạy nhất của VinFast tháng 9/2026 là mẫu MPV 7 chỗ Limo Green, với 5.027 xe bán ra. Không chỉ là lựa chọn tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải, thiết kế đa dụng và trang bị hợp lý trong vận hành cũng giúp Limo Green thu hút nhóm khách hàng gia đình, qua đó trở thành một trong những mẫu xe 7 chỗ “hot” nhất thị trường thời gian qua. Lũy kế từ đầu năm, đã có 40.018 xe Limo Green đến tay khách hàng.

Xếp tiếp theo trong danh sách là hai mẫu SUV đô thị VF 6 và VF 5/Herio Green, với doanh số tương ứng là 3.083 xe và 2.472 xe bán ra trong tháng 9/2026, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên lần lượt là 19.026 xe VF 6 và 30.420 xe VF 5/Herio Green. Kết quả này giúp hai mẫu xe của VinFast tiếp tục vững vàng trên ngôi vị dẫn đầu các phân khúc B-SUV (VF 6) và A-SUV (VF 5/Herio Green).

doanh so vinfast thang 9 2026 tang truong an tuong voi hon 23.000 xe ban giao hinh anh 1
VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 9/2026 với 6.474 chiếc.

Đặc biệt, với ưu thế về giá bán và thiết kế nhỏ gọn phù hợp với đặc thù giao thông đô thị tại Việt Nam, mẫu xe cỡ nhỏ VF 2/Minio Green đã có tới 2.433 xe được khách hàng lựa chọn. Hai mẫu xe ở phân khúc SUV cao cấp là VF 8 và VF 7 cũng đạt doanh số ấn tượng trong tháng 9/2026, khi có tới 1.494 xe VF 8 và 1.092 xe VF 7 bán ra thị trường.

Với tổng cộng 177.697 xe đã bàn giao tới khách hàng chỉ sau 9 tháng đầu của năm 2026, vượt mức doanh số của năm 2025, VinFast tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam đến thời điểm này.

doanh so vinfast thang 9 2026 tang truong an tuong voi hon 23.000 xe ban giao hinh anh 2
VinFast VF 5/Herio Green đạt doanh số 2.472 xe bán ra trong tháng 9/2026

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Tôi tin tưởng rằng kết quả kinh doanh ấn tượng của 9 tháng đầu của năm 2026 sẽ là nền tảng giúp VinFast tăng trưởng trên thị trường trong 3 tháng cuối năm, qua đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh tại Việt Nam”.

Trong tháng 9/2026, nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, đồng hành cùng các địa phương và hỗ trợ người dân cả nước chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, VinFast đã triển khai chính sách ưu đãi “thu xăng đổi điện” hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, với mức ưu đãi lên tới 9% tùy từng dòng xe. Bên cạnh đó, chủ sở hữu ô tô điện VinFast vẫn được ưu đãi sạc pin miễn phí tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029, giúp tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng.

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SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam bước vào cuộc đua ưu đãi mạnh trong khi Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage cùng nhiều mẫu xe khác đồng loạt tung ưu đãi sâu. Một số xe VIN 2024-2025 được đại lý giảm hàng trăm triệu đồng, kéo giá bán xuống ngang nhiều mẫu SUV cỡ B.

Bảo Linh/VOV.VN
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