Bước vào mùa mua sắm cuối năm, Honda Việt Nam tăng cường các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Không chỉ những mẫu xe đã bán trên thị trường lâu năm, phiên bản nâng cấp của Honda City vừa ra mắt tháng 10/2026 cũng nhanh chóng được bổ sung chính sách hỗ trợ tài chính.

Honda City vừa ra mắt đã được ưu đãi tới 75 triệu đồng

Cách đây không lâu, Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp của City với hai phiên bản L và RS, giá niêm yết lần lượt 539 triệu và 569 triệu đồng.

Chỉ một tháng sau khi ra mắt, mẫu sedan hạng B này đã được bổ sung chương trình ưu đãi dành cho khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 12 đến hết ngày 30/11.

Theo đó, người mua được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên khi vay mua xe qua VPBank. Tổng giá trị khuyến mại quy đổi tối đa lên tới 75 triệu đồng.

Honda City vừa ra mắt đã giảm 75 triệu đồng

Nếu tính theo mức lệ phí trước bạ 10%, khoản hỗ trợ tương đương 26,95 triệu đồng đối với bản L và 28,45 triệu đồng với bản RS. Sau khi trừ khoản hỗ trợ này, giá xe tương ứng còn khoảng 512 triệu và 540,6 triệu đồng, chưa tính chi phí lăn bánh.

Tuy nhiên, mức ưu đãi 75 triệu đồng không phải toàn bộ giảm trực tiếp bằng tiền mặt. Một phần giá trị đến từ chính sách lãi suất vay, được tính trên điều kiện tối đa của gói tín dụng tiêu chuẩn. Khách mua xe trả thẳng không được hưởng phần lợi ích tài chính này.

City 2026 được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, chủ yếu ở phần đầu xe. Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Động thái giảm giá được đưa ra sau khi doanh số City tháng 10/2026 đạt 486 xe, giảm 21,2% so với tháng trước. Dù vậy, việc kết quả bán hàng giảm trong một tháng chưa đủ cơ sở kết luận sức tiêu thụ của phiên bản mới suy yếu, bởi mẫu xe này chỉ bắt đầu mở bán từ giữa tháng 10/2026.

Bên cạnh xe vừa nâng cấp, một số đại lý cũng đang giảm giá City phiên bản cũ nhằm giải phóng hàng tồn. Trong đó, bản RS được chào bán với mức giảm tới 76 triệu đồng, từ 569 triệu xuống còn 493 triệu đồng, tùy lượng xe và chính sách từng đại lý.

Một số mẫu xe khác của Honda có mức ưu đãi khủng

Cũng trong tháng 11/2026, Honda BR-V là mẫu xe có tổng giá trị khuyến mại cao nhất trong danh mục ô tô Honda được hãng công bố, lên tới 142 triệu đồng đối với phiên bản L.

Cụ thể, khách mua BR-V L được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên khi vay qua VPBank. Tổng giá trị các quyền lợi được quy đổi tối đa 142 triệu đồng.

Honda BR-V là mẫu xe có tổng giá trị khuyến mại cao nhất trong danh mục ô tô Honda trong tháng 11/2026

Với BR-V G, khách hàng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và áp dụng lãi suất vay 0% trong năm đầu, tổng giá trị ưu đãi tương đương tối đa 115 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến 30/11/2026.

Ngoài chính sách từ nhà phân phối, một số đại lý cũng triển khai chương trình giảm giá riêng. Honda Ô tô Sài Gòn – Quận 2 (TP.HCM) công bố mức giảm tiền mặt tối đa 100 triệu đồng dành cho BR-V trong tháng 11. Tuy nhiên, mức giảm thực tế phụ thuộc phiên bản, lượng xe tồn kho và điều kiện giao dịch; khách hàng không mặc nhiên được cộng dồn với toàn bộ ưu đãi của hãng.

Honda HR-V cũng nằm trong danh sách được áp dụng nhiều hình thức khuyến mại trong tháng 11/2026, với mức hỗ trợ khác nhau tùy phiên bản.

Đối với bản HR-V G, khách hàng được tặng 50 triệu đồng, một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và hưởng lãi suất vay cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên. Tổng giá trị quy đổi lên tới 113 triệu đồng.

Phiên bản HR-V L được tặng 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm, tương đương tổng giá trị hỗ trợ 59 triệu đồng.

Đối với bản HR-V G, khách hàng được tặng 50 triệu đồng, một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và hưởng lãi suất vay cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Trong khi đó, bản Hybrid HR-V e:HEV RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 42 triệu đồng. Phiên bản này không nằm trong nhóm được hãng công bố ưu đãi lãi suất 0% trong tháng 11. Các chương trình áp dụng từ ngày 1 đến hết ngày 30/11/2026.

Việc Honda duy trì các chương trình khuyến mại trong nhiều tháng nay phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường ô tô phổ thông. Các mẫu City, BR-V và HR-V đều phải cạnh tranh với nhiều đối thủ cùng phân khúc liên tục điều chỉnh giá bán và triển khai ưu đãi.

Ở phân khúc sedan hạng B, Honda City cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent và các mẫu xe có giá bán thấp hơn. Trong khi đó, BR-V phải đối đầu với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7, còn HR-V chịu sức ép từ Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce và nhiều mẫu SUV đô thị khác.