Vingroup giảm 50% tiền thuê đất, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Ngày 16/10, Hội nghị tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp 2026 được tổ chức, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, cơ khí, chế tạo. Hội nghị tập trung vào các giải pháp mở rộng chuỗi cung ứng nội địa, nâng cao năng lực sản xuất và tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội nghị do Tập đoàn Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, gia công, chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Tại hội nghị, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu, công bố một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu chia sẻ tại Hội nghị.

Theo đó, các doanh nghiệp đặt nhà máy tại khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast sẽ được ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận hạ tầng logistics, hệ thống cảng biển, đồng thời được cung cấp dự báo sản lượng trong khoảng 12–24 tháng và xem xét ký kết các thỏa thuận khung dài hạn.

Các chính sách hỗ trợ còn tập trung vào tư vấn kỹ thuật, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, thẩm định sản phẩm và kết nối với đối tác nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ.

Đáng chú ý, việc mở rộng mạng lưới nhà cung cấp không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất ô tô mà còn hướng tới các ngành công nghiệp, công nghệ, xây dựng, hạ tầng, năng lượng xanh và dịch vụ.

Mục tiêu của Vingroup là chung tay cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh nội địa hóa, nâng cao giá trị Việt trong chuỗi cung ứng, từng bước đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất và công nghiệp hỗ trợ hàng đầu khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thị Thanh Hải cho biết: “Thông qua sự phát triển của các công ty trong hệ sinh thái, Vingroup mong muốn tạo ra thị trường và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào những chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao. Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam trở thành những đối tác chiến lược lâu dài của Vingroup, cùng chia sẻ tầm nhìn, cùng đầu tư cho tương lai và cùng nhau lớn mạnh".

Hội nghị đã quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, cơ khí, chế tạo.

Từ góc độ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, bà Hồ Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Weldcom, cho biết doanh nghiệp đã tham gia thiết kế, tích hợp các dây chuyền sản xuất thân vỏ ô tô tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

Theo bà Nga, thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt khi tham gia chuỗi cung ứng là phải đồng thời đáp ứng những yêu cầu khắt khe về công nghệ, chất lượng và tiến độ. Để nâng cao khả năng cạnh tranh, Weldcom đang tập trung phát triển nhân lực kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời mở rộng năng lực sản xuất trong nước.

“Weldcom xây dưng lại dây chuyền sản xuất thân vỏ ô tô từ hiện trạng dây chuyền của FFT. Weldcom là tổng thầu dựng lại nhà máy sản xuất thân vỏ ô tô tại Hải Phòng với quy mô gần như tự động hóa hoàn toàn, gồm hơn 200 robot. Đó là bước ngoặt rất lớn để khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt, chứng minh người Việt Nam hoàn toàn có thể làm được như tinh thần của Chủ tịch đã chia sẻ” - bà Hồ Thị Nga cho biết.

Ông Dương Minh Hải, Giám đốc cấp cao Công ty Kimsen, nhận định việc tham gia các dự án sản xuất ô tô quy mô lớn đã tạo điều kiện để doanh nghiệp cải thiện năng lực quản trị, đầu tư máy móc và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn.

Theo ông Hải, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ không nên chỉ đầu tư nhằm đáp ứng một vài đơn hàng trước mắt mà cần có chiến lược dài hạn về nghiên cứu, công nghệ, quản trị và phát triển đội ngũ kỹ sư, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh với các nhà cung cấp nước ngoài.

Đại diện các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều câu hỏi về việc tham gia chuỗi cung ứng nội địa

Trong bối cảnh doanh nghiệp sản xuất Việt Nam còn gặp nhiều thách thức về vốn, công nghệ và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, việc hình thành các mối liên kết dài hạn giữa doanh nghiệp lớn và nhà cung ứng trong nước được xem là một hướng đi quan trọng.

Tuy nhiên, để thúc đẩy nội địa hóa thực chất, bên cạnh những chính sách hỗ trợ và cam kết đầu ra, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng cần chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để gia tăng giá trị sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.