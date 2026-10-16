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EU siết nhập khẩu xe Hybrid Trung Quốc, giới hạn còn 350.000 xe mỗi năm

Thứ Sáu, 07:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến áp dụng hạn ngạch nhập khẩu xe Hybrid sản xuất tại Trung Quốc, nhằm bảo vệ các hãng xe nội địa trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Động thái này có thể khiến lượng xe Hybrid Trung Quốc vào châu Âu giảm hơn một nửa so với dự kiến trong năm 2026.

EU mạnh tay hạn chế xe Hybrid Trung Quốc

Sau khi EU áp thuế bổ sung đối với xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc, nhiều hãng xe Trung Quốc đã chuyển hướng tập trung vào các dòng Hybrid và Hybrid sạc ngoài (PHEV) để mở rộng thị phần tại châu Âu. Trước sự gia tăng nhanh chóng của lượng xe nhập khẩu, EU đang tìm cách kiểm soát nguồn cung nhằm giảm áp lực lên ngành công nghiệp ô tô trong khu vực.

Theo thỏa thuận thương mại mới được công bố, lượng xe Hybrid sản xuất tại Trung Quốc xuất khẩu sang EU dự kiến bị giới hạn ở mức 350.000 chiếc trong năm 2027, sau đó hạn ngạch có thể tăng 6% mỗi năm. Trong khi đó, lượng xe Hybrid Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu trong năm 2026 được dự báo có thể đạt khoảng 800.000 chiếc.

eu siet nhap khau xe hybrid trung quoc, gioi han con 350.000 xe moi nam hinh anh 1
Sau khi EU áp thuế bổ sung đối với xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc, nhiều hãng xe Trung Quốc đã chuyển hướng tập trung vào các dòng xe Hybrid và Hybrid sạc ngoài (PHEV) để mở rộng thị phần tại châu Âu.

Tuy nhiên, một số thông tin được Carscoops dẫn lại cho thấy mức hạn ngạch áp dụng trong năm tới vẫn chưa hoàn toàn thống nhất giữa các nguồn tin. Vì vậy, con số cuối cùng và cách thức triển khai cụ thể vẫn cần chờ các cơ quan chức năng xác nhận.

Sự phát triển nhanh chóng của xe Hybrid Trung Quốc đang tạo ra sức ép đáng kể lên các nhà sản xuất châu Âu. Trong nửa đầu năm 2026, xe Hybrid sạc ngoài có xuất xứ Trung Quốc chiếm khoảng 25% tổng lượng PHEV bán ra tại châu Âu, tăng mạnh so với mức 2% vào năm 2024. Với toàn bộ phân khúc xe Hybrid, tỷ lệ này cũng tăng từ 2% lên khoảng 14%.

Bảo vệ hãng xe châu Âu và giảm thâm hụt thương mại

Một trong những mục tiêu của biện pháp hạn chế nhập khẩu là tạo thêm thời gian để các nhà sản xuất ô tô châu Âu nâng cao sức cạnh tranh trước những đối thủ Trung Quốc có lợi thế về chi phí và giá bán.

Các thương hiệu như BYD, MG và Chery đang đẩy mạnh hoạt động tại châu Âu với nhiều mẫu xe Hybrid và PHEV. Những sản phẩm này được hưởng lợi từ việc không phải chịu mức thuế bổ sung tương tự xe thuần điện Trung Quốc, qua đó tạo thêm sức hút đối với người tiêu dùng.

Bên cạnh việc bảo vệ ngành ô tô nội địa, thỏa thuận còn được kỳ vọng góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại giữa EU và Trung Quốc. Theo thông tin được Carscoops dẫn lại, EU kỳ vọng biện pháp này có thể giúp giảm thâm hụt thương mại khoảng 10-14 tỷ euro.

Tuy nhiên, việc giới hạn lượng xe nhập khẩu cũng có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai bên. Để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu lớn hơn, Trung Quốc được cho là đã đồng ý với thỏa thuận hạn chế xuất khẩu xe Hybrid sang châu Âu trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại song phương.

eu siet nhap khau xe hybrid trung quoc, gioi han con 350.000 xe moi nam hinh anh 2

Hãng xe Trung Quốc tìm cách sản xuất ngay tại châu Âu

Hạn ngạch nhập khẩu có thể khiến các hãng xe Trung Quốc phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh, nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ rút lui khỏi thị trường châu Âu.

Một giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn là xây dựng nhà máy hoặc mở rộng hoạt động sản xuất ngay tại châu Âu. Theo nội dung bài viết của Carscoops, những mẫu xe được sản xuất tại các nhà máy trong khu vực có thể không thuộc diện áp dụng hạn ngạch dành cho xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

BYD đã xây dựng cơ sở sản xuất tại Hungary, trong khi các doanh nghiệp như Chery, Geely, Dongfeng và Leapmotor cũng đang tìm cách mở rộng hoạt động sản xuất tại châu Âu.

eu siet nhap khau xe hybrid trung quoc, gioi han con 350.000 xe moi nam hinh anh 3

Nếu được triển khai hiệu quả, chiến lược này sẽ giúp các hãng xe Trung Quốc duy trì khả năng tiếp cận thị trường, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu trực tiếp và tạo lợi thế trước các rào cản thương mại mới.

Về lâu dài, việc EU siết nhập khẩu xe Hybrid Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện cạnh tranh của ngành ô tô tại châu Âu. Trong khi các hãng xe bản địa có thêm thời gian củng cố vị thế, những thương hiệu Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh kế hoạch đầu tư nhà máy và nội địa hóa sản xuất để tiếp tục mở rộng thị phần.

xe-hybrid-1.jpg

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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