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Wuling tung 4 mẫu xe điện mới tại thị trường Việt Nam, giá từ 339 triệu đồng

Thứ Sáu, 21:40, 16/10/2026
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VOV.VN - Thị trường Việt Nam vừa có thêm 4 mẫu xe điện của Wuling, không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế hay các trang bị, tất cả các sản phẩm ô tô này sẽ được trang bị cổng sạc chuẩn CCS2 phù hợp với chiến lược mở rộng của hệ thống trạm sạc TMT E-Green. 

Ngày 16/10/2026, Wuling và TMT Group đã chính thức trình làng dải sản phẩm hoàn toàn mới gồm 4 mẫu xe điện, cho thấy tham vọng tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam, đặc biệt hãng xe Trung Quốc bổ sung tới 2 mẫu MPV 7 chỗ đa dụng với mục tiêu rất rõ ràng ở phân khúc này.

wuling tung 4 mau xe dien moi tai thi truong viet nam, gia tu 339 trieu dong hinh anh 1
Ngày 16/10, tại Hà Nội Wuling và TMT Group đã giới thiệu 4 mẫu xe điện tới thị trường Việt Nam

Với nhóm xe đô thị, Wuling mang đến hai lựa chọn gồm Mini EV Macaron và Bingo 2026. Trong đó, Wuling Mini EV Macaron đã có thay đổi rất lớn so với trước đây khi sở hữu thiết kế 5 cửa độc đáo giúp việc ra vào hàng ghế sau trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ nhờ được trang bị ngàm ghế an toàn ISOFIX. 

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lớn hơn so với trước đây, lần lượt đạt 3.260 x 1.510 x 1.580mm, và trục cơ sở 2.190mm. Cùng với đó, Mini EV Macaron được trang bị mô tơ điện với ba chế độ lái có sẵn, cho công suất 40 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm, cùng tốc độ tối đa 100km/h. Cùng với đó, xe sở hữu một số hệ thống an toàn gồm: Một túi khí, phanh ABS/EBD, camera lùi, cảm biến lùi, móc ghế trẻ em Isofix.

wuling tung 4 mau xe dien moi tai thi truong viet nam, gia tu 339 trieu dong hinh anh 2

Wuling Mini EV Macaron hỗ trợ sạc điện lưới AC công suất tới 6,6kW và sạc DC tối đa 19,4kW (30-80% trong 35 phút). Với bản 205km, xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 16,2kWh với giá bán 279 triệu đồng. Trong khi đó, bản 300 km dùng pin LFP dung lượng 25,1 kWh và bổ sung một số trang bị tiện nghi, với giá bán 339 triệu đồng.

Mẫu xe Wuling Bingo được nâng cấp cho năm 2026 với 3 phiên bản: Base 333km có giá 409 triệu đồng, Plus 333km có giá 469 triệu đồng và Max 410km có giá 499 triệu đồng. Xe được trang bị khả năng sạc nhanh chuẩn CCS2, với công suất sạc AC 6,6kW và DC 50kW.

wuling tung 4 mau xe dien moi tai thi truong viet nam, gia tu 339 trieu dong hinh anh 3

Nhắm đến người dùng thành thị trẻ trung, Wuling Bingo 2026 được trang bị mô tơ điện công suất 67 mã lực và mô-men xoắn 125 Nm. Xe cũng tích hợp loạt tiện nghi hiện đại như camera 360 độ, màn hình kép 10,25 inch và hệ thống kiểm soát hành trình.

Với phân khúc MPV, Wuling gây bất ngờ lớn với bộ đôi Darion và Grango nhằm phục vụ cho cả nhu cầu gia đình và nhu cầu chạy dịch vụ. Trong đó, tâm điểm của sự kiện là Wuling Darion, mẫu MPV cao cấp được thiết kế với cấu hình 3 hàng ghế (2-2-3) rộng rãi và hệ thống cửa trượt điện vô cùng tiện dụng. 

Hướng tới trải nghiệm thoải mái cho mọi hành khách trên hành trình dài, Wuling Darion sở hữu không gian chứa đồ lên tới hơn 1.200 lít, ghế sau ngả 12 độ, màn hình cảm ứng 12,8 inch và tính năng cấp điện ra ngoài V2L. 

wuling tung 4 mau xe dien moi tai thi truong viet nam, gia tu 339 trieu dong hinh anh 4

Xe có hai phiên bản Eco và Luxury với tầm hoạt động 450km và 500km, giá bán lần lượt là 769 triệu và 839 triệu đồng. Trong đó, bản tiêu chuẩn được trang bị mô tơ điện với công suất 134 mã lực và pin lithium-ion 54kWh, trong khi bản cao cấp nhất được trang bị bộ pin lớn hơn với dung lượng 60kW.

Về Wuling Grango, đây là mẫu MPV chuyên biệt cho kinh doanh dịch vụ và vận tải công nghệ với duy nhất một phiên bản N510M LV1 có tầm hoạt động 300km và giá 519 triệu đồng. Xe được trang bị mô tơ điện cầu sau với công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, cùng bộ pin dung lượng 32,6kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC 50kW, sạc AC 6,6kW. 

wuling tung 4 mau xe dien moi tai thi truong viet nam, gia tu 339 trieu dong hinh anh 5

Xe sở hữu thiết kế đơn giản, nhằm tối ưu chi phí, gồm các trang bị như: Đèn pha LED, đèn hậu halogen, vành thép 14 inch cơ bản. Cùng với đó là cấu hình ghế ngồi 2-2-3 tương tự Darion nhưng chỉ được nỉ, và điều hòa chỉnh cơ, màn hình giải trí 8 inch, và các hệ thống an toàn rất cơ bản gồm: Một túi khí, phanh ABS/EBD, camera lùi và giám sát áp suất lốp.

Cùng với việc ra mắt dải sản phẩm mới, TMT Group cũng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện bằng việc phát triển mạng lưới trạm sạc TMT E-GREEN chuẩn CCS2. Dự kiến, đơn vị này sẽ triển khai 30.000 trạm sạc trên cả nước trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 6/2025. Hiện một số đại lý xe Wuling đã được lắp đặt các trụ sạc của TMT E-GREEN, đồng thời cả 4 mẫu xe mới đều đã hỗ trợ cổng sạc chuẩn CCS2.

wuling tung 4 mau xe dien moi tai thi truong viet nam, gia tu 339 trieu dong hinh anh 6

Trong tháng 10/2026, khách hàng mua các dòng xe Darion, Bingo và Grango sẽ được tặng kèm bộ sạc cầm tay và trụ sạc tại nhà công suất 7kW. Đặc biệt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác thương mại, TMT Group đã công bố mạng lưới vận tải tiêu chuẩn B2B, cung cấp các giải pháp toàn diện và ưu đãi bán lô cho các hãng taxi, doanh nghiệp vận tải. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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